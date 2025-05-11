В Госдуме предупредили о рисках тюрьмы за аренду аккаунтов

Фото: Анастасия Фартыгина

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что сдача аккаунтов в мессенджерах за деньги может привести к уголовной ответственности. По его словам, пользователи, предоставляющие доступ к своим профилям, рискуют стать соучастниками мошеннических схем, таких как фишинг или продвижение нелегальных сервисов.

Немкин отметил, что арендованные аккаунты часто используются для противоправных действий, а их владельцы могут быть привлечены к ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество») с возможным лишением свободы до 10 лет. Он призвал граждан не поддаваться на заманчивые предложения и помнить об ответственности за действия, совершенные с их аккаунтов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Безопасность в цифровом мире — это осознанное поведение. Не позволяйте использовать свои имена как прикрытие, — подчеркнул депутат.

Ранее полиция остановила деятельность мошенников, которые использовали чужие аккаунты в Telegram для совершения преступлений. По данным МВД, ущерб от их действий превысил 400 млн рублей, а количество пострадавших превысило тысячу человек.

Матвей Гавриков