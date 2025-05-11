Пискарев заявил о массированной антироссийской кампании перед Днем Победы

Фото: Анастасия Фартыгина

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о развертывании странами НАТО масштабной антироссийской кампании накануне Дня Победы, сообщает Telegram-канал @dumabrief.

По его словам, зафиксированы осквернения воинских захоронений в 15 странах Европы, запреты на исполнение советских песен и ношение военной формы, а также другие проявления русофобии.

Комиссия отметила, что те же государства, включая Великобританию, Германию и страны Прибалтики, финансируют иноагентов, которые призывали к ракетным ударам по России и собирали средства для ВСУ 9 мая.

Напомним, что недавно российское посольство в Лондоне заявило, что конфронтационная политика британских властей противоречит стремлению международного сообщества к переговорному урегулированию конфликта на Украине.

Матвей Гавриков