В Госдуме предложили усилить ответственность за правонарушения россиян за рубежом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предложении усилить ответственность россиян за правонарушения за границей, включая пропаганду нацизма и дискредитацию ВС РФ.
Он подчеркнул, что лица, совершающие действия против суверенитета России, должны отвечать по законам страны.
Среди нарушений также названы злоупотребление свободой слова и распространение фейков.
Напомним, что недавно Совфед принял пакет законов об усилении контроля за деятельностью иноагентов. Согласно новым нормам, статус иноагента могут получить лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует.
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