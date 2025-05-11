Казань вошла в топ направлений для путешествий по России на майские
По данным OneTwoTrip, треть российских туристов на майские праздники отправилась за границу, сообщает РИА «Новости».
Однако большинство предпочли путешествия по России, где Казань стала одним из самых популярных городов.
В топе российских направлений также Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Краснодар и Екатеринбург. За рубежом лидируют Стамбул, Дубай и Минск.
Напомним, что Татарстан занимает второе место по росту цен на отели в майские праздники.
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