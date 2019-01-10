«Переход на новую систему обращения с ТКО прошел без коллапса. Но не без шероховатостей»

Как прошли первые дни работы «мусорного» регоператора в Удмуртии и с какими претензиями к нему обращались жители

Длинные праздники стали настоящим испытанием для начавшего свою работу с 1 января регионального оператора по сбору твердых коммунальных отходов в Удмуртии. Контролировать вывоз мусора приходилось выезжать председателю правительства УР Ярославу Семенову и главам муниципалитетов. При этом не обошлось без сбоев и огрехов. Подробнее о первой неделе работы новой системы — в материале «Реального времени».

Замена контейнеров

Несмотря на то, что подготовка к запуску новой системы обращения с ТКО в России и в каждом регионе проводилась несколько лет, завершить ее вовремя в полной мере все же не удалось. Последние дни 2018 года и первая неделя 2019-го стали по-настоящему горячими как для регионального оператора, так и для перевозчиков.

Еще 31 декабря жители Ижевска стали делиться в соцсетях опасениями, что 1 января им будет некуда выбросить мусор. Пользователи выкладывали фото, на которых старые перевозчики забирали свои мульды с контейнерных площадок во дворах. Тем не менее новые перевозчики в целом оперативно завозили свои контейнеры, однако не всегда замена оказывалась равнозначной.

«У меня около Удмуртской 300 в аккурат 1 января, увезли 5 отличных синих огромных мульд и заменили их тремя зелеными маленькими мульдами старого образца, которые естественно забиты битком. Это еще дворники особо не убирали. Раньше и 5 синих были полными, но успевали увозить. Пока только негативное впечатление о новой системе мусоропереработки», — написал в Facebook ижевчанин Руслан Кутуев (стиль и орфография сохранены).

Традиционно после новогодней ночи объем мусора увеличивается, а вывозить его тут же не спешили. Фото facebook.com



1 января был самым напряженным днем для регоператора и перевозчиков за все праздники. Традиционно после новогодней ночи объем мусора увеличивается, а вывозить его тут же не спешили. В результате на некоторых контейнерных площадках в Ижевске отходам с празднества не хватило места, мусор оставляли рядом.

«Прежние перевозчики не вывезли мусор и крупногабаритные отходы»

В первый день нового года инспектировать ситуацию по городу отправился глава Ижевска Олег Бекмеметьев вместе со своим замом по ЖКХ Сергеем Чернышевым и руководителем регоператора Иваном Марининым.

«В целом обстановка по городу рабочая. Но в каждом районе выявлены площадки, где прежние перевозчики не вывезли мусор и крупногабаритные отходы в последние дни старого 2018 года. Это дворы: Клубная, 77, Ворошилова, 46, Гагарина, 7-9, Автозаводская, 42а, Дзержинского, 4а. Эти адреса беру под особый контроль. Важно, чтобы переход на новую систему обращения с отходами был максимально комфортен для жителей. Сегодня и в течение всех праздничных выходных районные администрации, представители Управления ЖКХ объезжают дворы, фиксируют переполненные контейнеры и оперативно отрабатывают каждый случай с Регоператором», — написал мэр в Facebook после объезда.

Действительно, в целом ряде муниципалитетов столкнулись с тем, что прежние перевозчики не вывезли мусор до 1 января. К примеру, в селе Якшур-Бодья, как сообщила пресс-служба регоператора, перевозчик перестал забирать мусор за неделю до Нового года. В результате 31 декабря вывозить скопившиеся отходы приходилось новому перевозчику.

4 января проверять работу по сбору мусора в Ижевске отправился председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Он заметил те же огрехи. Фото facebook.com

«Мусоровозы много порожняком ездят — это не выгодно никому»

4 января проверять работу по сбору мусора в Ижевске отправился председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Он заметил те же огрехи.

— В целом система налажена, мусор вывозится по графику, но есть замечания, в том числе от жителей частного сектора — например, не везде и не всех устраивают места установки контейнеров или график вывоза «сигнальным методом». Будем разбираться и корректировать. Отдельный вопрос — вывоз мусора, который образуют юридические лица. Тут будем стимулировать к заключению договоров и плотнее взаимодействовать с проверяющими органами, — прокомментировал Семенов.

По сигнальному методу, когда жители выбрасывают мусор не в мульду, а в мусоровоз, курсирующий по определенному маршруту и графику, в соцсетях было немало негативных высказываний. О графике вывоза мусора знали далеко не все жители сел и частного сектора Ижевска. Об этой проблеме писал и официальный паблик регоператора в Facebook.

«…Ежедневно сталкиваемся с ситуацией, когда жители не до конца информированы о графике работы мусоровозов в их населенном пункте» — информируйте в живую или начинайте забирать ТКО от каждого дома, другого варианта нет. В случае изменений графиков вывоза ситуация будет повторяться каждый раз. По Восточному поселку мусоровозы много порожняком ездят — это невыгодно никому, ни вам, ни перевозчику, ни жителям», — написала ижевчанка Екатерина Щербакова (стиль и орфография сохранены).

