Эксперты «Авито Авто» рассказали, как быстро продать автомобиль

Фото: Реальное время

Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей в «Авито Авто», поделилась рекомендациями для быстрой и выгодной продажи автомобиля.

Специалисты советуют начать с предпродажной подготовки: устранить недостатки, привести в порядок кузов и салон, а также сделать качественные фотографии при естественном освещении. Важно написать точное описание, регулярно обновлять фото и переоценивать машину, ориентируясь на рыночные данные. Для привлечения внимания рекомендуется использовать инструменты продвижения, такие как «До 10 раз больше просмотров» и «Поднятие в топ поиска».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также эксперты напоминают о важности оперативного общения с покупателями и проявления инициативы в переписке.

Напомним, что в апреле 2025 года в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что стало первым преодолением отметки в 100 тысяч единиц с начала года

Матвей Гавриков