Обвиняемый экс-глава ГИСУ Татарстана: «Через нашу организацию в тот год прошло 63 миллиарда»

На допросе в суде Рашид Нуруллин признался — ради Универсиады он нарушил условия госконтракта и был уволен за один день

Фото: Ирина Плотникова

Рассказал о своем экспресс-увольнении, обвинил следователей в желании списать на него все огрехи по «золотым дамбам» Казани и признался в выплате непредусмотренного госконтрактом аванса «главному контрагенту Универсиады» — ПСО «Казань» — вчера экс-начальник Главинвестстроя Татарстана Рашид Нуруллин. На допросе в Вахитовском райсуде он заявил четко — действовал в интересах государства и полномочий не превышал, а вот за других отвечать не готов. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Когда отказался признавать растрату — статья поменялась»



Уже на следующем заседании гособвинение может запросить наказание для экс-начальника ГИСУ РТ. Вчера в казанском храме Фемиды на Лесгафта, 33 отзвучал финальный акт судебного следствия — допрос подсудимого. Перед этим по ходатайству защиты к материалам приобщили копию удостоверения о награде Рашида Нуруллина — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и важный для обвиняемого приказ нынешнего главы ГИСУ Марата Айзатуллина — взять в работу полученные в ноябре 2013 года положительные заключения экспертизы по протяженности работ и смете берегоукрепительного госконтракта.

Рашид Нуруллин признался суду: ранее его допрашивали семь раз — первый раз как свидетеля, трижды как подозреваемого в растрате и трижды как подозреваемого и обвиняемого в превышении полномочий.

«Когда я отказался признавать растрату, статья поменялась, и ущерб, которого на самом деле нет, увеличился», — пояснял позже журналисту «Реального времени» VIP-строитель. Напомним, по версии следствия, Нуруллин на посту руководителя ГИСУ РТ незаконно согласовал завышение объемов в пользу ПСО «Казань» по контракту на укрепление берегов, что обернулось переплатой 216,6 млн рублей из госказны. При этом стройкомпанию в их хищении не обвиняют.

— При утверждении проекта, подготовки документации тендера, заключения контракта я действовал строго в пределах своих полномочий и не имел никакого умысла нарушить закон, — заверил суд обвиняемый. — Напротив, все было сделано единственно верным способом, в строгом соответствии с законом и интересах Российской Федерации.

Госконтракт на оба объекта получила компания ПСО «Казань». По условиям, укрепить берега она должна была не позднее декабря 2013 года. Фото skyscrapercity.com



Авансы Зиганшину вышли боком

Нуруллин напомнил, пост начальника Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана он занимал с 24 августа 2009 года по 28 сентября 2013 года. ГИСУ подчинялось Минстрою республики, а контролировалось департаментом казначейства и УФАС. В 2011 году правительство республики решило поучаствовать в федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012—2020 годах» на условиях софинансирования, в частности, — укрепить берега близ еще не построенных объектов Универсиады-2013 на озере Средний Кабан (4 776 метров) и реке Казанке (2 947 метров).

Для включения в ФЦП требовалась уже готовая проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы по ней. Причем, со слов подсудимого экс-начальника ГИСУ РТ, разработкой документации «Татинвестгражданпроект» по заданию Минстроя занимался в 2011 году бесплатно! ФЦП оплату проекта не предусматривала. Дальше сотрудники Минэкологии РТ защитили проекты в Федеральном агентстве водных ресурсов, после чего были выделены деньги, и только здесь, свидетельствует Нуруллин, к делу подключили ГИСУ как оператора и заказчика работ.

Конкурсы были признаны состоявшимися, госконтракт на оба объекта получила компания «ПСО «Казань». По условиям, укрепить берега она должна была не позднее декабря 2013 года. Но зимняя сдача гарантировала срыв подготовки к Всемирным летним студенческим играм того же года. А обстановка и без того была напряженной. «Стадион близ Казанки являлся такой стрессовой точкой — было очень опасно, что могли не успеть его построить», — признался вчера Рашид Нуруллин, добавив, именно по Казанке к стадиону подвозили стройматериалы. В общем вопрос своевременного укрепления берегов ради большого спорта в ту пору стоял остро.

