Песков: цель переговоров с Украиной — устранить причины конфликта
Предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной подтверждает серьезное намерение найти мирное решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, цель переговоров — устранение первопричин конфликта и обеспечение национальных интересов России.
Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп заявил о наступлении «большой недели» в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
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