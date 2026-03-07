Подросток, устроивший поджог в банке в Подмосковье, находился в России нелегально

Ему поставили задачу «освободить помещение кредитной организации»

Фото: Максим Платонов

Подросток, устроивший взрыв в одном из банков в Подмосковье, находился в России нелегально. Эти действия он совершил по заданию мошенников, сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Напомним, что речь идет о ЧП в поселке Путилково Мособласти. В отделение кредитной организации 16-летний подросток по заданию неизвестных пронес канистру с бензином и поджег помещение. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося идет проверка.

— Ему поставили задачу «освободить помещение банка». Якобы для этого нужно облить бензином банкомат, вход и поджечь их, — сказал источник.

По данным источника, преступник приехал из страны ближнего зарубежья. По предварительной информации, его задержали прохожие и передали силовикам.

Никита Егоров