«Поэтому я взял гарантийные письма у гендиректора ПСО, что он при опережающем финансировании выполнит эти работы к маю — июню 2013 года», — продолжил обвиняемый. Он считает, это было управленческое решение ради результата, а не умысел «увеличить свой авторитет в органах власти, как пишут следователи».

Чем опасен аванс, ваша честь? Отдаешь неизвестно кому деньги — человек может их не вернуть. Но здесь такой вероятности в принципе не было. Я не допускаю, что Зиганшин Равиль Хабибуллович возьмет деньги государственные и убежит из страны», — продолжил он объяснять свое решение

Госконтракт авансирование не предусматривал, продолжил он, вот только оснований не доверять «главному контрагенту объектов Универсиады» не было. Директор этой организации до сих пор является депутатом Госсовета РТ и строит космодром по заказу Роскосмоса, — напомнил суду Нуруллин.

— Чем опасен аванс, ваша честь? Отдаешь неизвестно кому деньги — человек может их не вернуть. Но здесь такой вероятности в принципе не было. Я не допускаю, что Зиганшин Равиль Хабибуллович возьмет деньги государственные и убежит из страны, — продолжил он объяснять свое решение. — Так и получилось — он отработал эти деньги!

Экспресс-отставка и новый намек на подлог

Из допроса подсудимого следовало — лишь на следствии он узнал, как Минстрой РТ параллельно с 2012 года «предпринимал действия по изменению проекта на берегу Казанки» — вычленил часть объекта от берега до третьей транспортной дамбы, где планировалось построить дорогу, и отдал другому заказчику — управлению капстроительства исполкома Казани. А поскольку часть участка новой дороги накладывалась на участок берегоукрепления — зону ответственности ГИСУ, то в министерстве и было принято решение уменьшить протяженность работ на дамбе. Но экспертизу новый проект не прошел. «Им было выдано отрицательное заключение как по проекту, так и по стоимости. Под этим подписались 17 экспертов!», — подчеркнул Нуруллин, но заверил суд — отрицательные экспертизы ему никто не направлял, конкурс проводился на основе первичной — положительной.

В суде обвиняемый был вынужден вспоминать обстоятельства своего увольнения с должности руководителя ГИСУ РТ. По его словам, решение он принял сам, предупредил руководство и сообщил — готов исполнять обязанности еще несколько месяцев. Реакция была молниеносной:

— Мне не дали возможности и 2 недели доработать, у меня не было приема-передачи дел новому руководителю. Все произошло в один день — в понедельник. Мне объявили утром и уже в 11 часов представили коллективу нового руководителя этого учреждения — Айзатуллина.

Со слов Нуруллина, он предлагал новому начальнику — обращаться, если будут вопросы. Ни одного звонка не было. По совету сотрудницы, в день экспресс-отставки он провел с уведомлением казначейства некую процедуру снятия по актам выполненных работ — не хотел, чтобы они числились на нем. «Я предвидел, что возможно будут какие-то проблемы. Потому что мы все не простые люди», — признался вчера подсудимый, добавив, что оказался прав: «У меня хоть есть свидетели, что это было сделано. Потому что кто-то забывает...».

Со слов Нуруллина, он предлагал новому начальнику — обращаться, если будут вопросы. Ни одного звонка не было. Фото gisu.tatarstan.ru

Позже прозвучала информация — в декабре 2013-го глава «ПСО «Казань» Зиганшин написал новое гарантийное письмо с просьбой выплатить деньги в адрес нового руководителя ГИСУ. Напомним, VIP-свидетель Марат Айзатуллин на судебный допрос по этому делу пришел с дамой-адвокатом. Все бы ничего, но та же дама позже сопровождала на допрос уже сотрудницу «ПСО «Казань».

