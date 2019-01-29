Михаил Мальцев: «Кризисы привели к увеличению внутреннего турпотока в Самарской области»

Куратор самарского туризма о тематическом поезде в Казань, китайском опыте, наследии ЧМ-2018 и космическом имени аэропорта «Курумоч»

Экономический кризис, как это ни парадоксально, помог внутреннему туризму Самарской области (рост потока — 5—10%), отмечает врио руководителя Департамента туризма региона Михаил Мальцев. При этом благодаря мундиалю вырос и туризм «внешний» — Самару посетили более 100 тысяч иностранцев. В интервью «Реальному времени» Мальцев рассказал о направлениях развития курируемой им сферы, использовании в будущем «Самара Арены» и совместных проектах с коллегами из Татарстана.

«ПФО — это одна из здравниц Российской Федерации»

— Михаил Викторович, вы с 2009 года курируете туристическую отрасль региона. Что изменилось за последние 10 лет в этой сфере?

— За последние 10 лет я отметил бы несколько направлений, которые являются ключевыми для нашего региона в туризме. Во-первых, Самара — один из круизных центров на Волге, ежегодно 18 теплоходов начинают свое путешествие по Волге. Круизные путешествия пользуются высоким спросом — как у жителей нашего Самарского региона, так и близлежащих областей. Очень востребованы короткие путешествия, так называемые туры выходного дня — из Самары в Казань и обратно. Есть длинные маршруты, которые также привлекают интерес путешественников: это туры и в Санкт-Петербург, и вниз по Волге, есть маршруты до Крыма.

Одна из особенностей Самарского региона — это наличие Средневолжского биосферного резервата ЮНЕСКО, в котором ядром выступают заповедник имени И.И. Спрыгина и национальный парк Самарская Лука. За последние 10 лет спрос на экологический туризм значительно вырос: если в 2009 году туристический поток по экологическим маршрутам национального парка составлял 10—15 тыс. человек в год, то сейчас до 250 тыс. человек проходят по маршрутам национального парка и около 60 тыс. по маршрутам заповедника. Такой существенный рост как раз говорит не только о востребованности этих маршрутов, но и о том, что национальные парки, заповедники, особо охраняемые природные территории начали активно развиваться в сфере туризма.

Национальный парк Самарская Лука. Фото strana.ru



В национальный парк есть также маршруты на речных судах — прогулочные, экскурсионные, есть и маршруты активного туризма: конные, пешие, велосипедные, водные. Один из интересных водных маршрутов — это «Жигулевская кругосветка». Волга делает причудливый изгиб на территории Самарской области. Это позволяет совершить «Жигулевскую кругосветку»: проплыть на байдарках, каноэ, ялах, катамаранах 250 км вниз по реке и вернуться в ту же точку. Этот маршрут пользуется стабильным спросом. «Жигулевская кругосветка» стартует традиционно на майские праздники.

— Какие перспективные направления можете назвать?

— Если говорить о перспективных направлениях, которые показывают значительные финансовые результаты, следует упомянуть санаторно-оздоровительные направления. В последнее время появляются современные комплексы, обновляется оборудование, появляются новые клиники, которые начинают предоставлять современные услуги. Обновляется гостиничный фонд в санаториях, поэтому это направление имеет определенный рост. Если объединить наши регионы — Республику Татарстан, Самарскую область, Башкирию и Нижегородскую область, другие регионы ПФО, — по объему санаторных услуг опережаем многие федеральные округа. Приволжский федеральный округ — это одна из здравниц Российской Федерации.

«Жигулевская кругосветка». Фото vk.com/krygosvetka

— А событийный туризм?

— Это направление тоже активно представлено, календарь событий региона содержит около 170 ежегодных мероприятий. Один из последних городских фестивалей, который интересен как для жителей, так и для туристов, — это «ВолгаФест». Проходит в начале июня на одной из очередей нашей Набережной Волги и пользуется спросом. Приходят десятки тысяч человек.

«Во время чемпионата мира у нас было 140 тысяч иностранных граждан»

— Вероятно, подобные программы были и на чемпионате мира по футболу?

