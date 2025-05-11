МВД предупредило о новой схеме мошенников с поддельными чатами

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МВД России предупреждает о новом способе мошенничества через создание фейковых чатов, куда жертв добавляют от имени работодателей или знакомых. Об этом сообщает RT.

В таких группах «коллеги» убеждают выполнить действия, например ввести код из SMS или перейти по ссылке, чтобы похитить данные.

Такие схемы активно используются в мошенничествах с фиктивным трудоустройством, включая запросы на оплату НДФЛ. Ведомство рекомендует предупредить близких об опасности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что сдача аккаунтов в мессенджерах за деньги может привести к уголовной ответственности. По его словам, пользователи, предоставляющие доступ к своим профилям, рискуют стать соучастниками мошеннических схем, таких как фишинг или продвижение нелегальных сервисов.

Матвей Гавриков