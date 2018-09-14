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Верховный суд признал недействительной терсхему обращения с отходами в части строительства МСЗ

16:27, 14.09.2018
Верховный суд признал недействительной терсхему обращения с отходами в части строительства МСЗ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Верховный суд Татарстана признал недействительной территориальную схему обращения с отходами в части строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) и полигона золошлаковых отходов.

Как сообщила юрист противников строительства МСЗ Елена Бикташева, власти РТ будут оспаривать вынесенное решение.

Ранее «Реальное время» писало, что прокуратура признала незаконной территориальную схему, предполагающую строительство МСЗ.

Общество Татарстан
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