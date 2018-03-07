Самара: бункер Сталина, красивые девушки и шоколадное изобилие

Матчи

В рамках группового турнира в Самаре сыграют три сборные из Латинской Америки, три из Европы, одна из Африки и сборная Австралии.

Первую игру самарцы и гости города увидят 17 июня — на поле «Самара Арены» сойдутся сборные Коста-Рики и Сербии. 21 июня здесь же встретятся сборные Дании и Австралии, ну а 25 июня будем болеть за наших! Причем матч для России ожидается весьма непростой — с командой Уругвая, двукратным чемпионом мира и 15-кратным обладателем Copa America, с Луисом Суаресом во главе. 28 июня самарцы увидят редких гостей на мундиалях — сборную Сенегала, которая попробует сдержать натиск Колумбии.

Праздник футбола в Самаре на этом не закончится: 2 и 7 июля здесь пройдут матчи 1/8 и 1/4 финала соответственно.

Стадион

Футбольный «спектакль» в шесть актов пройдет на стадионе «Самара Арена» («Космос Арена») вместимостью 45 тыс. человек. Объект новый, строился специально к чемпионату, поэтому богатой историей, как стадионы в Москве или Екатеринбурге, похвастать не может. Возведение началось в июле 2014 года с закладки капсулы Владимиром Путиным. Стройка сопровождалась срывами сроков сдачи, финансовыми скандалами и прочими нештатными событиями.

«Фасад стадиона представляет собой прозрачный купол, который сделает арену похожей на космический объект. Проект является символичным для Самары — города, играющего важную роль в мировой истории освоения космоса. Купол стадиона состоит из 32 радиальных консолей, каждая из которых, в свою очередь, включает три монтажных блока. Одна консоль весит 277 т. На сборку металлоконструкций основного покрытия стадиона, согласно проекту, использовано свыше 13 тыс. т металлопроката. При этом площадь кровли составляет более 76 тыс. кв. м, что сопоставимо с более чем десятью футбольными полями», — сообщается на сайте организаторов ЧМ-2018.

Ожидается, что после проведения чемпионата мира спорткомплекс станет домашней площадкой для ФК «Крылья Советов».

Остановка «Стадион»

Стадион расположен в границах Московского и Волжского шоссе, улиц Ташкентской, Демократической и Дальней на южном склоне холма-останца Жареный (Султанов) Бугор в северной части Самары (район Радиоцентра). Это самая высокая точка городского ландшафта. С восточной стороны участок граничит с крупным лесным массивом.

Поскольку инфраструктура вокруг спорткомплекса еще не обустроена, ближайшие остановки общественного транспорта находятся пока на расстоянии 3 км. Так, до «Пионерского лагеря Гагарина» следуют автобусы и маршрутные такси номер 50, 78, 79 и 406. К «Алма-Атинской» проложены маршруты 1, 1д, 1к, 45, 51, 67, 96, 110, 205, 210, 221, 295, 410а, 492.

Городские власти обещают, что откроют новые маршруты к стадиону или скорректируют имеющиеся. Более того, к «Самара Арене» запускают новую ветку скоростного трамвая. Так что болельщикам не придется преодолевать километры на пути к зрительским трибунам.

Где поселиться

Самара — город старинный, большой, гостиничный бизнес здесь достаточно развит. Тем не менее следует учесть, что на время ЧМ самые «козырные» места уже забронированы. Но если постараться, можно найти неплохие варианты как у известных мировых гостиничных брендов, так и у «местного производителя». Только озаботиться следует заранее.

Сотни учреждений предлагают заветные койко-места гостям. Согласно сервису Booking.com, на сегодняшний день самый бюджетный вариант обойдется в 990 рублей в сутки за человека. Естественно, это не центр (хотя в протяженной Самаре трудно определить центр). С туристом в одной комнате при этом будут находиться еще пятеро. Из удобств — бесплатный Wi-Fi, а также общий чайник, общие ванная, туалет и фен.

