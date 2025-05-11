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Песков: цель переговоров с Украиной — устранить причины конфликта

12:40, 11.05.2025
Песков: цель переговоров с Украиной — устранить причины конфликта
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной подтверждает серьезное намерение найти мирное решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, цель переговоров — устранение первопричин конфликта и обеспечение национальных интересов России.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп заявил о наступлении «большой недели» в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Матвей Гавриков

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