РСЧС предупредила о заморозках в Татарстане ночью 12 мая
Заморозки на почве до 0..-1° ожидаются местами в Татарстане ночью 12 мая 2025 года, сообщает РСЧС.
Жителям рекомендовано защитить садовые и сельскохозяйственные культуры, соблюдать осторожность при передвижении и оказывать помощь пожилым людям.
Напомним, что недавно в Гидрометцентре рассказали о погоде в праздничные дни.
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