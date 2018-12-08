Судья о документообороте в ГИСУ РТ: «Вы не глядя, что ли, подписываете?!»

Жесткий передопрос непомнящего VIP-свидетеля не добавил доказательств против подсудимого по делу о «золотых» дамбах Казани

В Вахитовском райсуде Казани намечены повторные прения по делу экс-начальника Главинвестстроя Татарстана Рашида Нуруллина. Ранее прокуратура успела запросить условный срок в 3 года, а подсудимый выступил с последним словом. Однако судья Алмаз Мухаметшин вернулся из совещательной комнаты без приговора и возобновил судебное следствие ради передопроса одного-единственного свидетеля. О словесной атаке на бывшего зама Нуруллина и особенностях бюджетного документооборота в ГИСУ — репортаж «Реального времени».

О неизвестных «заносильщиках» и подписях «не глядя»



Ключевым для суда свидетелем оказался Альберт Усманов, бывший первый заместитель главы ГИСУ РТ. На заседание суда его сопровождала адвокат, ранее представлявшая интересы таких свидетелей, как действующий начальник ГИСУ Марат Айзатуллин и ведущий инженер ПСО «Казань» Нелла Федорова. Перед началом процесса Усманов и его адвокат пообщались с подсудимым Рашидом Нуруллиным.

Как выяснилось на заседании, суд решил провести передопрос, чтобы внести ясность — каким образом к Универсиаде была сокращена с 4 776 до 4 061 метра протяженность работ по укреплению берегов на озере Средний Кабан и давал ли подсудимый Нуруллин своему бывшему заму такие указания? Забегая вперед — на важнейшие вопросы свидетель Усманов отвечал: «Не помню». Запамятовал он, как выяснилось, даже тот факт, что был в ГИСУ не простым, а первым заместителем начальника.

«Подпись ваша здесь?», — предъявил судья Алмаз Мухаметшин копию приказа с датой — 31 декабря 2012 года. «Вроде да», — ответил Усманов. Приказ тот утвердил проектную документацию с сокращением протяженности работ на Среднем Кабане. Судью интересовало — знал ли Усманов о прежнем проекте на 4 776 метров. Не знал, поскольку не отвечал за данный объект, а подписал, потому что был наделен таким правом, отвечал свидетель.

«Кто вам принес этот документ? — спросил судья Мухаметшин. — На основании чего подписывали?..».

— Ну специально менеджер должен заносить.

— «Заносильщики» специальные? Что за служба? — с долей юмора выяснял судья.

— Служба техотдела.

— Просто подписать [занесли], что ли? Вы не глядя, что ли, подписываете?!

— Ну там же виза есть. Наверное, кто-то готовил, — не волнуясь, отвечал свидетель.

Тут вмешался Тахир Мансуров, адвокат подсудимого — никакой визы на документе нет. Судья подтвердил эти слова.

Ключевым для суда свидетелем оказался Альберт Усманов, бывший первый заместитель главы ГИСУ РТ



«Вы не в игрушки играете. 715 метров — огромные миллионы!»

В продолжение допроса VIP-свидетеля председательствующий поинтересовался: «Почему приказ об уменьшении проекта подписан именно вами?.. Нуруллин давал какое-то указание по этому поводу?». Ответы Альберта Усманова ясности не внесли: «Не могу сказать… Не помню я, давно было».

— Вспоминайте! — потребовал судья и повторил предупреждение об уголовной ответственности.

— Я пытался, но… не могу вспомнить, ваша честь.…

Если верить бывшему первому замруководителя ГИСУ, он знал лишь примерную протяженность строящейся дамбы — «не более 5 тысяч [метров], вот эту цифру знаю».

— Но вы же подписали на 4 061, — настаивал судья.

— Ну это же «не более...», — подтвердил свидетель.

Адвоката подсудимого интересовало — мог ли датированный 2012 годом приказ быть подписан Усмановым позже — в 2014—2015 годах. «Нет, задним числом ничего не было подписано», — ответил тот.

На вопрос гособвинителя Степана Спиридонова — кто еще в ГИСУ мог издать такой приказ, свидетель сослался на техотдел, который «готовит» такие документы. «С кем согласовывает техотдел изменения протяженности объектов?», — настаивал старший помощник прокурора района. «Такие тонкости я не знаю», — отвечал Усманов.

«Вы с кем-нибудь согласовывали? С руководством своим?», — продолжил Спиридонов. Услышав уже звучавшее «это давно было, не помню», гособвинитель возмутился: «Понятно, что давно! Но вы же не в игрушки играете — вы бюджетными деньгами распоряжаетесь! 715 метров — это огромные миллионы! И вы вот так берете — все, подписали...».

