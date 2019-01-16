Записки из Поднебесной: трудности перевода, китайские зрелища и высокие цены

Наблюдения казанца о жизни в Китае. Часть 4

Фото: Тимур Рахматуллин

Несколько дней корреспондент «Реального времени» провел в китайской провинции Аньхой, где его и коллег из ПФО знакомили с туристическим потенциалом региона. Если в прошлых публикациях мы рассказывали о деловой составляющей поездки в КНР и отношениях провинции с отдельными регионами, то сегодня наш журналист делится своими житейскими наблюдениями об этой удивительной стране.

Когда вместо бензина электричество

Первое, что поразило нас по прибытии в Пекин, — огромное количество велосипедов — как личных, так и общественных, которые работают при онлайн-оплате (с телефона), подобно знакомой нам схеме каршеринга. Причем общественные велосипеды они оставляют где угодно — на газонах, тротуарах, специальных парковках. Также китайцы перемещаются на миниатюрных автомобильчиках различных форм и скутерах, надевая специальные фартуки с нарукавниками. Большинство из них работают на электричестве. И под велосипеды и микротранспорт там выделены специальные полосы на дорогах, зачастую отгороженные от остальной проезжей части. Кстати, автомобили постепенно тоже переходят на электричество. Так что через десяток-другой лет машины, работающие на бензине, будут раритетами. Вероятно, и зависимость от российской нефти, из которого производится топливо, тоже ослабнет.

Кстати, российский пример с переводом транспорта на сжиженный природный газ (метан) китайцев не впечатлил. Хотя жители Казани, Уфы и других городов, наверное, обратили внимание на автобусы, работающие на КПГ (компримированный природный газ). Такой транспорт, казалось бы, экологичней. Но китайцы, которые тоже в последние годы озаботились охраной окружающей среды, не хотят зависеть от того же «Газпрома». Зато легковых автомобилей на электротяге в КНР становятся все больше. И тот же автозавод JAC через несколько лет, скорее всего, полностью откажется от сборки машин с бензиновыми двигателями. А электричество добыть можно не только из углеводородов, но и из других возобновляемых и невозобновляемых источников энергии. Довольно часто вдоль дорог можно встретить ветряные мельницы. Солнечные батареи тоже набирают популярность.

Еще пару слов о транспорте. Китайские власти каждый день прокладывают километры железнодорожных путей для скоростных поездов. Новые магистрали соединяют самые удаленные уголки КНР. Таким образом, жители Поднебесной получили дополнительную возможность путешествовать внутри страны. Так, с Пекина до Хэфэя можно добраться за три часа с хвостиком, в чем мы убедились сами. Примерно как на самолете (с учетом времени на регистрацию, ожидание, посадку на борт, получение багажа). При этом удивительно слышать, когда в России, уже который год обсуждая строительство ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург (и постоянно откладывая сроки начала запуска), нам вдруг заявляют об «экономической нецелесообразности» подобного проекта. В то время как в Казани, Екатеринбурге и Уфе (предполагается, что одна ветка пойдет в столицу Башкирии) возлагают большие надежды на высокоскоростную магистраль. Собственно, РЖД тоже призывает к началу строительства ВСМ.

Через десяток-другой лет машины, работающие на бензине, будут раритетами



Товары дороже

Второе, что просто разрывает шаблоны, — в Китае товары дороже, чем в России. Во всяком случае в супермаркетах, торговых центрах, уличных магазинчиках городов на востоке страны. Сувенирка, бытовая техника, одежда — все это стоит значительно выше, чем в Казани. Надо отметить, что качество этих вещей довольно неплохое. Автомобили, недвижимость, услуги — тоже выходят дороже.

К слову, чай в Китае обойдется недешево, даже в местах его производства. 100 юаней (примерно 1 000 рублей) за 100-граммовую пачку хорошего зеленого чая считается вполне нормальной ценой. Элитные сорта могут достигать заоблачных цен. Сами китайцы, по нашему замечанию, этот напиток пьют значительно меньше, чем россияне. Его заваривают во время праздников, банкетов, для гостей. Во время еды они обычно пьют теплую воду. А обед или ужин могут запить каким-нибудь морсом, либо отваром соцветий хризантем.

