СРЗП предложила ввести налоговый вычет в 60 тысяч рублей для родителей спортсменов
Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов сообщил о предложении ввести налоговый вычет в размере 60 тысяч рублей для родителей, чьи дети учатся в спортивных школах.
По данным ВЦИОМ, только 45% семей могут оплачивать регулярные тренировки детей.
Инициатива направлена на компенсацию затрат на экипировку, инвентарь и участие в соревнованиях, что будет способствовать развитию детского спорта.
Напомним, что в 2025 году в Татарстане значительно выросли налоговые вычеты на детей. Максимальные размеры соцвычетов по НДФЛ на обучение детей увеличились с 50 до 110 тыс. рублей.
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