По мнению подсудимого, часть важных документов по исполнению берегоукрепительного контракта появились задним числом уже после его увольнения: «В октябре ГИСУ подписывает контракт на объект протяженностью 4 776 метров (на озере Средний Кабан), а в декабре как будто уже есть заключение экспертизы на 4 061 метр. Откуда оно взялось?! Нужен сначала контракт, заказчик и задание на проектирование!». Вывод Нуруллина со ссылкой на показания свидетелей: «На момент моего увольнения из ГИСУ никаких документов на 4 061 метр еще не существовало!.. Я не менял протяженность этого объекта… Более того, на момент моего увольнения — контракт еще действовал!».

Ранее Нуруллин уже намекал на фальсификацию с актами КС-2 и КС-3 по объему и оплате выполненных работ, обращая внимание на разные печати и подписи куратора от ГИСУ на актах за, казалось бы, один период.

«Я ничего не украл»

По мнению подсудимого, ни о каком ущербе от его действий говорить не приходится. Во-первых, Счетная палата РФ подтверждает — все замечания по контракту уже устранены, во-вторых, потерпевших организаций в деле не имеется, а в-третьих, не бьются и цифры.

— При стоимости контракта 889 млн рублей, я заплатил ПСО 621 млн, а экспертиза Следственного комитета подтвердила факт выполненных работ на 871 млн рублей, то есть я заплатил на 200 млн меньше, чем подтвердила экспертиза, — заявил Рашид Нуруллин.

«А для чего вы вообще перечислили авансом денежные средства?», — включился в допрос гособвинитель Рустем Гатауллин. Фото Ирины Плотниковой

По его словам, он оставил преемнику подписанные генподрядчиком минусовые акты, подтверждающие факт невыполнения работ, за которые получен аванс. Ранее в суде одна из бывших сотрудниц ГИСУ подтвердила наличие таких «минусовок» от ПСО, более того, призналась — сфотографировала их на телефон. Правда, приобщать эти снимки к делу суд не стал. У нового директора Айзатуллина было право потребовать возврата денег, переподписать акты заново, вместо этого он в декабре 2013-го оплатил 267 млн рублей, — продолжил свой рассказ подсудимый, добавив, что и эту платежку следователи записали на его счет.

«В заключение хочу сказать — действовал в интересах государства и никоим образом не пытался растратить какие-то средства», — закончил свою получасовую речь Рашид Нуруллин.

— А для чего вы вообще перечислили авансом денежные средства? — включился в допрос гособвинитель Рустем Гатауллин.

— Я же объяснял — важно было выполнить работы к началу Универсиады.… Невозможно было выполнить работы без финансирования.

— А вы вообще имели право выплачивать авансом? — продолжил атаку прокурор.

На это Нуруллин напомнил — он руководствовался своими полномочиями и принял решение, посчитав его «лучшим и надежным для Республики Татарстан», а дальше вновь напомнил — риска, что такой суперподрядчик сбежит с деньгами не было.

— Госконтракт предусматривал, что заранее за невыполнненные работы вы перечисляете эти деньги — 180 млн, 153 млн, 171 млн 146 млн? — поинтересовался судья Алмаз Мухаметшин.

— Нет, не предусматривал, — признался подсудимый Рашид Нуруллин.

— Нарушили условия госконтракта вы непосредственно?

— Я оплачивал на основании гарантийных писем подрядчика… Там нет ущерба от моих действий.

— Нарушили или нет? — настаивал судья.

— Нарушил. Условия контракта нарушил.

На выходе из зала Рашид Нуруллин признался — «немного унизительно отвечать на такие вопросы, я ведь ничего не украл». Фото Ирины Плотниковой

В заседании был объявлен перерыв для подготовки к прениям. На выходе из зала Рашид Нуруллин признался — «немного унизительно отвечать на такие вопросы, я ведь ничего не украл». А еще напомнил — в год Универсиады через возглавляемую им организацию прошло аж 63 млрд рублей.