— Говоря о городских туристических программах, конечно, стоит сделать акцент на прошедшем в 2018 году чемпионате мира. Подготовка шла на протяжении нескольких лет, чтобы сделать из Самары и Самарской области туристический центр. Транспортная инфраструктура получила очень серьезное обновление. Аэропорт «Курумоч», один из крупнейших, получил обновленный терминал, обновленную взлетно-посадочную полосу, обновление автомобильной дороги с развязками. Теперь у нас есть современный аэровокзальный комплекс. Соответственно, увеличился объем пассажиропотока, и в этом году аэропорт «Курумоч» поставил рекорд, приняв более 3 млн пассажиров.

— Цифры, сравнимые с казанскими.

— Да, у нас регионы похожи в чем-то и по логистике, и по отдельным показателям, есть много сходного. Продолжая тему подготовки чемпионата мира, добавлю, что дорожная сеть получила активное развитие. Обновились федеральные, региональные дороги. В городе Самара появились так называемые гостевые и туристические маршруты, обновлены фасады, появились указатели, было дополнительно проведено благоустройство этих маршрутов.

Можно говорить, что во время чемпионата у нас появился туристический центр в городе. Он включает в себя исторический центр города и Набережную реки Волга, которая имеет большую пляжную зону, поэтому всегда привлекает большое количество туристов. К ЧМ был разработан проект электронной «Карты гостя» Samara.Travel, который работает и в настоящее время. Также у нас в период чемпионата мира работали речные и пешеходные экскурсионные маршруты. Мы сделали аудиоэкскурсии на пяти языках, которые включают 100 объектов культуры, достопримечательностей. Турист может со смартфоном пройтись и послушать на разные темы интересные экскурсии — на тему архитектуры города, в которой прослеживается стиль модерна, на тему Самары космической, и экскурсии, связанные с историей «Запасной столицы Советского Союза». В годы Второй Мировой войны в Самару было эвакуировано правительство, здесь действовали дипломатические миссии…

— И известный Бункер Сталина.

— Конечно, Бункер Сталина является ключевым объектом. Он в прошлом году в период чемпионата мира бил рекорды по посещаемости. Это был один из востребованных у иностранцев объектов.

Бункер Сталина. Фото wikipedia.org



— Кстати, сколько иностранцев посетили регион за время мундиаля?

— Более 100 тыс. иностранных граждан. Многие приезжали одним днем, а другие размещались в гостиницах. Была проведена очень серьезная подготовка по гостиничной инфраструктуре. На сегодняшний день на территории Самарского региона действуют 426 классифицированных гостиниц. Чемпионат мира прошел в регионе на очень хорошем уровне, практически не было каких-то существенных негативных отзывов.

— К чемпионату был построен новый стадион «Самара Арена». Как он используется?

— Так же, как у всех, сейчас разрабатывается концепция наследия — использование стадиона, построенного к чемпионату мира. В пятилетний период он должен выйти на планируемые показатели. Я думаю, что пустовать он не будет, учитывая, что команда «Крылья Советов» играет в Премьер-лиге и пользуется поддержкой болельщиков нашего региона. Стадион будет загружен спортивными соревнованиями, также он будет использоваться и как концертно-развлекательная площадка. В этом году территория возле стадиона использовалась под проведение рождественских и новогодних гуляний.

Стадион «Самара Арена». Фото chudo.tech

«Переезд в купе из Самары в Казань обойдется от 1 700 рублей»

— Самара еще и крупный железнодорожный центр...

— Железнодорожный туризм для Самарской области является приоритетным. На сегодняшний день туристические железнодорожные маршруты связывают Самару с Саратовом, Уфой, Саранском, Ульяновском и другими городами России.

Есть ряд проектов, очень интересных. Прежде всего, начну с последнего проекта — туристического маршрута Самара — Казань и Казань — Самара. Это ежедневный ночной поезд, который Самарский филиал «Федеральной пассажирской компании» запустил между нашими регионами. Уже тысячи людей проехали по маршруту. В рамках действующего маршрута, помимо возможности для путешествий индивидуальных туристов, формирования групповых туров в Казань, реализуется проект для школьников «Вагон знаний».

Также маршрут Самара — Казань позволяет нам сформировать совместный межрегиональный продукт с Республикой Татарстан, который направлен на прием туристов, в том числе иностранных. Это кольцевой маршрут, по которому можно проехаться из Москвы. Между Москвой и Самарой и между Москвой и Казанью очень развито железнодорожное сообщение, ходят двухэтажные поезда, фирменные поезда, транзитные поезда. Это дает возможность путешественнику, прилетевшему в Москву, пройти экскурсионную программу по столице и посетить регионы Поволжья на поезде, сэкономив на гостинице, учитываю ночную перевозку.

