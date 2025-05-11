Эксперт рассказала, как выбрать ремонтную бригаду и задать правильные вопросы

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель категории «Ремонт и строительство» «Авито Услуг» Светлана Филимонова объяснила, как избежать ошибок при выборе ремонтной бригады. Она рекомендует задать несколько важных вопросов, чтобы оценить профессионализм мастеров и обеспечить качественный ремонт.

Какие вопросы задать ремонтной бригаде:



Какие работы вы проведете и что нужно будет закупить?

Профессионал уточнит детали, попросит фотографии помещения или осмотрит объект, а затем подробно опишет этапы работ и необходимые материалы.

Профессионал уточнит детали, попросит фотографии помещения или осмотрит объект, а затем подробно опишет этапы работ и необходимые материалы. У вас есть опыт работы с такими задачами?

Уточните, сталкивался ли мастер с подобными задачами (например, укладкой ламината или монтажом плитки). Опытный специалист предоставит примеры работ или подтвердит наличие профильного мастера в бригаде.

Уточните, сталкивался ли мастер с подобными задачами (например, укладкой ламината или монтажом плитки). Опытный специалист предоставит примеры работ или подтвердит наличие профильного мастера в бригаде. Если мы захотим перепланировку, сможете снести стену между кухней и гостиной?

Надежный мастер уточнит, является ли стена несущей, и объяснит необходимость согласования документов. Если он сразу соглашается на снос без проверки, это повод насторожиться.

Надежный мастер уточнит, является ли стена несущей, и объяснит необходимость согласования документов. Если он сразу соглашается на снос без проверки, это повод насторожиться. Сколько времени займет ремонт и во сколько обойдется? Профессионал запросит осмотр объекта и дизайн-проект перед тем, как назвать точные сроки и стоимость.

Профессионал запросит осмотр объекта и дизайн-проект перед тем, как назвать точные сроки и стоимость. Можете показать готовый объект или дать контакты предыдущих клиентов?

Хорошие мастера гордятся своей работой и готовы предоставить фото выполненных проектов или контакты для обратной связи.

Хорошие мастера гордятся своей работой и готовы предоставить фото выполненных проектов или контакты для обратной связи. Готовы ли вы заключить договор об оказании услуг?

Договор защищает обе стороны и фиксирует все условия сотрудничества, особенно для сложных и дорогостоящих проектов.

На что еще обратить внимание:

Проверьте фотографии работ в объявлении на платформах, таких как «Авито».

Изучите отзывы клиентов, особенно с использованием фильтров по рейтингу.

Обратите внимание на отношение мастера к задаче: он должен уточнять детали, предлагать решения и помогать с подбором материалов.



Эти шаги помогут выбрать надежную бригаду и избежать проблем при ремонте.

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Матвей Гавриков