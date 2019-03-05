Бречалов — мэру Ижевска: «Олег, бери лопату и пошли разгребать дворы»

В Удмуртии февраль и начало марта бьют рекорды по снегопаду, коммунальные службы справляются с трудом

Неравный бой ведут коммунальные службы Удмуртии с природой. В феврале снега в регионе выпало в два с половиной раза больше нормы. Хуже всего со снегопадами справляются Сарапул, Ижевск и Воткинск, большие претензии жители высказывают в адрес управляющих компаний за сугробы во дворах, а глава Удмуртии Александр Бречалов призывает главу Ижевска Олега Бекмеметьева в день рождения брать лопату и разгребать с ним дворы. Опасность поджидает жителей городов и сверху — за последнюю неделю в результате схода снега с крыш один человек погиб и трое получили травмы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Снега выше нормы

Февраль побил рекорды по снегопаду в Удмуртии — осадков выпало в два с половиной раза больше месячной нормы. Первые 4 дня марта тоже вполне себе отличились — за это время выпала почти месячная норма. Фотографиями с заваленными снегом межквартальными проездами, дворами и парковками жители республики активно делятся в соцсетях и присылают в личных сообщениях главе Удмуртии Александру Бречалову и руководителям муниципалитетов.

«В городе дороги в порядок приведите. С детьми по тротуарам на колясках, санках не проехать. Да что говорить, взрослые кое-как передвигаются. Везде кучи, кучи, кучи снега… Во дворах только и слышно рычание машин, как одна другую вытаскивает, или выталкивает», — пишет Валерий Иванов в комментариях на странице главы Удмуртии в сети «ВКонтакте».

«С частного сектора выезжать невозможно, на выездах сугробы «натолканы» под 2 метра в высоту, из-за них не видно машин, двигающихся по дороге, конкретно по всей Тракторной улице», — пишет Дмитрий Симонов.

Фотографиями с заваленными снегом межквартальными проездами, дворами и парковками жители республики активно делятся в соцсетях и присылают в личных сообщениях главе Удмуртии Александру Бречалову и руководителям муниципалитетов. Фото vk.com



Впрочем, некоторые пользователи признают, что снега в этом году много, и призывают потерпеть.



Одной из фотографий, присланных в соцсетях, Бречалов проиллюстрировал 3 марта поздравление с днем рождения главе Ижевска.

«У нас с Олегом Бекмеметьевым есть много совместных фотографий, где мы улыбаемся, ругаемся, что-то обсуждаем. И вместе с поздравлениями с Днем Рождения принято публиковать именно такие. Но уже больше месяца наш стоп-кадр именно такой, а вернее, пару сотен таких кадров. Сегодня утро началось с оперативной реакции на подобные #обращенияграждан. В #МояУдмуртия вот уже месяц, практически не переставая, идет снег, и природа бьет все рекорды по количеству осадков. В общем, здоровья тебе и твоим близким, Олег, бери лопату и пошли разгребать дворы. С днем рождения!», — написал Бречалов в соцсетях.

К слову, в этот день мэр столицы Удмуртии как раз вновь отправился инспектировать уборку снега в частном секторе, где весной часто происходят подтопления улиц.

— Интенсивность снегопадов не снижается, и, судя по метеопрогнозу, снег будет идти всю следующую неделю, — отметил он во время объезда в воскресенье. — Поэтому необходимо принять все меры, чтобы обеспечить безопасность горожан, держать на контроле все проблемные ситуации, своевременно очищать кровли зданий и сооружений от снега и наледи. Проверить все объекты, расположенные на территории города, проконтролировать, как выполняются работы по очистке кровель зданий и сооружений от снега.

Бекмеметьев также потребовал провести очистку от снега и сосулек кровель школ и детских садов. Фото izh.ru

Жертвы снегопадов

Бекмеметьев также потребовал провести очистку от снега и сосулек кровель школ и детских садов.

В Удмуртии за последние дни произошло три случая схода снега, в результате которых один человек погиб и трое получили травмы. Два из них имели место в Ижевске 1 марта. Два сотрудника магазина «Пятерочка» пострадали во время приемки товара зданий и сооружений — снег сошел с козырька балкона пятого этажа на ул. Майской, 19, они были госпитализированы. Собственнику квартиры, самовольно установившему козырек на балконе, заранее было направлено уведомление о необходимости своевременной очистки от снега.

