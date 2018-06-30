«Кто платил 18 процентов НДС, тот будет платить и 20 процентов»

Участники бизнес-бранча «Реального времени» поблагодарили власти за то, что пока они не добрались до администрирования НДФЛ

Фото: Камиль Исмаилов

В январе 2019 года ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в России планируется поднять с 18 до 20 процентов. Это мера даст бюджету дополнительно 600 миллиардов рублей. Участники бизнес-бранча «Реального времени» обсудили к чему приведет повышение налога, как изменится потребительский спрос, цены на товары и услуги а также нашли плюсы в непопулярном решении правительства.

«Кто-то повысит цену, кто-то будет искать внутренние источники оптимизации расходов»



НДС взимают с бизнеса, но фактически его выплачивают потребители, производитель выступает в роли налогового агента. Это значит, что повышение НДС отразится на потребителях. Эксперты «Реального времени» согласились с тем, что цены вырастут, но меньше, чем на 2%.

— Цены поднимутся незначительно — на 1—1,5%. По идее она должна вырасти на 2%, но из-за конкуренции, рост будет меньше, — считает Тахир Давлетшин, экономист и предприниматель.

Камиль Умаров, менеджер АО «КPМG», считает, что рост составит 1,6%. «Будет играть роль спрос, готовность конечного потребителя покупать по завышенной цене и конкуренция. Кто-то повысит цену, кто-то будет искать внутренние источники оптимизации расходов. Надо исходить из того в какой сфере компания работает и какой режим налогообложения применяет — у «упрощенцев» будет все сложнее», — считает Умаров.

Директор «Открытие брокер» Николай Лаптев ожидает рост на уровне 1,5%, по его мнению, все будет зависеть от спроса и конкуренции. Лаптев считает, что рост цен начнется до января 2019 года.

— Уже сейчас потихонечку незаметно идет повышение. Малый и средний бизнес начинает уже сейчас поднимать цены, объясняя это разными причинами, — говорит Лаптев.

Николай Лаптев считает, что рост цен начнется до января 2019 года



Бизнес ждет льгот в обмен на повышение НДС

Повышение НДС не коснется продуктов питания (кроме деликатесов), лекарств, товаров для детей, книг, учебников — по ним остается льготная ставка 10%. Так же не облагается НДС продажа недвижимости. Но так или иначе цены на эти товары тоже вырастут.

— Рост будет небольшой, но ощутимый, так как затронет почти все отрасли. Цены на недвижимость вроде бы не должны вырасти, но с другой стороны: если все будет расти, другие бизнесы будут повышать цены, то почему риелторы должны остаться в стороне? — считает Лаптев.

— Недвижимость, да, не облагается НДС, но у застройщиков очень много НДСных затрат. Поэтому тоже, возможно, цены возрастут, но возможно, государство предложит интересные ипотечные программы, чтобы как-то раскочегарить этот рынок. У нас много программ в части стимулирования спроса на автомобили. Может быть появятся субсидии, налоговые льготы для бизнеса. За этим надо следить и стараться использовать все меры поддержки, — говорит Камиль Умаров.

По словам Тахира Давлетшина, повышение НДС повлечет спад производства



«Через 1,5—2 года, мы услышим от правительства предложение еще повысить налоги»

По словам Тахира Давлетшина, повышение НДС повлечет спад производства. Во многих отраслях замедлится экономический рост, многие уйдут в серую зону, а это в свою очередь приведет к уменьшению собираемости налогов.

— А раз поступлений в бюджет будет меньше, то через 1,5—2 года, мы услышим от правительства предложение еще повысить налоги. Увеличение НДС — это небольшая толика, и она не спасет положение. Правительство будет вынуждено искать другие способы пополнить бюджет и прибегнет к непопулярным методам — отмена льгот и так далее, — предполагает Николай Лаптев.

— С другой стороны, многое зависит от того как будут использоваться эти 600 млрд рублей (планируемый доход от повышения НДС, — прим. ред.)? Если они на очередную Олимпиаду пойдут, то остается затягивать пояса, а если собранные средства пойдут на поддержку экономики, приоритетных отраслей, рост минимальных пенсий и пособий — тогда и потребление вырастет, — говорит Тахир Давлетшин.

Камиль Умаров считает, что увеличение ставки НДС не повлечет значительного оттока предпринимателей в тень: «Кто платил 18 процентов, тот будет платить и 20%. Вопрос смогут ли они переложить нагрузку на своих потребителей».

— Не смогу сказать будет ли отмена льгот или еще что-то, но если взглянуть в целом, то обычно стараются дособрать налоги с бизнеса, чем отменить льготы у населения. А что будет через некоторые время? Бизнес ждет что, может быть, ему что-то предложат взамен на повышение НДС. Может быть, это снижение страховых взносов, ведь это наиболее существенная нагрузка на бизнес, — считает Умаров.





Камиль Умаров считает, что увеличение ставки НДС не повлечет значительного оттока предпринимателей в тень



Спасибо, что не НДФЛ

Эксперты считают, что при должной поддержке малого и среднего бизнеса повышение ставки НДС и до 25% не страшно.

— Основное, что сейчас требуется — это реформа НДС и НДФЛ. Во всем мире хорошо живут те страны, где налоги высоки. Но надо поднимать налоги так, чтобы это способствовало росту производства и предпринимательской активности, — считает Тахир Давлетшин.

— Где налоги высокие, там и социальные программы хорошие. Где-то жилье оплачивается, где-то транспорт бесплатный, ипотеки низкие. Но у нас здесь повысили, а здесь ничего не изменилось, — говорит Николай Лаптев.

Камиль Умаров вспомнил об опыте других стран, в которых повышался НДС. В Германии, по его словам, 10 лет назад ставку подняли на 3% — это привело к замедлению темпов экономического роста.

Говоря о плюсах, которые принесет повышение НДС, эксперты «Реального времени» нашли, кроме пополнения бюджета, только один: спасибо, что не НДФЛ.

— Повышение НДС даст конечным потребителям возможность выбора — ты можешь покупать товар и платить налог, а можешь не покупать и не платить. Если бы НДФЛ повысили или страховые взносы, то была бы прямая налоговая нагрузка и от нее никуда не деться, — говорит Камиль Умаров.