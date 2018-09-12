Страсти по МСЗ: завод в Осиново за 28 миллиардов рублей окупит население?

Верховный суд Татарстана продолжил рассмотрение коллективного иска граждан к кабинету министров республики

Фото: Юлия Косолапкина

Судья Верховного суда РТ Эдуард Каминский сдержал свое обещание, данное на последнем заседании — для процесса по делу выделили самый большой зал, который вместил около 50 человек, но активисты все равно утверждали, что часть из них осталась на улице. Причина банальная — не успели вовремя на заседание из-за пробок. Защитник интересов несогласных граждан — жителей поселка Осиново Елена Бикташева выступила перед судом с уточненными требованиями и попросила материалы проверки аж из Твери, ведь там подтвердили незаконность территориальной схемы, но ей отказали. Подробности — в материале «Реального времени».

Ранняя рассадка и отказ юристу

Суд учел уроки последнего заседания по административному иску, который прошел в начале августа, когда большая часть желающих присутствовать на процессе осталась за пределами зала. В этот раз для участников выделили самое большое помещение во всем Верховном суде РТ и рассадку там начали заранее. До заседания в коридор вышел начальник казанского спецотдела УФССП по РТ Тимур Латыпов, который тоже подробно объяснил собравшимся активистам порядок поведения и участия в судебном заседании. В зале разместились около 50 противников, несколько мест остались свободными. Но, как говорили сами противники, часть осталась на улице — вовремя не успели из-за пробок. Видимо, та же участь постигла и представителя интересов жителей поселка Осиново Елену Бикташеву, которая к началу процесса опоздала на 15 минут, заставив понервничать противников строительства завода.

Оказалось, интересы жителей поселка мог представлять и другой юрист — поступило ходатайство от некоего Сергея Ивентьева, проживающего в Осиново. Из зачитанного судьей ходатайства следовало, что он является заинтересованным лицом и просит допустить его к участию в деле. Как позже пояснила «Реальному времени» Бикташева, это еще один юрист с осиновской пропиской, который также пытался подать свои доводы. Судья Эдуард Каминский отказал в этой просьбе.

Бикташева повторно попробовала заявить о ведении фото- и видеозаписи, но в этом суд ей также отказал. Тогда она перешла к уточнению исковых требований.

Для заседания по делу выделили самый большой зал, который вместил около 50 человек, но активисты все равно утверждали, что часть из них осталась на улице. Фото Юлии Косолапкиной



Двухчасовое пояснение и прения с судьей

— Чем конкретно нарушены права? Принятая территориальная схема принята в отношении всей республики, затрагивает права неопределенного числа людей, в том числе конкретно истцов. До принятия новой схемы жильцы платили за вывоз мусора по договорным ценам, которые устанавливались ТСЖ или УК, цена была договорная, жильцы, соответственно, могли влиять. С 1 января 2019 года ситуация меняется, расчет будет вестись из тарифов регоператоров. Для них — это инвестиционная деятельность, инвестиционная программа, поэтому региональный тариф идет в тесной взаимосвязи и, получается, будет оплачен населением, — начала выступление Елена Бикташева.

Не раз во время своей речи она обращала особое внимание на то, что терсхема не прошла общественных обсуждений, была принята без учета мнения населения, его никто и не спрашивал.

— Выбросы не могут быть нулевыми по определению. Не разработана система фильтров, не разработаны методические рекомендации по учету выбросов заводов, — начала говорить о пробелах в законодательстве Бикташева.

Судье ее пришлось прервать.

— Говорите только то, что имеет отношение к предмету судебного разбирательства. Я понимаю, что это животрепещущий вопрос, но тем не менее, — попросил придерживаться сути дела Эдуард Каминский.

— Не согласна. Это как раз затрагивает право населения на благоприятную среду. Чтобы вы могли выделить важное, я озвучу все уточнения, хочу донести основную проблему, попрошу меня не лишать этого права, — отвечала юрист.

— Я понимаю, что вы в присутствии СМИ хотите озвучить все вопросы, но давайте ближе к предмету, — попросил судья. Позже ему пришлось сделать ей замечание с внесением в протокол из-за нежелания говорить по предмету.

«Инвестор будет извлекать дополнительную прибыль, наши права нарушены. Нормы носят неопределенный характер, по некоторым вопросам так и указано, что они будут решаться, когда придет регоператор», — недовольна юрист. Фото Инны Серовой

Выступление Елены Бикташевой длилось не менее двух часов, в котором она уточняла исковые требования. Строительство МСЗ слишком дорого — 28 млрд рублей, из которых 14 млрд пойдут на фильтры, окупаемость составит 18 лет, а погашаться все это будет, по заявлению Бикташевой, с помощью оплаты коммунальных услуг населением. Права истцов, да и всех жителей республики, нарушены в той части, что по территориальной схеме обращения с отходами не было публичных слушаний, не определено правовое регулирование по некоторым вопросам.

