В России введут лимит на переводы при упрощенной идентификации

Фото: Илья Репин

С 30 мая 2025 года россияне смогут переводить при упрощенной идентификации не более 100 тысяч рублей или эквивалент в валюте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на международного финансового советника, доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Марию Ермилову.

По ее словам, ранее максимальный лимит для таких операций не был установлен, что противоречило международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для сумм выше установленного лимита потребуется полная идентификация личности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новые правила направлены на предотвращение легализации преступных доходов и вывода капитала из страны, отметила Ермилова.

Напомним, что с 1 июня 2025 года российские банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях с цифровыми рублями, которые могут нарушать «антиотмывочное законодательство».

Матвей Гавриков