Второй случай схода снега с крыши был зафиксирован на производственной площадке ООО «Комплект». В результате погиб сотрудник предприятия.

2 марта снегом с крыши завалило женщину на рынке в Воткинске, она получила травмы, но от госпитализации отказалась.

Нарекания к «управляйкам»

4 марта в Минстрое Удмуртии провели экстренное совещание в формате видео-конференции с главами муниципальных образований республики по ситуации со снежными завалами на дорогах и кровлях домов.

Исполняющий обязанности министра Дмитрий Сурнин отметил, что та ситуация с уборкой снега, которая сложилась в Удмуртии сегодня, никого не удовлетворяет. По его словам, «сегодня, когда погода дала передышку от снегопадов», нужно разобраться, достаточное ли количество техники работает в муниципальных образованиях и чем можно помочь.

Жители Воткинска жалуются на отсутствие достаточного внимания к расчистке их дворов. Фото vk.com



Сложнее ситуация именно в городах, особенно в Ижевске, Сарапуле и Воткинске, по которым идут многочисленные жалобы граждан. В первую очередь претензии предъявляются к нерасчищенным придомовым территориям, межквартальным проездам. В группу лидеров по количеству претензий со стороны ижевчан на ненадлежащую работу по уборке придомовых территорий вошла управляющая компанию ЖРП №8. Сарапул по рейтингу общественников стал первым среди самых нечищеных городов Удмуртии.

— Необходимо ужесточать муниципальный жилищный контроль, работать с каждой управляющей компанией индивидуально, если нужно, привлекать к административной ответственности вплоть до лишения лицензии. И то, что управляющие компании в выходные дни в период сильных снегопадов не выводят рабочих на расчистку снега, идет в нарушение требований жилищного законодательства, — отметил Сурнин.

В Ижевске 23 февраля ввели режим повышенной готовности в связи со снегопадами. При этом в столице Удмуртии остается и проблема нехватки спецтехники. Днем снег убирают порядка 165 единиц техники, по ночам — около 120. Как рассказал во время очередного рейда по улицам Ижевска 4 марта главный инженер МУП «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов, всего за сезон было вывезено 670 тысяч кубометров снега.

— У нас не было остановки общественного транспорта, то есть каждый житель города мог добраться до социально значимых объектов, на работу в любой конец города. Да, может быть, возникают некоторые перебои, но вы сами видите, что практически каждый день идет снег. Но подрядные организации со своей работой, я считаю, справляются, — отметил Харисов в беседе с журналистами. — Возникают вопросы, касающиеся придомовых территорий. Я могу привести примеры, когда управляющие компании при содержании дворов не вовремя вывозят снег, из-за чего жители близлежащих домов не могут заехать во двор и оставляют свои машины на межквартальных проездах.

Днем снег убирают порядка 165 единиц техники, по ночам — около 120. Фото udmurt.ru

Отставки

Претензии к руководителям муниципалитетов Бречалов по уборке снега в этом году еще не высказывал. Объектами критики становились пока только подрядчики и управляющие компании. Год назад за плохую организацию уборки снега несколько раз публично получал нагоняй от главы республики предшественник Бекмеметьева Юрий Тюрин.

Нынешний мэр Ижевска при этом в разгар «зимней страды» уволил начальника городского управления благоустройства и транспорта Александра Килина — по его мнению, тот не справлялся с работой. На его место назначена Ольга Удалова, которая до этого была директором ООО «ЖЭК» в Красноярском крае. Одновременно Бекмеметьев заменил и курирующего ЖКХ заместителя главы администрации города. Вместо Сергея Чернышева этот пост занял Игорь Сальников, который в 2013—2015 годах возглавлял «Ижевские электрические сети».

От глав муниципалитетов сейчас требуют большей публичности и активного взаимодействия с гражданами в соцсетях. При этом в комментариях некоторые пользователи предлагают главе республике и руководителям муниципалитетов и самим выходить с лопатами, чтобы показать пример. Правда, такой ход врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова пользователи соцсетей ранее подвергли критике.