Тут же прозвучал вопрос — а знал ли возглавлявший ГИСУ Рашид Нуруллин о приказе своего зама? «Не помню», — отвечал свидетель. Напомним, сначала Счетная палата, а затем и Следком пришли к выводу — после сокращения укрепленных участков госконтракт был оплачен в полном объеме — 216,6 млн рублей ушли ПСО «Казань» за фактически невыполненные работы. Чтобы не возвращать деньги, уже после проверки генподрядчик доделывал ранее исключенные береговые метры. Ну, а Нуруллина обвинили в превышении полномочий.

Гособвинителя интересовало — знал ли возглавлявший ГИСУ Рашид Нуруллин (на фото — в центре) о приказе своего зама (на фото — слева)?



Что было раньше — экспертиза или приказ?

Гособвинитель сделал неподдающемуся свидетелю непрозрачный намек — «местами можно поменяться», раз «защита говорит, что подсудимый не виноват и ничего не подписывал, а подписывали другие лица». Впрочем, и после этого память к свидетелю не вернулась. Лишь услышав претензию — не самовольно ли он решил издать такой приказ, Усманов уверенно заявил: «Сам, конечно, ни с того, ни с сего не сочинял. значит была какая-то установка».

— Какая установка, расскажите нам об этом? — оживился было представитель прокуратуры и снова услышал слова «не помню».

— Мог ли Нуруллин знать о существовании такого приказа за вашей подписью? — последовал вопрос судьи.

— Он мог и не знать… Невозможно запомнить все приказы.

— То есть за его спиной Вы сделали? В известность его не поставили? — продолжил допрос председательствующий.

— Ну как можно сделать без команды.…

— От кого команда поступила? Ваш непосредственный начальник — Нуруллин. Кто еще там команды раздавал?

— Не помню, ваша честь.…

Рашид Нуруллин спросил бывшего подчиненного — а что, собственно, утверждалось приказом? Оказалось, технические характеристики объекта. «На основании чего? Наверное, на основании заключения экспертизы? Там написано в приказе», — дал наводку подсудимый. Альберт Усманов попросил вновь посмотреть документ, к нему подключились гособвинитель и защитник. А судья подтвердил слова экс-главы ГИСУ — приказ подписан «на основании положительного заключения экспертизы».

Подсудимый сослался на показания свидетеля Сальниковой: «Здесь на допросе она сказала, что подписывала эти заключения экспертизы не ранее 2014 года. То есть в 2012-м — в период моей работы в ГИСУ — эти заключения просто не существовали». Далее Нуруллин попросил Усманова вспомнить — когда же и при каких обстоятельствах был подписан рассматриваемый приказ. Тут впервые вмешалась адвокат свидетеля и попросила снять вопрос. Судья отказал и стал настаивать на ответе. Но ничего нового от свидетеля не прозвучало.

Повторный допрос не признающего вину в превышении полномочий Рашида Нуруллина занял несколько минут. Фото Юлии Косолапкиной

Повторные прения и приговор под Новый год?

Повторный допрос не признающего вину в превышении полномочий Рашида Нуруллина занял несколько минут. Судью интересовало — на основании чего сам начальник ГИСУ 29 декабря 2012 года подписал схожий приказ по сокращению берегоукрепления на Казанке (от моста Миллениум до третьей транспортной дамбы). «На основании положительного заключения экспертизы», пояснил подсудимый.

По его словам, весной 2012 года были получены два первых, отрицательных, заключения экспертов — по протяженности и стоимости работ у Миллениума. Что, впрочем, не помешало проведению конкурса и началу работ. «В декабре 2012 года вышло положительное заключение экспертизы на проект, и я его утвердил», — не отрицал Нуруллин.

Он объяснил, что новый проект с сокращением протяженности работ был разработан по заказу Минстроя Татарстана, в подчинении которого находится ГИСУ. Именно этот проект министерство направило на экспертизу, но к декабрю 2012-го получило «добро» лишь в части протяженности работ. Других вопросов к бывшему чиновнику не прозвучало.

«Смету эксперты одобрили лишь в ноябре 2013-го, а я уволился в октябре. Я не мог на нее ориентироваться», — пояснил Рашид Нуруллин после заседания.

Повторные прения суд назначил на 24 декабря. Станет ли приговор новогодним подарком для подсудимого, расскажет «Реальное время».