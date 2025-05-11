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В Казани за сутки задержано 8 пьяных водителей

11:40, 11.05.2025
В Казани за сутки задержано 8 пьяных водителей
Фото: Мария Зверева

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано одно ДТП, в котором ранено два человека, погибших нет, сообщает Госавтоинспекция.

По данным ведомства, поступило 68 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, оформлено 22 ДТП в центрах оформления и 27 с материальным ущербом на месте.

Задержано восемь водителей в состоянии опьянения и восемь без права управления транспортным средством. По подозрению в совершении преступлений доставлено два гражданина.

Матвей Гавриков

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