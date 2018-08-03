Заработать на «Эхе мундиаля»: как глава Госкомтуризма экскурсии по Казани водил

Фото: Мария Горожанинова

Центр развития туризма Татарстана запустил бесплатный проект под нетривиальным названием «О, мой гид!». С его помощью местные жители смогут бесплатно посетить экскурсию с известными в городе людьми, причем не только по Казани, но и за ее пределами. Первым таким известным человеком стал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, который, вооружившись динамиком и фактами, повел по следам мундиаля и, не удержавшись, разделил на «Казань Арене» группу на две части и под музыку вывел на футбольное поле — как настоящих игроков. Подробности с интерактива и нового туристического проекта — в материале «Реального времени».

«О, мой гид!», это же бесплатные экскурсии

Центр развития туризма РТ запустил свой новый проект — серию бесплатных экскурсий «О, мой гид!». Для казанцев их будут проводить известные жители города, а тематика будет зависеть непосредственно от самих экскурсоводов.

— Мы привлекаем разных экспертов — деятелей культуры, спорта, тех, кто является экспертами в той или иной сфере проведения экскурсий. Будем проводить их регулярно — раз в неделю или в две недели. Следующие наши гиды — деятели спорта. Планируются гонщики, имена мы пока не раскрываем, но обязательно будем информировать вас в аккаунтах Visit Tatarstan, — рассказала директор Центра развития туризма Дильбар Садыкова.

По ее словам, предположительно, экскурсии будут проходить до октября этого года. Здесь все зависит от погоды, поэтому не исключено, что проект продлят. Записываться на них стоит оперативно, на каждую из поездок возьмут до 45 человек — именно столько вмещает экскурсионный автобус.

Обещают, что возить будут к красивым видам, по паркам и скверам, в районы республики — например, в Великий Болгар, Свияжск, в Набережные Челны. С помощью проекта «О, мой гид!» его организаторы планируют не только заинтересовать казанцев, но и проверить — какие темы и маршруты им будут интересны, чтобы в дальнейшем запустить платные экскурсии для туристов.

Открыла проект экскурсия «Эхо мундиаля», куда пригласили как журналистов, так и горожан. Аншлаг собрали менее чем за два часа, рассказала Дильбар Садыкова. Эта экскурсия стала первой, билеты на нее уже сейчас можно приобрести в туристических компаниях и экскурсионном центре Казани. Цена вопроса — не более 500 рублей, в стоимость входят услуги экскурсовода и аренда автобуса.

Реализовать эту идею постарались как можно быстрее — пока следы мундиаля еще «не остыли».

— Мне кажется, идея лежала на поверхности, с одной стороны. Каждый город гордится теми событиями, которые происходили, и для нас, для республики это историческое событие. Естественно, мы хотим, чтобы об этом узнали не только мы, но и те люди, которые могут к нам приехать, — объясняет Сергей Иванов. — Более того, за счет инфраструктуры, тех интересных событий и фактов, которые были здесь, мы становимся более привлекательны для туристов. И наша задача в том, чтобы это не повисло в воздухе и приобрело очертания конкретного продукта.

Иванов отметил, что они не слышали после ЧМ об аналогичных проектах в регионах России, но подобная практика распространена в других странах, принимающих мундиаль.

Маршрут по граффити

Председатель Госкомитета по туризму вжился в роль гида довольно быстро — он рассказывал различные интересные факты и не забывал даже в автобусе занимать внимание группы. Экскурсия «Эхо мундиаля» началась от отеля «Рамада», где селились всемирно известные футболисты. Сергей Иванов первым делом рассказал о ЧМ и повел всех к портретам Роналду, Месси и Луки Модрича, на фоне которых призвал делать селфи, первым взявшись за телефон на фоне подмигивающего Роналду. Естественно, не обошлось и без шуток относительно героев граффити, ведь в Казани появился свой феномен — все сборные, лидеров которых нарисовали, проигрывали матчи мундиаля.

Следующим пунктом экскурсии стал другой отель — «Мираж». Догадаться, почему выбрали именно его, не трудно — ведь и из его окна открывается вид на портрет — на этот раз Неймара. Там наш экскурсовод задал вопрос на засыпку — знает ли кто-нибудь полное имя футболиста? Никто, кроме Иванова, «Неймар да Силва Сантос Жуниор» не выговорил. Да и не знал этого.

Еще один рисунок, который показали экскурсионной группе, разместился на Булаке. Там, обнявшись, спиной стояли лучшие футбольные игроки — сборная мира. Оттуда по маршруту «Эха мундиаля» все направились к буквам «Kazan» на фоне кремля, а после них — к «Чаше», где размещался фан-фест, и к бульвару болельщиков — естественно, под комментарии VIP-гида. Так, например, выяснилось, что опилки у Центра семьи «Казан» были собраны и обработаны из остаточных материалов на производстве и деревья специально для этого не губили.

Посидеть на месте Месси и почувствовать себя футболистом

Самое интересное, конечно, ждало группу на «Казань Арене». Рассадив всех на VIP-местах стадиона, размещенных чуть ниже президентской ложи, Иванов рассказал, что отсюда за футболом наблюдают специально приглашенные гости. Там же экскурсовод рассказал подробнее о самом стадионе — о его вместимости в 45 тысяч человек, самом большом в Европе медиафасаде, использованных для строительства 130 тоннах металлоконструкций, которые равны по весу 65 «Боингам 747», брусчатке вокруг стадиона, которая по объему сопоставима с шестью «Красными площадями». Узнав занимательные факты, группа двинулась в пресс-центр, где желающие даже посидели на месте спикеров ЧМ и представили, как они говорят о результатах и планах сборных, после чего глава Госкомитета по туризму повел всех во святая святых — футбольные раздевалки.

О мундиале там напоминали портреты футболистов и их футболки, развешанные на местах, которые они занимали. Месси, Самедов, Азмун, Неймар, Фалькао, Левандовский — на выбор можно было приземлиться на любое из сидений спортсменов, а для особо интересующихся даже представилась возможность побывать в душевых и помочить руки в джакузи для игроков.

После раздевалок футболистов единственное, что оставалось, — это выйти на поле. Или, по крайней мере, представить, что выходишь на поле. Благодаря Сергею Иванову, который с ходу придумал разделить группу на две части и под музыку двинуться на поле как самые настоящие футбольные команды, представить, что это так и было, под дружный довольный смех участников экскурсии труда не составило. На ухоженный газон, правда, людей не пустили — по словам нашего гида, к траве имеют доступ только специальные сотрудники и воробьи, которым человеческие правила не писаны.