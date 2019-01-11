Экс-глава ГИСУ РТ Рашид Нуруллин получил условный срок и был освобожден от ответственности

Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор в отношении экс-главы ГИСУ РТ Рашида Нуруллина. Он получил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Однако в связи с истечением срока давности уголовное дело было закрыто, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Напомним, что 26 ноября 2018 года прокуратура запросила для Нуруллина условный срок в 3 года за превышение полномочий, повлекших незаконную оплату 216 млн рублей в пользу ПСО «Казань» за невыполненные на тот момент работы при подготовке к Универсиаде.

9 января Нуруллин выступил с последним словом, отметив, что пять лет назад важно было подготовиться к Универсиаде и всего его действия были направлены в первую очередь на интересы государства.