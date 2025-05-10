Команда из Казани получила 1,7 миллиона на съемки фильма о татарской культуре

Фото: Динар Фатыхов

Команда кинематографистов из Казани получила 1,7 миллиона на съемки документального фильма о татарской культуре в рамках конкурса ФПРК «Россия — взгляд в будущее». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Фильм будет посвящен истории и традициям народа, проживающего в 340-летней татарской деревне Кестым в Удмуртии. Подавляющая часть ее жителей носит одну фамилию, которая берет свое начало с царевича Касима.

— Мы хотим рассказать историю одной удивительной татарской деревни в Удмуртии. В которой вот уже 300 лет практически все жители носят одну фамилию — Касимов. Это уникальный случай единства и сохранения истории своего рода. Это ценно не только для татарского народа, но и для России в целом, — рассказал автор идеи и режиссер-постановщик фильма Амир Галиаскаров.

Конкурс «Россия — взгляд в будущее» проводится Министерством культуры РФ ежегодно и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». В этом году победителями стали компании из 24 регионов страны, съемки фильмов пройдут в 30 субъектах России.



Зульфат Шафигуллин