Хотите что-то получше — доставайте кошельки. А за шаговую доступность к стадиону придется доплатить в разы больше. Например, за однокомнатную квартиру в 1,5 км от «Самара Арены» можно отдать 40 тыс. рублей в сутки. Ремонт далеко не идеальный, два диванчика, телевизор, санузел. Питание не предусмотрено, готовить, вероятно, придется самим на кухне. А домик с двумя спальнями и сауной в 4 км от спорткомплекса обойдется в 60 тыс. рублей.

Достопримечательности

Практически каждому приезжающему самарцы советуют посетить набережную Волги. Пожалуй, это самое популярное место отдыха в городе в любое время года. Летом здесь открывается пляж с аттракционами, ночными дискотеками, утренними занятиями гимнастикой и йогой. Длинный тротуар, аллея, памятники, прилегающие кафе и магазинчики — все для приятной прогулки.

Говоря о набережной, нельзя не упомянуть стелу «Ладья». Магнитики с изображением этого памятника чаще всего увозят с собой туристы. Именно этот символ украшает продукцию АвтоВАЗа. 20-метровый монумент на крутом склоне Октябрьской набережной был открыт в 1986 году в честь 400-летия Самары. Нос беломраморного корабля направлен к Жигулевским горам.

Если не устанете гулять по городу, непременно сходите на пешеходную улицу Ленинградскую. Здесь все как положено — сувенирные лавки, уютные магазинчики, бутики, кафешки, фонтанчики, скамейки, уличные музыканты и художники.

Практически ни одна свадьба в Самаре не обходится без посещения памятника Петру и Февронии. Символ супружеской верности возведен в окружении хвойных деревьев вблизи православного храма Георгия Победоносца. Российский ответ святому Валентину!

Десятки других уникальных монументов, театры, храмы, монастыри, старинные усадьбы, бункер Сталина, музеи и другие достопримечательности тоже нельзя обойти стороной. Немалая их часть посвящена космосу: Самару с космонавтикой связывает многое.

Где поесть

Практически на каждом углу открыты привычные сети фастфудов и местные кафе.

Любителей «чего-то посерьезнее» накормят уже в ресторанах. Согласно сайту «Трипадвизор», лидером самарского рейтинга является ресторан грузинской кухни «Кафе Puri». Второе место — у Carrie (американская кухня), третье — у «Пармиджано» (средиземноморская кухня).

Если кому-то приспичит напиться пива, ему самое место «На дне». Хватает в городе и халяльных заведений — Antalya, Armani, Al-Halal, «Дастархан» и др.

Оригинальные рестораторы Самары дали своим заведениям такие наименования: «В Рот Компот», «СъелБыСам», «Я люблю тебя Кафе», «Навек родня», «Мама Люба», «Мама не горюй», «Картина маслом», «Три литра», «Кафе космической еды», «Невинный погребок» и «Конь в пальто».

Изюминка/специфика

Нередко можно услышать, что в Самаре живут самые красивые девушки. Этот тезис воспроизвел даже Никита Михалков в социальном ролике. Вероятно, смешение славянских, финно-угорских и тюркских кровей у местных девушек внесло свою лепту в формирование образа самарчанки.

Россияне в возрасте также знают этот город по советскому названию — Куйбышев. С таким именем он просуществовал с 1935 по 1991 годы. Несмотря на переименование города и области, здесь действуют Куйбышевская железная дорога, Куйбышевское водохранилище, Куйбышевский НПЗ.

Кроме того, Куйбышев был запасной столицей СССР в годы Великой Отечественной войны. Сюда с началом военных действий эвакуировали предприятия, Большой театр, правительство, семью Сталина. Отсюда новости от Советского информбюро сообщал Юрий Левитан. В Самаре находился знаменитый «бункер Сталина» — резервное сооружение для верховного главнокомандующего ВС СССР. Сейчас здесь располагается музей гражданской обороны.

Известное советским гражданам «Жигулевское пиво» изначально производилось на местном пивзаводе. Теперь алкогольный напиток с таким названием варят на сотнях пивоварнях бывшего СССР.

Самый популярный сувенир, который туристы увозят из Самары, — конфеты и шоколадки. Практически в любом продуктовом магазине нашей страны можно встретить продукцию фабрики «Россия». Правда, после покупки предприятия компанией Nestle шоколад, по словам самарцев, «уже не тот».