Справедливости ради отмечу, что зарабатывают китайцы в восточных городах больше россиян. Низкоквалифицированный рабочий на заводе может вполне получать 5 тыс. юаней в месяц (50 тыс. рублей). И это не «средняя температура по больнице». И работают они побольше нашего брата. 10 часов в день? Не вопрос. И длинных новогодних или иных праздников с нерабочими днями у них нет. 20 дней в году бери на отпуск, в остальные продолжай вкалывать. Поэтому хэфэйцы или шаньхайцы вполне могут позволить себе совершать такие покупки. В западных провинциях, не столь развитых, заработки будут ниже. Но те, кто давно живет в КНР, знают, на каких рынках и когда можно приобрести себе модный смартфон или брендовые джинсы. Очень многие покупают вещи через интернет-магазины, в том числе и через знакомый нам AliExpress.

Трудности перевода

Третье, что может принести неудобства незадачливому туристу: китайцы, за редким исключением, практически не знают английского, который, будем честны, стал международным. Даже в городах-миллионниках в торговых лавках на улице, крупных магазинах (включая сувенирные), в парикмахерских, массажных салонах, кафе никто вам не ответит по-английски, а по-русски и подавно. Даже в пятизвездочных гостиницах. Язык жестов тоже не всегда спасает. Если еще цену узнать можно по цифрам и записям (и на листочке попытаться сторговаться), то узнать, где здесь ближайший туалет или определенный товар, будет трудно. Наши размахивания руками, попытки перейти на другие языки — для них что танцы с бубном.

«Конечно, мы поставим перед собой этот вопрос. В процессе сотрудничества с Россией нам предстоит выполнить еще немало задач», — пообещал чиновник



Выручают онлайн-переводчики, указатели на английском (и в некоторых местах на русском) и, конечно же, сопровождающие китайцы, владеющие языком Пушкина или Шекспира. Об этой проблеме мы, делегаты из России, сообщили директору канцелярии иностранных дел Аньхоя Сунь Юну.

— Конечно, мы поставим перед собой этот вопрос. В процессе сотрудничества с Россией нам предстоит выполнить еще немало задач, — пообещал чиновник.

Если господин Сунь сдержит обещание, то через пару-другую лет, думается, проблема снимется. Если китайцы за что-то берутся, то делают до конца. Ведь мы в Казани к Универсиаде, а потом и к чемпионату мира по футболу смогли обучить персонал базовым фразам (наверное, помните, сколько было скептиков). Уверен, и в Аньхое «надрессируют» местных.

Хотя молодежь, кто изучает английский в университете, вполне сможет объясниться с иностранцем. В Шанхае вопрос стоит менее остро. Более того, в Пекине на площади Тяньаньмэнь мне попалась молодая китайская парочка — парень с девушкой разговаривали друг с другом по-английски. Вероятно, это были китайцы, которые родились и живут в США, Великобритании или другой англоговорящей стране.

Кстати, студенты-переводчики, сопровождавшие нас, довольно неплохо выучили русский. Конечно, отдельные слова или слишком сложные фразы они понимали не сразу. Все они учатся в Аньхойском педагогическом университете (в городе Уху). Смогли мы оценить и уровень подготовки переводчиков в Шанхае. Так, Ван Цзюнь (она же Вера), работающая в Канцелярии иностранных дел Аньхоя, с ходу переводила наши самые сложные фразы и с точностью передавала то, что говорили китайские визави. Удалось мне оценить уровень владения русским и нашего гида в Шанхае, которая представилась нам Юлей. Она в своей речи использовала самые разные фразеологизмы и обороты, чувствовала оттенки значений каждого слова. Акцента практически нет. Разве что самый-самый легкий. Как будто всю жизнь прожила в России.

Если китайцы за что-то берутся, то делают до конца



Учитывая, что в китайском языке нет звука «Р», многие слова из русского и европейских языков, содержащие эту букву, вызывают сложности даже у знающих наш язык. Особенно если «р» встречается неоднократно: «приоритет», «прерогатива», «прародина», «раритет», «переработка» и другие. Но самое мучительное для них — повторить некоторые наши скороговорки: «Карл у Клары украл кораллы…» или «На дворе трава, на траве дрова…».

Курят везде

Четвертое, что обращает на себя внимание, — отношение к табаку. Те, кто едет в Китай, должны быть готовы, что курят там везде. Смолят не только на улице или в парках, но и в ресторанах, отелях, магазинах. То есть утром, выходя из номера и двигаясь по направлению к лифту, вы легко можете встретить одного или двух китайцев с дымящейся сигаретой. В коридорах поставлены урны-пепельницы с насыпанным туда мелким камнем или белым песком. На специальные знаки и надписи, запрещающие курение, здесь никто внимания не обращает. Не знаю, грозят ли им какие-нибудь штрафы за такое нарушение. Даже курящие члены российской делегации были в шоке от столь либерального отношения к табаку.