В течение первых дней происходили сбои в графиках вывоза мусора сигнальным методом. Жители сел опасаются, что не дождавшиеся машину люди будут выбрасывать отходы в ближайший лес.

Руководитель компании Иван Маринин выезжал в районы Удмуртии и встречался с главами муниципалитетов. Фото facebook.com

«У нас в Шаркане, на ул. Партизанской, машина стоит две минуты. И не только у нас, но и по всему микрорайону. Это уже точно начнется сбой графика. Для нас всегда мусорка была проблемой. В воскресенье 2 раза в месяц по полдня ждали мусоровоз. А никуда не уедешь, особенно летом. Если посигналит, ждем и зимой с открытым окном, а пронесется мимо — и поминай как звали. За праздники замусорились, завтра будем оценку давать. Все волнуются. Контейнеров в Шаркане нет, зато кругом леса и куча лис и собак по свалкам», — написала Надежда Зайнакова в Facebook.

Как сообщает пресс-служба регоператора, руководитель компании Иван Маринин выезжал в районы Удмуртии и встречался с главами муниципалитетов. Они договорились усилить информирование граждан о графиках вывоза мусора сигнальным методом. Объявления с расписанием движения мусоровозов перевозчики и районные власти развешивают на столбах, листовки раздают в сельских магазинах и адресно пенсионерам.

«По результатам работы в праздничные дни будут скорректированы графики вывоза мусора сигнальным методом: первая неделя показала, что где-то жителям неудобно время приезда мусоровоза, где-то неудобна утвержденная точка накопления, а где-то неудобен подъезд для спецтехники. Свои пожелания жители частного сектора, сел и деревень могут оставлять в администрациях своего района, места накопления утверждают районные власти», — говорится в сообщении регоператора.

«За первые недели работу регионального оператора не заметил»

Надо отдать должное представителям регоператора — они достаточно оперативно реагируют на жалобы. Исправно работает и горячая линия, отметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев. По его мнению, в целом регоператор с вывозом отходов справился нормально.

— Были вопросы по своевременности вывоза и переполнению контейнеров и площадок 1 января, но в течение дня эти случаи тоже были устранены. Справедливости ради стоит отметить, что тяжелая ситуация с мусором 1 января отмечалась всегда — в прошлые годы не все перевозчики справлялись с вывозом новогоднего мусора, просто раньше к этому не приковывали такого внимания, как в этом году. Также хорошо, что работа по вывозу отходов началась в частном секторе — раньше это системно не проводилось, из-за чего переполнялись контейнеры многоквартирных домов, особенно тех, которые находятся на границе с частным сектором. Поэтому в целом можно считать, что переход на новую систему обращения с ТКО прошел без коллапса, но не без шероховатостей, — отметил Евсеев.

В то же время, по его словам, остаются вопросы обеспеченности контейнерных площадок мульдами — не везде установленного количества хватает, чтобы не допускать переполнения.

Председатель ижевской общественной организации «Защита прав собственников ЖКХ» Алексей Меркушев не увидел особых позитивных перемен с начала функционирования регоператора.

— За первые недели как таковую работу регионального оператора не заметил, за исключением чехарды с контейнерами под мусор. В целом осталось все как есть. Регоператор оставил тех же перевозчиков, которые монотонно исполняли свою работу. Не обошлось и без сбоев. Кое-где мусор вывозился с задержкой. В дураках как всегда остались жители, которые помимо перевозчика своими деньгами будут теперь кормить еще и регоператора, — сказал Меркушев.

Напомним, с 1 января 2019 года жители многоквартирных домов будут платить 98,48 руб. с человека в месяц, жители частного сектора — 95,20 руб.



Как сообщили в пресс-службе регоператора по ТКО, в Удмуртии за 8 праздничных дней вывезли 5 542 тонны мусора (1 087 грузовых машин). На бесплатную горячую линию за неделю позвонили 828 граждан. В основном они уточняли графики вывоза мусора, сообщали о переполнении контейнеров или нехватке баков на контейнерной площадке после смены перевозчика.

Отмечается, что сейчас стоит задача обустройства контейнерных площадок. На момент старта реформы регулярная услуга по вывозу мусора была лишь в 75% населенных пунктов республики. Соответственно, в остальных оборудованных площадок не было. Сейчас сигнальным способом в Удмуртии вывозится 60% мусора. В некоторых городах и селах работа по оборудованию контейнерных площадок началась в прошлом году.

Нынешний этап работы регоператор называет переходным, при этом говорить о 100-процентном запуске новой системы обращения с отходами можно будет в начале весны, отмечают в компании.