Молодые дипломаты сыграют со звездами «Рубина» на KazanForum

Фото: Динар Фатыхов

16 мая в Казани состоится товарищеский футбольный матч между молодыми дипломатами стран ОИС и звездами российского футбола, включая легенд «Рубина» и амбассадоров РФС, в рамках международного турнира «Кубок Востока».

В игре примут участие такие известные футболисты и амбассадоры российского футбольного союза, как Александр Мостовой, Руслан Нигматуллин, Макбет Сибайя и другие. Команду дипломатов представят сотрудники внешнеполитических ведомств из России, Бангладеш, Ирана, Марокко и других стран.

Идея матча, предложенная Советом молодых дипломатов МИД РФ в 2023 году, направлена на укрепление культурно-гуманитарных связей через спорт и демонстрацию важности объединения народов.

Напомним, что с 14 по 17 мая 2025 года в Казани состоится Международный детский футбольный турнир «Кубок Востока», организованный футбольным клубом «Рубин» и Министерством спорта Республики Татарстан.

Матвей Гавриков