Эксперт рассказал, когда в России закончится цветение березы

Фото: Максим Платонов

Цветение березы в России может продолжаться от двух до четырех недель. Об этом RT рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Цветение березы — периодное явление. В каждой конкретной местности оно продолжается от двух до четырех недель. Есть еще приносная пыльца. Если ветрено, то она может быть перенесена на большие расстояния, — заявил врач.

По его словам, для облегчения симптомов аллергии необходимо использовать маски.

В Казани активный период цветения березы и ольхи начался в конце апреля.

Зульфат Шафигуллин