— Какова стоимость такого путешествия?

— Переезд в купе из Самары в Казань обойдется где-то от 1 700 рублей, в плацкартном вагоне — от 700 рублей.

Департамент туризма Самарской области и Государственный комитет по туризму Республики Татарстан совместно с органами власти по туризму регионов ПФО подписали соглашение по развитию маршрутов «Великого волжского пути». Это по факту круизные, железнодорожные и автобусные маршруты, которые реализуются региональными туроператорами. Такое сотрудничество эффективно и позволяет нам выходить с общими туристическими маршрутами на российский и международный рынок.

Туристический поезд Самара — Казань. Фото vkonline.ru

— В итоге сколько туристов посетили Самарскую область в 2018 году?

— По оценкам, их число превысило миллион — это те, которые размещались в гостиницах. К ним можно добавить тех, кто проживал в квартирах и кто прилетал одним днем или приезжал на поезде — таких тоже было достаточно много. Дополнительно можно учесть круизное направление, которое ежегодно пропускает более 100 тыс. туристов. Поэтому цифры достаточно большие: они основаны на существующем номерном фонде, позволяющем принимать значительное количество туристов на удобной логистике — авиационной, железнодорожной, автомобильной. Поэтому, думаю, с точки зрения туризма в Самарском регионе есть серьезные перспективы.

— Экономический кризис последних лет отразился на отрасли?

— Конечно, кризис негативно отражается на всех отраслях, в том числе и на туризме. Но здесь надо говорить об уникальности внутреннего туризма. Как показывает статистика, кризисные периоды, которые наблюдались в 2008—2009 годах и в 2014—2015 годах, приводят к увеличению туристического потока по направлению внутреннего туризма. Объясняется очень просто. При росте курса валют и существенном подорожании зарубежного туризма происходит перераспределение потоков на направления внутрироссийские. Поэтому характерные направления, которые у нас есть (например, круизное, загородный отдых и другие внутренние), получают рост порядка 5—10% в кризисный период.

Если говорить о выездном направлении, традиционно Самарский регион был одним из крупнейших поставщиков туристов в другие государства из-за наличия одной из крупнейших в России Самарско-Тольяттинской агломерации. Особенность региона — близость Самары (население — 1,2 млн чел.) и Тольятти (население 0,8 млн чел.). Эта городская агломерация создает существенный экономический потенциал для выездного направления туризма. И здесь в регионе находятся представительства крупнейших туроператорских компаний, которые организуют прямые вылеты из аэропорта «Курумоч» по чартерным программам. Поэтому при изменении курса валют туристы начинают рассматривать альтернативные предложения и смотреть уже на наши действующие курортные комплексы и внутренние маршруты по России.

Аэропорт «Курумоч». Фото wikipedia.org



«Символ в форме зеленого сердца, на котором изображена синяя латинская буква S»

— В Татарстане используется турбренд Visit Tatarstan, Башкортостан в прошлом году представил Terra Bashkiria. Есть что-то подобное у Самары?

— В 2018 году распоряжением правительства Самарской области была утверждена туристская символика. Это символ в форме зеленого сердца, на котором изображена синяя латинская буква S. Самарская область выглядит на карте как сердце. Латинская S — это форма реки Волга, которая пронзает наш регион, причудливо изгибаясь и образуя Самарскую Луку. Поэтому получился очень гармоничный, узнаваемый, гостеприимный символ, который был очень положительно воспринят в нашем регионе. В период чемпионата мира вся полиграфическая продукция и рекламные материалы уже шли именно с утвержденной туристической символикой.

— Сколько турфирм работают сегодня в Самарской области?

— До 800 турфирм работают как турагентства, порядка 60 туроператоров присутствует в регионе.

Туристская символика Самарской области. Фото areasam.ru

— На днях губернатор Дмитрий Азаров высказался о Жигулевске как о будущем центре туристического кластера Самарской области. Расскажите подробнее об этом проекте.