На пачках сигарет нет ни предупреждающих фраз о вреде курения, ни страшных картинок с диагнозами: «рак легких», «цирроз», «импотенция», «пародонтоз» и другими заболеваниями. Продаются они в любых продуктовых киосках и супермаркетах, никто никаких документов не спрашивает.

Китайские церемонии и шоу

Пятое, что бросается в глаза, так это пресловутые китайские церемонии. Во-первых, это ритуалы приготовления чая. Специально обученный человек, непременно наряженный в национальную одежду, расставляет посуду и особым образом заваривает этот тонизирующий напиток. Для каждого сорта — свой способ. Затем изящными движениями рук разливает по чашкам и раздает окружающим. Кстати, слабый раствор черного чая с кусочком лимона и ложкой меда они называют «русским чаем». Обычно весь процесс сопровождается комментариями ведущего, объясняющего смысл каждого действия. Весь церемониал происходит под живую музыку — на скрипке, лютне или ином инструменте. Если подают утку по-пекински (вариантов ее приготовления несколько), то повар тоже ловко разделит тушку на куски и эффектно разложит по блюдам.

Специально обученный человек, непременно наряженный в национальную одежду, расставляет посуду и особым образом заваривает этот тонизирующий напиток



Разумеется, прием пищи у китайцев тоже отличается от нашего. Весьма популярны у них круглые столы со столешницей-барабаном в центре, крутя который можно взять любое блюдо: нет необходимости тянуться или просить кого-нибудь что-либо подать. Вполне с пониманием относятся, если гости вместо палочек используют вилки, ложки и ножи. Хотя наши попытки наложить из общей тарелки себе лапшу палочками вызывают у них смех. Через некоторое время, после взаимных слов любезности, кто-то главный от имени хозяев застолья (в нашем случае это были вице-губернатор, мэр города или иной чиновник) обходит каждого сидящего за столом, знакомится лично. Причем в руках он, как правило, держит рюмку с маленьким графином с водкой, чтобы закрепить знакомство тостом. На мои отказы от алкоголя реагировали вполне спокойно и порой даже извинялись либо одобрительно пожимали руку.

Раз уж заговорил о еде, то следует вспомнить и тофу (доуфу) — частый элемент китайского стола. Это соевый сыр, который используется в кулинарии. Если нас, россиян, кормили щадящим вариантом этого продукта — без вкуса и без запаха, то на улицах нередко продают тофу с тухлым запахом. Жуткий душок чуется уже за несколько десятков метров. Иностранцы такие лотки с тофу обходят стороной (точней, пробегают), зажав носы. Зато местные выстраиваются в очереди. Их ничуть не смущает этот запах.

Церемониал сопровождал везде. Даже во время коллективного фотографирования (кажется, это у них — обязательная программа любой встречи). Для каждого члена делегации на полу или на стульях кладут куверт с именем, чтоб все сидели или стояли в определенном порядке. Как говорится, все по фэншую. То же самое за столом. Приятно был удивлен, что меня частенько сажали за один стол с первыми лицами. А во время конференций или иных мероприятий — в первые ряды. А это много значит. Регламент и субординация — для них не пустой звук. В чем причина, остается неясным. У меня было две версии. Первая — из-за особого отношения к Татарстану, с которым Аньхой хочет укреплять связи. Вторая — отношение организаторов к СМИ как к четвертой ветви власти. Возможно, сложилось оба фактора.

Как сообщалось ранее, китайцы любят использовать большие цифры. Вообще, любовь к чему-то яркому, большому и грандиозному у них не отнять. Они тратят огромные деньги на презентации, которые больше похожи на шоу. Даже в провинциальном музее города Хуаншань активно используется 3D-анимация, интерактивные установки с полным погружением в виртуальную реальность — без всяких специальных очков. В Шанхае после конференции нам презентовали Аньхой. Зрелище непередаваемое. Используется самое современное звуковое и световое оборудование, отрабатывается каждое движение и слово ведущего (он хоть и вещал по-китайски, но смотрелся очень органично).

Разумеется, всех впечатлений от насыщенной программы не передать. На этом завершаю цикл своих наблюдений о Китае.

Тимур Рахматуллин, фото автора