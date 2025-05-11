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«Зенит-Казань» завоевал бронзу Кубка России по волейболу

19:06, 11.05.2025
«Зенит-Казань» завоевал бронзу Кубка России по волейболу
Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Зенит» стал бронзовым призером Кубка России по волейболу, победив в матче за третье место питерский «Зенит» со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

Ранее стало известно, что пять волейболистов «Зенита-Казань» — Дмитрий Волков, Артем Вольвич, Михаил Лабинский, Максим Михайлов и Илья Федоров — выполнили требования для присвоения звания «Почетный мастер спорта России».

Также напомним, что недавно «Зенит-Казань» третий раз в серии обыграл питерский «Зенит» и выиграл чемпионат России по волейболу. Финальный матч закончился победой команды Алексея Вербова со счетом 3:0. Подробнее о победе «Зенита-Казани» читайте в материале «Реального времени».

Матвей Гавриков

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