— Полуостров Самарская Лука включает в себя ряд населенных пунктов, центром которых является как раз город Жигулевск. Он уникален тем, что находится в центре Жигулевских гор, в центре национального парка. По сути, с него начинаются туристические маршруты по Самарской Луке. Поэтому логично говорить о том, что центром Самарской Луки является Жигулевск — экологически чистый город. Он имеет серьезный потенциал в части развития различных направлений. Первое — это активное направление туризма, связанное с пешеходными, велосипедными, конными маршрутами по Самарской Луке. Оно может быть связано с реализацией горнолыжных комплексов на территории Жигулевских гор. Самарская Лука — территория с очень богатой историей, насыщена легендами, былинами, сказаниями. Поэтому этот потенциал мы, безусловно, будем использовать в разработке новых туристических программ. И Жигулевск как центр будет концентрировать на себе все маршруты Самарской Луки.

— Правильно ли я понимаю, что он будет частью «Великого волжского пути»?

— По факту да. Все города Самарского региона, являющиеся туристическими центрами, могут входить в «Великий волжский путь». И если говорить о городах, то Самара, Тольятти, Жигулевск и Сызрань предполагают участие в межрегиональных проектах, таких как «Великий волжский путь».

Жигулевск. Фото Андрея Вострова (zhigulevsk.org)

«Китайский опыт может быть применим в Жигулевских горах»

— Относительно недавно мы с вами были в Китае. Какие идеи вы там почерпнули?

— Поездку в Китай я бы назвал очень положительной с точки зрения обмена опытом. Маршруты в провинции Аньхой привязаны к известным достопримечательным горам. И опыт может быть применим в Жигулевских горах Самарской Луки — в построении маршрутов с объектами туристической инфраструктуры, с объектами питания, с сувенирными лавками, с благоустроенными дорожками. Этот опыт был абсолютно полезен с точки зрения выстраивания международных отношений в сфере туризма. Я надеюсь, что в последующем из провинции Аньхой к нам в Самару и Казань будут прилетать туристы. Нам есть чем удивить наших партнеров.

— Что может быть интересно китайцам в Самарской области, помимо «красного маршрута»?

— Думаю, будут интересны круизы, история, связанная с запасной столицей Советского Союза. Также будет интересна «Самара Космическая» — это тоже один из наших узнаваемых туристических брендов. Приезжающих к нам людей мы погружаем в особую атмосферу. Самара — это центр ракетостроения. У нас располагается ракетно-космический центр «Прогресс», выпускающий ракету-носитель «Союз», которая запускается с четырех космодромов, расположенных на территории Российской Федерации, в Казахстане на Байконуре, на космодроме «Куру» во Французской Гвиане. Это единственная ракета, которая осуществляет пилотируемую программу на МКС. Эти ракеты показали отличную надежность. И помимо этого авиационно-космический кластер представлен двигателестроительными компаниями, такими как «Кузнецов», завод «Авиастар», который в советский период строил Ту-154 — самый массовый самолет стран Варшавского договора.

Поездка в Китай



— Скажите, а сами самарцы готовы ездить в Поднебесную, в тот же Аньхой?

— Из Самары есть прямые вылеты на курорты Китая. На сегодняшний день такие рейсы осуществляются на остров Хайнань, и туристы активно посещают Китайскую Народную Республику. Как только появится программа по другим провинциям (в том числе в Аньхой), я думаю, жители Самары с удовольствием попробуют и эти направления.

— Какие страны больше всего любят посещать жители Самары и области?

— Если смотреть по пассажиропотоку, то, конечно, в лидерах Турция.

— Самарскому аэропорту присвоят имя Сергея Королева. Будет ли какой-то имиджевый или экономический эффект от такого наименования? Изменится ли что-то в самой воздушной гавани?

— В аэропорту «Курумоч», конечно, появится экспозиция, посвященная Сергею Павловичу Королеву. Опять же ракетостроение, авиакосмическая промышленность являются одними из ключевых отраслей области. У нас национальный исследовательский институт носит имя С.П. Королева. Сотрудники предприятий Самары и жители активно поддержали, проголосовав за присвоение этого имени.

Бюст С.П. Королева в Самаре. Фото kudago.com

— Как это отразится на туристическом потенциале?

— Человек, прилетающий в аэропорт «Курумоч», сразу уже начинает знакомиться с одним из брендов нашего региона — с авиационно-космической тематикой, погружается в историю. Поэтому экскурсионные маршруты мы будем разрабатывать с учетом истории, посвященной Королеву, ракетостроению. Такие проекты у нас уже существуют. И я думаю, что со временем они будут пользоваться еще большим спросом.