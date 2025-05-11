Эксперт рассказала, как выбрать ремонтную бригаду и задать правильные вопросы
Руководитель категории «Ремонт и строительство» «Авито Услуг» Светлана Филимонова объяснила, как избежать ошибок при выборе ремонтной бригады. Она рекомендует задать несколько важных вопросов, чтобы оценить профессионализм мастеров и обеспечить качественный ремонт.
Какие вопросы задать ремонтной бригаде:
- Какие работы вы проведете и что нужно будет закупить?
Профессионал уточнит детали, попросит фотографии помещения или осмотрит объект, а затем подробно опишет этапы работ и необходимые материалы.
- У вас есть опыт работы с такими задачами?
Уточните, сталкивался ли мастер с подобными задачами (например, укладкой ламината или монтажом плитки). Опытный специалист предоставит примеры работ или подтвердит наличие профильного мастера в бригаде.
- Если мы захотим перепланировку, сможете снести стену между кухней и гостиной?
Надежный мастер уточнит, является ли стена несущей, и объяснит необходимость согласования документов. Если он сразу соглашается на снос без проверки, это повод насторожиться.
- Сколько времени займет ремонт и во сколько обойдется?Профессионал запросит осмотр объекта и дизайн-проект перед тем, как назвать точные сроки и стоимость.
- Можете показать готовый объект или дать контакты предыдущих клиентов?
Хорошие мастера гордятся своей работой и готовы предоставить фото выполненных проектов или контакты для обратной связи.
- Готовы ли вы заключить договор об оказании услуг?
Договор защищает обе стороны и фиксирует все условия сотрудничества, особенно для сложных и дорогостоящих проектов.
На что еще обратить внимание:
- Проверьте фотографии работ в объявлении на платформах, таких как «Авито».
- Изучите отзывы клиентов, особенно с использованием фильтров по рейтингу.
- Обратите внимание на отношение мастера к задаче: он должен уточнять детали, предлагать решения и помогать с подбором материалов.
Эти шаги помогут выбрать надежную бригаду и избежать проблем при ремонте.
Напомним, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 19%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.