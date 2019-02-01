Выпали из «одного окна»: прокуратура не увидела работу Корпорации развития Удмуртии

Атаке надзорного ведомства предшествовала непростая смена руководства КР УР

Прокуратура Удмуртии считает, что Корпорация развития Удмуртской Республики «не приняла достаточных мер к исполнению возложенных на нее правительством региона полномочий». Надзорный орган проверил, занимается ли корпорация в действительности развитием инвестиционной деятельности. Эксперты видят в этой атаке последствия непростой смены руководства АО. Какие претензии высказываются в адрес детища команды Александра Бречалова и что по этому поводу думает нынешний руководитель корпорации — в материале «Реального времени».

«Не приняты достаточные меры»

Прокуратура Удмуртии провела проверку в отношении созданного год назад АО «Корпорация развития Удмуртской Республики». Надзорный орган решил выяснить, исполняет ли принадлежащее правительству региона акционерное общество возложенные на него функции развития инвестиционной деятельности.

«Установлено, что этой специализированной организацией не приняты достаточные меры к осуществлению возложенных на нее правительством республики полномочий, в том числе не обеспечено сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», разработке схем их реализации с использованием механизмов государственно-частного партнерства, размещению на инвестиционном портале и инвестиционной карте республики полной и актуальной информации об инфраструктурной основе развития инвестиционной деятельности в регионе, ведению реестра получателей мер финансовой и информационной поддержки, информированию о стоимости платных услуг, допущено несвоевременное размещение информации о закупках в Единой информационной системе», — говорится во вчерашнем сообщении прокуратуры.

Отмечается, что по выявленным нарушениям закона генеральному директору корпорации внесено представление об устранении нарушений законодательства. Кроме того, по материалам прокурорской проверки Удмуртское УФАС России оштрафовало общество за нарушения законодательства о закупках.

«Показатель эффективности деятельности специализированной организации является одним из факторов, влияющих на состояние инвестиционного климата. В связи с этим прокуратурой республики о сложившейся ситуации проинформированы глава региона и председатель правительства республики», — отмечается в заявлении прокуратуры УР.

Вопросы исполнения корпорацией законодательства при реализации функций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами прокуратура республики взяла на особый контроль.

На сообщение прокуратуры нынешний генеральный директор корпорации Константин Сунцов отреагировал на своей странице в Facebook. Фото udmurt.ru



«Выводы были сделаны, мы занимаемся устранением замечаний»

На сообщение прокуратуры нынешний генеральный директор корпорации Константин Сунцов отреагировал на своей странице в Facebook.

«Спасибо сотрудникам прокуратуры за обстоятельное исследование положения дел. Однако необходимо внести ряд деталей, которые обеспечат полную ясность. Предписание по результатам проверки, проведенной с 20 сентября по 19 октября 2018 года, действительно было вынесено. Но 6 ноября 2018 года и на имя действующего на тот момент генерального директора. Я назначен директором с 10 декабря 2018 года. Выводы были сделаны, мы занимаемся устранением замечаний. Открыты к получению любой обратной связи, учтем в работе», — написал Сунцов.

К посту он приложил фото самого постановления прокуратуры, действительно датированного 6 ноября 2018 года.

До 10 декабря Сунцов был заместителем генерального директора корпорации, при этом часто его представляли в качестве врио руководителя. Его предшественник Дмитрий Генералов получил эту должность в середине декабря 2017 года после масштабного конкурса, в котором приняли участие более ста человек.

Однако в октябре 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов предложил возглавить корпорацию Сунцову, который тогда участвовал в конкурсе на пост главы Ижевска. Было объявлено, что Генералов станет советником главы, однако информации о том, состоялось ли это назначение, до сих пор нет. По некоторым данным, между Генераловым и руководством республики возник конфликт, и сам он якобы не хотел покидать свой пост. Это привело, по сути, к двоевластию.

— Ожидания от работы корпорации были очень большие, но случилось противоречие с увольнением Генералова и назначением нового гендиректора, — рассказал «Реальному времени» председатель НП «Лига предпринимательства УР» Виктор Любимов. — Все это было осенью. Тогда и было выдано предписание прокуратуры. Вся эта нервозность вокруг того, кто все-таки гендиректор, сказалась на деятельности корпорации. Пока они делили власть, не устраняли некоторые огрехи по закупкам и размещению информации. Сотрудники не понимали, кто истинный руководитель. Сейчас нам обещают, что в ближайшее время работа корпорации будет налажена.

