Жители Осиново: «Будет поздно что-либо оспаривать, когда завод будет построен!»

Прессу обвинили в обесценивании казанской недвижимости в окрестностях будущего МСЗ

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Сегодня Верховный суд РТ прекратил производство по иску жителей Осиновского сельского поселения Казани, которые оспаривают постановление кабмина о внесении изменений в генплан и решение о перезонировании участка под строительство мусоросжигательного завода. Была оглашена лишь резолютивная часть решения — мотивы, по которым оно было вынесено, станут известны 24 января. Однако истцы уже заявили «Реальному времени», что будут его оспаривать. Подробности заседания — в нашем репортаже.

Иск за иском



После того как Верховный суд Татарстана признал недействительной территориальную схему обращения с отходами в части строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) и полигона золошлаковых отходов (это решение оспаривается в апелляционной инстанции Верховного суда РФ), противники строительства МСЗ в Осиново подали новый иск.

Они попросили признать недействующими со дня принятия прошлогодние решения Совета Осиновского сельского поселения о внесении изменений в генплан и карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки поселения, открывающих возможности для строительства завода. Одновременно противники МСЗ попросили суд признать недействующим со дня принятия и изданное в августе прошлого года на основе решений Совета поселения постановление кабмина РТ о переводе земельного участка, на котором планируется строительство МСЗ, из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения.

Под коллективным иском поставили подписи 38 жителей Осиново, их интересы в суде представляет юрист Елена Бикташева.

От кабмина присутствовали сразу три представителя — начальник отдела защиты имущественных интересов государства Рамиль Хабибуллин, начальник отдела правового обеспечения земельных и имущественных отношений Ислам Ишмаков и ведущий советник юридического отдела Минстроя РТ Фарида Мухамадиева. Позицию Совета Осиновского сельского поселения представляли Алмаз Сафин, Анастасия Федотова, которые, пробиваясь через пробки, едва не опоздали к началу суда.

К рассмотрению дела суд приступил в отсутствие главного оппонента противников МСЗ в этом процессе — главы Осиновского сельского поселения Альберта Салимова. Зато истцы присутствовали на заседании почти в полном составе. На заседание они явились возбужденными: вчера в присутствии почти семи десятков слушателей из поселков Осиново, Октябрьский, микрорайона «Салават купере» и Казани рассматривалось дело о признании недействительными публичных слушаний по МСЗ, которые закончились большим скандалом. Если бы иск удовлетворили, стало бы возможным оспорить и результаты экспертизы проекта МСЗ. Однако суд решил, что нарушения порядка проведения слушаний не затрагивают интересов истца…

Суд идет — соблюдайте тишину!

Судья Эдуард Каминский открыл сегодняшнее заседание словами:

— Если будут выкрики с мест, перемещения по залу, буду удалять с заседания без предупреждения… Чтобы потом никаких обид, никаких жалоб!

Предупреждение сработало — воцарилась тишина, которую периодически нарушали своим движением лишь то и дело сменявшие друг друга судебные приставы. Но даже в таких условиях участникам процесса не удалось разобрать фамилий представителей ответчика — так тихо они представились. Как выяснилось позже, истцы расценили это не как проявление скромности или смущения, а как лишнее доказательство, что дело ответчика — неправое. Позже чиновникам все припомнили…

После традиционных формальностей, подачи ходатайств и прочего суд дал слово Елене Бикташевой, она изложила позицию истцов, которые считают, что решения о перезонировании, принятые вопреки однозначно выраженной воле жителей Осиновского сельского поселения и сделавшие возможным согласование строительства МСЗ вблизи их домов, нарушают их право на благоприятную окружающую среду и обесценивают их недвижимость, которая до принятия решения о строительстве МСЗ стоила миллионы, а теперь на нее покупателя не найдешь. Кроме того, в обоснование иска Бикташева указала, что при принятии документов, которые истцы просят признать недействительными, были нарушены процессуальные нормы, к примеру, они не были опубликованы в интернете заблаговременно, как того требует закон.





Суд не предполагает

— Как влияет генплан [который оспаривается истцами] на окружающую среду? — обратился судья к Бикташевой.

— Так МСЗ — это объект первого класса опасности, — слегка растерялась представитель истцов, для которых ответ был изначально очевиден.

— Генплан показывает технические характеристики [МСЗ], закрепляет конкретные положения? — уточнил Эдуард Каминский.

— Одним из приложений к генплану является расчет загрязнений окружающего воздуха…

— Это влияние — оно предполагаемое или существующее? — настаивал судья.

— Будет поздно что-либо оспаривать, когда завод будет построен! — поняла ход его мыслей Бикташева. — Права людей однозначно нарушаются, учет их мнения не произведен… Поскольку процедура утверждения генплана предусматривала проведение публичных слушаний, их мнение должно учитываться.

— Оно должно учитываться или должно быть решающим?

