В Балтасинском районе прошел мотовелопробег в честь 80-летия Победы
Молодежный центр «Хыял» и отдел по делам молодежи и спорта Балтасинского района организовали мотовелопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участники акции почтили память ветеранов на митинге в парке Победы, проехали по центральным улицам и посетили парк «Войнам Отечества».
Мероприятие объединило людей разных возрастов, включая подростков. Также в рамках акции «Сад памяти» жители высадили деревья, а участники подготовили георгиевские ленты и открытки для семей участников СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, что 9 мая в Казани завершилась акция «Бессмертный полк». Участие в событии приняли раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. По данным организаторов, на шествие вышли 150 тыс. человек.
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