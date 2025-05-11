Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов

Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами порывами 15—17 м/с. Утром температура составит +9 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +12 до +17 градусов, в Казани — от +13 до +15 градусов.

Галия Гарифуллина