— А в чем же тогда состоит учет мнения граждан, если они однозначно высказались против? — слегка растерялась юрист и попыталась пояснить, что депутатов Совета поселения выбирали как раз эти люди — в надежде, что те будут исполнять свои предвыборные обещания и действовать в интересах избирателей.

— Мы не будем здесь обсуждать, какие депутаты, — прервал ее Эдуард Каминский.

С оглядкой на идиомы

Попытки представителя истцов доказать, что изменения в генплане нанесли еще и удар по кошелькам жителей поселка, также оказались безуспешными.

— После того как объект [МСЗ] будет завершен, их дома не продадутся, они сильно потеряют в цене, — толковала Бикташева.

— Мы решаем вопрос не о строительстве МСЗ, — возражал судья и указывал на то, что коттедж истцов с улицы Солнечной, который уже перестал стоить вложенных в него денег, не находится в санитарной зоне, не примыкает к перезонированному под МСЗ участку, и, стало быть, его цена от этих факторов не зависит.

А когда Бикташева возразила, что обесценивание недвижимости в окрестностях перезонированного участка началось сразу же, как дело приобрело огласку, судья заметил:

— Мы знаем много идиом (устойчивых оборотов речи, выражений, — прим. ред.) относительно слухов…

Когда же Бикташева попросила приобщить к материалам дела документ, свидетельствующий, что депутаты Совета Осиновского сельского поселения принимали решение по касающимся МСЗ изменениям в генплан в нарушение закона за плотно закрытыми дверями, суд отказал в этом. И кто-то из присутствующих в зале не выдержал и то ли ахнул, то ли громко вздохнул: «Ба-а-а!..»

— Тише, тише, — отреагировал судья. — Мы вас предупреждали. Этого быть не должно. Я, к сожалению, не видел, кто это сделал. Но если это будет продолжаться, мы объявим перерыв и перейдем в другой зал, меньший…

Журналистам предъявили счет

— Мы полагаем ключевым моментом то, что изменения, внесенные в генплан, не имеют никакого отношения к участкам истцов, — заявил представитель Совета Осиновского сельского поселения Алмаз Сафин.

— Вы сказали, что их права не нарушены, но в пояснительной записке к генплану говорится о МСЗ, генплан содержит много ссылок, характеризующих это предприятие. Как вы это объясните? — стала наступать на него Елена Бикташева.

— Генплан это содержит, но это всего лишь документ территориального планирования, — отбивался Сафин. — Вы же понимаете, что в тексте [пояснительной записки к генплану] это указывается в предполагаемом контексте, он не является правовым основанием для строительства завода…

Представитель кабмина — начальник отдела правового обеспечения земельных и имущественных отношений Ислам Ишмаков поддержал Сафина, указав, что правительственное постановление о перезонировании земель было принято на основании решения местного Совета:

— Мы рассмотрели эту инициативу и удовлетворили.

— А снижение стоимости земельных участков возникло лишь в результате освещения СМИ! — поставил выразительную точку в дебатах представитель прокуратуры РТ Константин Карпов.

«Хотим сами выбирать!»

Когда суд удалился в совещательную комнату, в зале начался настоящий мини-митинг. Каждый из присутствовавших, похоже, считал своим долгом бросить камень в представителей кабмина, Минстроя и Совета Осиновского сельского поселения:

— Вы этот завод стройте у себя в Боровом Матюшино! Листву запрещают сжигать — вредно! А вы говорите — сжигать мусор! У нас контейнеров-то нет нормальных, какие ваши передовые технологии! Путин что говорит — советуйтесь с населением! Поедем в Москву! Вот будут выборы — увидите, что будет!

— Тише, тише, — пытались утихомирить возмущенных граждан приставы.

— Вон они тихо говорят, ничего не понять, — огрызался народ в сторону чиновников.

— Пожалуйста, на улице будете это говорить, — почти взмолился страж порядка, но противники МСЗ не унялись:

— На улице мы и так разговариваем!

…В тишине, воцарившейся по возвращении судьи, Эдуард Каминский зачитал резолютивную часть решения: производство по делу о признании недействующими документов по изменениям генплана Осиновского сельского поселения прекратить.

— У населения на Западе есть выбор, — заявила корреспонденту «Реального времени» по завершении судебного заседания Елена Бикташева. — Они вправе решать, как обращаться с мусором: строить ли мусоросжигательные, мусороперерабатывающие заводы или современные полигоны ТБО, которые, кстати, не наносят такого уж большого вреда окружающей среде. У нас этого выбора нет. А платить за решение строить МСЗ будем мы, население. Это уже заложено в тарифы! И за строительство, и повышенное потребление электроэнергии — за все заплатим. При этом нам рассказывают, что МСЗ — это хорошо и безвредно, а в Европе уже отказываются от сжигания мусора, потому что увидели, к каким последствиям для экологии и здоровья населения это приводит… Поэтому мы будем оспаривать это решение — мы хотим иметь право выбирать, за что будем платить и как жить!