В Казани за сутки задержано 8 пьяных водителей

Фото: Мария Зверева

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано одно ДТП, в котором ранено два человека, погибших нет, сообщает Госавтоинспекция.

По данным ведомства, поступило 68 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, оформлено 22 ДТП в центрах оформления и 27 с материальным ущербом на месте.

Задержано восемь водителей в состоянии опьянения и восемь без права управления транспортным средством. По подозрению в совершении преступлений доставлено два гражданина.

Матвей Гавриков