СРЗП предложила ввести налоговый вычет в 60 тысяч рублей для родителей спортсменов

Фото: Динар Фатыхов

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов сообщил о предложении ввести налоговый вычет в размере 60 тысяч рублей для родителей, чьи дети учатся в спортивных школах.

По данным ВЦИОМ, только 45% семей могут оплачивать регулярные тренировки детей.

Инициатива направлена на компенсацию затрат на экипировку, инвентарь и участие в соревнованиях, что будет способствовать развитию детского спорта.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане значительно выросли налоговые вычеты на детей. Максимальные размеры соцвычетов по НДФЛ на обучение детей увеличились с 50 до 110 тыс. рублей.

Матвей Гавриков