Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий.

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий в следующий четверг, 15 мая в Стамбуле.

Глава государства отметил роль Турции в организации российско-украинских переговоров. Он заявил, что завтра переговорит с Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит поиск пути к миру с Украиной.

Также Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Киевом. Он заявил, что предложение России о переговорах находится на столе, решение — за Украиной и кураторами киевского режима. Он поблагодарил посредников за помощь в мирном урегулировании, в том числе администрацию президента США Дональда Трампа.

— Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать, — заявил президент России.