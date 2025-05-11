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СРЗП предложила ввести налоговый вычет в 60 тысяч рублей для родителей спортсменов

19:30, 11.05.2025
СРЗП предложила ввести налоговый вычет в 60 тысяч рублей для родителей спортсменов
Фото: Динар Фатыхов

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов сообщил о предложении ввести налоговый вычет в размере 60 тысяч рублей для родителей, чьи дети учатся в спортивных школах.

По данным ВЦИОМ, только 45% семей могут оплачивать регулярные тренировки детей.

Инициатива направлена на компенсацию затрат на экипировку, инвентарь и участие в соревнованиях, что будет способствовать развитию детского спорта.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане значительно выросли налоговые вычеты на детей. Максимальные размеры соцвычетов по НДФЛ на обучение детей увеличились с 50 до 110 тыс. рублей.

Матвей Гавриков

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