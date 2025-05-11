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В Нурлатском районе задержан полицейский за взятку в 50 тысяч рублей

12:55, 11.05.2025
В Нурлатском районе задержан полицейский за взятку в 50 тысяч рублей
Фото: Динар Фатыхов

Старший инспектор ОГИБДД по Нурлатскому району обвиняется в вымогательстве взятки у руководства транспортной компании, занимающейся перевозкой нефти.

По версии следствия, он требовал 50 тысяч рублей ежемесячно за беспрепятственный техосмотр автомобилей.

Полицейский был задержан после получения денег. Суд заключил его под стражу. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств и возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Матвей Гавриков

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