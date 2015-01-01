МСЗ в Казани: за и против
В Казани готовятся к строительству завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов (мусоросжигательного завода - МСЗ) в рамках проекта «Чистая страна». Планируется, что такой завод сможет принять первые отходы на переработку в 2021-2022 годах. Согласно паспорту проекта, «ключевая цель – уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твердых бытовых отходов, снизить экологические риски». Однако у МСЗ в Казани нашлось множество противников. Доводы за и против новой системы утилизации мусора – в сюжете «Реального времени».
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