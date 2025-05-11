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Суд в Москве рассмотрит спор Разина о правах на песни «Ласкового мая»

16:42, 11.05.2025
Суд в Москве рассмотрит спор Разина о правах на песни «Ласкового мая»
Фото: Михаил Захаров

Арбитражный суд Москвы 12 мая рассмотрит иск продюсера Андрея Разина, требующего признать недействительным лицензионный договор между вдовой Юрия Шатунова и создателями сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщил ТАСС со ссылкой на арбитражный суд.

По мнению Разина, Светлана Шатунова не имела прав на песни «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы», использованные в сериале, так как он сам является единственным живым автором этих произведений.

Продюсер также намерен добиваться привлечения ответчиков к уголовной ответственности.

Матвей Гавриков

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