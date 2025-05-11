Генсек ОИС Хусейн Ибрахим Таха прибыл в Казань на форум по исламским финансам
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха прибыл в Казань для участия в международном экономическом форуме KazanForum, который пройдет 18–19 мая. Об этом сообщил председатель государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Глава Татарстана Рустам Минниханов ранее пригласил генсека ОИС стать почетным гостем форума. В рамках мероприятия планируется обсуждение тем, связанных с исламскими финансами, индустрией халяль, технологиями, инвестициями и международным сотрудничеством.
Деловая программа включает более 200 мероприятий и ряд конференций, посвященных развитию отношений России с Турцией, Индонезией, Египтом и другими странами.
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