МСЗ в Казани: за и против

В Казани готовятся к строительству завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов (мусоросжигательного завода - МСЗ) в рамках проекта «Чистая страна». Планируется, что такой завод сможет принять первые отходы на переработку в 2021-2022 годах. Согласно паспорту проекта, «ключевая цель – уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твердых бытовых отходов, снизить экологические риски». Однако у МСЗ в Казани нашлось множество противников. Доводы за и против новой системы утилизации мусора – в сюжете «Реального времени».