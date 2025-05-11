Рустам Минниханов оценил ход посевной кампании в Зеленодольском районе
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Зеленодольский район, где ознакомился с ходом посевной кампании и осмотрел животноводческий комплекс «Азелеево» АО «КВ Агро».
По данным хозяйства, здесь содержится 4,8 тыс. голов КРС, включая 2,4 тыс. дойных коров, валовый надой за четыре месяца составил 5,4 тыс. тонн.
Минниханов отметил важный вклад района в развитие сельского хозяйства республики и подчеркнул необходимость поддержки малых фермерских хозяйств через меры господдержки и региональные программы.
Напомним, что с начала 2025 года сельхозпредприятия Татарстана получили 10 инвестиционных кредитов на общую сумму 177,7 млн рублей. Для сравнения, в 2024 году было выдано 78 таких кредитов на 28,4 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.