— То, что регулярно ссылаются на федеральную программу «Чистая страна», неверно, там только идет речь о том, что есть такое право реализовать МСЗ на своей территории или нет, но не обязанность. Федеральная власть не может решать, где должен быть МСЗ, какие мощности по переработке должны быть. Или неточности по накоплению ТКО. В терсхеме указано, что житель Казани в год производит 238 кг мусора, но эксперты, с которыми я общалась, говорят, что это очень мало, это не меньше 350 кг в год на человека. А значит, и все остальные расчеты неверные, — уверена Бикташева.

С ее слов, позиция, какой именно объем мусора и из каких районов будет поступать, в терсхеме также обозначена нечетко.

— Инвестор будет извлекать дополнительную прибыль, наши права нарушены. Нормы носят неопределенный характер, по некоторым вопросам так и указано, что они будут решаться, когда придет регоператор, — недовольна юрист.

Предписание о незаконности терсхемы

Пояснив исковые требования, Елена Бикташева попросила суд приобщить к делу 6,5 тысячи подписей противников МСЗ, собранных 20 июня на публичных слушаниях в Осиново, протокола слушаний, а также скриншотов и аудозаписей с выступлениями председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимира Бурматова. Представительница интересов истцов не раз во время выступления говорила о том, что он публично заявляет о необходимости проведения реальных публичных слушаний по подобным вопросам. Три представителя Кабмина Татарстана Александрина Небольсина, Эльвира Слепнева и Фарида Мухамадеева, которая также представляла интересы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, высказались против приобщения этих документов. Такое же мнение было и у представителя исполкома Осиновского сельского поселения Зеленодольского района Алмаза Сафина. Его несогласие собравшиеся активисты встретили особенно возмущенным ропотом, прошедшим по рядам.

«Я не возражаю против приобщения подписей, это говорит о заинтересованности в рассмотрении дела», — выступил Псардия. Фото Юлии Косолапкиной



— Выступаю против приобщения этих материалов, поскольку они не относятся к сути заявления. Кроме того, аудиозаписи и скриншоты с высказываниями не могут быть приложены, потому что они принадлежат частному лицу. По приобщению материалов возражаю, не относятся к делу, — высказал свое мнение Сафин.

Представитель управления Росприроднадзора по РТ Елена Попова в коротком ответе поддержала выступления сотрудников кабмина. А вот заместитель Казанского межрайонного природоохранного прокурора Назим Псардия дал надежду активистам.

— Я не возражаю против приобщения подписей, это говорит о заинтересованности в рассмотрении дела, — выступил Псардия.

Судья принял решение отказать в приобщении протокола публичных слушаний, заявленных скриншотов, аудиозаписей и подписей противников. Но разрешил приобщить уточненные требования, а также ответ Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, о котором Бикташева также просила.

— Мы обращались с требованием законности принятия терсхемы в части того, что общественные обсуждения не проводились, что права граждан нарушены и так далее. Они провели проверку, и ответ был такой: вынесли предписание о незаконности терсхемы. Но детали не указаны. Материалы проверки и текст предписания пытались получить, два месяца ждем, ничего нет. Не знаем, сделали ли что-то по этому поводу в кабмине, письмо получили еще в июне, — объяснила позже «Реальному времени» Елена Бикташева.

Материалы этой проверки она также попыталась запросить во время заседания, но не смогла — суд отказал, сославшись на то, что Бикташева не объяснила, какое отношение это имеет к иску. В приобщении ответа Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры снова не возражал только заместитель Казанского межрайонного природоохранного прокурора, но с оговоркой.

Судья принял решение отказать в приобщении протокола публичных слушаний, заявленных скриншотов, аудиозаписей и подписей противников. Фото Олега Тихонова

— Как ранее говорил, по обращениям жителей Татарстана Волжской прокуратурой проводились проверки, в том числе по территориальной схеме по доводам, которые были указаны в обращении. Я готов предоставить и представления, и ответы. Вы, насколько знаю, обращались, обращение в Казанскую прокуратуру было направлено в Волжскую, все эти вопросы можете решать через Казанскую прокуратуру. В приобщении прошу отказать, но готовы любые материалы предоставить, — заявил Псардия.

Для ознакомления с уточненными требованиями судья объявил перерыв для продолжения заседания после обеда. Как рассказала «Реальному времени» Елена Бикташева, на нем судья подробно опрашивал ответчиков по процедуре принятия терсхемы и необходимости проведения общественных обсуждений, на что ушло еще два часа. Следующее заседание назначили на конец недели.