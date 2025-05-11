Трамп анонсировал «большую неделю» для переговоров России и Украины

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп заявил о наступлении «большой недели» в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, сообщает РБК. Он выразил надежду на прекращение военных действий, что может спасти «сотни тысяч жизней», и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.

Ранее Россия предложила возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, а Украина и ее союзники призвали к 30-дневному перемирию с 12 мая.

Трамп ранее поддержал идею месячного прекращения огня, отметив, что за его нарушение могут быть введены санкции. Путин назвал цель переговоров — устранение причин конфликта и достижение долгосрочного мира.

Матвей Гавриков