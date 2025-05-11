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США возобновили рекордные поставки дикого риса в Россию с 2015 года

14:41, 11.05.2025
США возобновили рекордные поставки дикого риса в Россию с 2015 года
Фото: Реальное время

Российские компании в феврале и марте 2025 года закупили у США дикий рис на сумму 154,7 тысячи и 294,2 тысячи долларов соответственно, что стало максимальным показателем с 2015 года, следует из данных американской статслужбы.

Поставки дикого риса в Россию возобновились после длительного перерыва.

В марте Россия стала крупнейшим покупателем этого товара в США, опередив Бельгию, Великобританию и Канаду. Общий объем экспорта дикого риса из США составил два миллиона долларов.

Напомним, что минсельхоз России инициировал продление запрета на экспорт риса и рисовой крупы до 30 июня 2025 года. В проекте постановления уточняется, что семена риса будут исключены из этого запрета.

Матвей Гавриков

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