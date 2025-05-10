Трамп заявил о прекращении огня между Пакистаном и Индией

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Пакистан и Индия договорились о немедленном и полном прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер написал в своих соцсетях, что провел успешные переговоры с обеими сторонами конфликта.

— После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Пакистан и Индия договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что проявили здравый смысл и высокий уровень разумности. Благодарю за внимание к этому важному вопросу! — сказал Трамп.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напряженность между странами возросла после нападения террористов на туристов в Джамму и Кашмире 22 апреля. В результате инцидента погибли 26 индийцев и один гражданин Непала. 7 мая Индия нанесла ответный удар по территории Пакистана.

В ночь на 10 мая пакистанское правительство сообщило о начале крупномасштабной военной операции против Индии.

Зульфат Шафигуллин