«Ожидания от работы корпорации были очень большие, но случилось противоречие с увольнением Генералова и назначением нового гендиректора», — рассказал Виктор Любимов. Фото repinlife.ru



Исполнительный директор Удмуртского отделения «Деловой России» Ирина Пономарева тоже отмечает, что корпорация не сумела пока оправдать возлагаемые на нее надежды из-за внутренних противоречий.

— Хотя корпорации год, люди, которые сейчас там работают, пришли кто месяц назад, кто еще позже. Поэтому говорить о какой-то слаженной работе очень сложно. Нужно время для выстраивания работы. Замечаний к корпорации масса, но когда хозяина в доме нет, это влияет на работу, — говорит Пономарева.

«Пока рано говорить»

В интервью «Реальному времени», опубликованном в середине ноября 2018 года, первый зампредседателя правительства Александр Свинин, курирующий работу корпорации, отметил, что пока рано оценивать ее работу.

— Наверное, пока рано говорить о том, стала она эффективной или нет, потому что действительно еще маленький срок прошел. Что точно улучшилось — действительно единое окно для бизнеса у нас появилось, и это предприниматели понимают. Это единое окно еще сильнее будет встраиваться и структурироваться в 2019 году, потому что объединится с окнами для бизнеса в МФЦ, — сказал тогда первый вице-премьер.

При этом к заслугам корпорации он отнес работу по повышению эффективности работы ряда госпредприятий, в частности выведение из предбанкротного состояния ГУП «Аптеки Удмуртии» и «Удмуртлеса». Однако оговорился, что работа велась в единой связке с экономическим блоком правительства УР.

На встрече с журналистами в декабре 2018 года Свинин отметил, что в целом работой экономического блока, в том числе корпорации, глава региона не удовлетворен. Значительного роста инвестиций не произошло — на тот момент прогнозировался объем по итогам 2018 года в 82—83 млрд рублей при показателе в 81 млрд в 2017 году. На 2019 год перед правительством поставили задачу привлечь больше, конкретно корпорации — 10—12 млрд рублей.

Александр Свинин, курирующий работу корпорации, отметил, что пока рано оценивать ее работу. Фото au-18.ru

«Мы завершили основные процессы по формированию команды и отладке бизнес-процессов»

На днях итоги работы корпорации в 2018 году на своей странице в Facebook подвел Константин Сунцов.

«В 2018 году мы завершили основные процессы по формированию команды и отладке бизнес-процессов корпорации. Это был насыщенный и непростой период. Одновременно с решением организационных вопросов мы перенимали дела у Агентства инвестиционного развития, работали с потенциальными резидентами ТОСЭР «Сарапул», сопровождали инвестиционные проекты и помогали предпринимателям», — написал руководитель общества.

По его словам, 6 673 предпринимателя воспользовались мерами поддержки, предоставляемыми Корпорацией, в том числе входящими в ее структуру учреждениями — центром поддержки экспорта, центром кластерного развития и другими. 464 предпринимателя получили льготные займы на сумму 661 млн рублей, 217 — поручительства на сумму 821 млн рублей. 58 компаний приняли участие в выставках, организованных корпорацией, 21 компания вышла на экспорт, 108 компаний обратились с инвестиционными проектами, 53 из них сегодня на сопровождении корпорации.

В качестве ее задач Сунцов определил запуск нескольких крупных инвестпроектов со средним объемом 400 млн рублей. Сколько именно проектов должно быть запущено, не указывается. Также в корпорации будут заниматься развитием бизнеса, в частности увеличат объем выданных Удмуртским фондом развития предпринимательства дешевых кредитов на 60%, и проведут акселерационные программы и обучение.

«На стадии оформления документов инвесторы просто отворачиваются и не хотят работать с корпорацией развития, потому что много бюрократии», — отмечает Ирина Пономарева. Фото repinlife.ru



По мнению Ирины Пономаревой, корпорации предстоит много работать, начиная с обновления информации на сайтах и заканчивая непосредственно поиском инвесторов.

— Нужно, чтобы инвесторов за 3 копейки неуплаченных налогов не разворачивали, а вникали в их проблему. На стадии оформления документов инвесторы просто отворачиваются и не хотят работать с Корпорацией развития, потому что много бюрократии. То есть не бумажки надо заставлять заполнять, а о деле говорить, — отмечает представитель «Деловой России».

Виктор Любимов надеется, что Корпорация развития УР вплотную займется работой с потенциальными инвесторами в режиме «одного окна» и продвижением продукции предприятий республики на внешних рынках. То есть именно той работой, ради которой она и создавалась.