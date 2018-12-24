«Пасхальные» цены: в Казани в декабре резко подорожали яйца
Птицефабрики винят поставщиков фуражного зерна, депутаты пишут Медведеву, а стоимость продукта выросла уже на треть за месяц
В предновогодние дни первыми в торговых сетях Казани поднялись цены не на шампанское с мандаринами, а на куриные яйца. По данным аналитической службы «Реального времени», с конца ноября они выросли сразу на 30% — до 70—80 рублей за десяток в зависимости от категории. Одни производители объясняют разбег цен подорожанием фуражного зерна, другие — накрученными в преддверии новогодних праздников торговыми наценками. Между тем подорожание на 30% в течение месяца является основанием для антимонопольного разбирательства, так что не исключено, что УФАС по РТ возьмет «танцующие» цены на яйца под контроль.
30-процентное подорожание — не предел?
Каждая домохозяйка знает, что куриное яйцо обычно дорожает к Пасхе, но на этот раз «пасхальные» цены на этот продукт в торговых сетях Казани «снеслись» прямо к Новому году. Как показывает мониторинг «Реального времени», за последние две недели десяток отборных яиц подорожал до 80 рублей, яйца первой категории — до 73—74 рублей, а с ярлычком «Халяль» еще плюс 3—5 рублей за десяток. Хотя еще две недели назад цены колебались на уровне 49—55 рублей, а ячейку «мелких» яиц можно было купить и вовсе за 40 рублей.
Подорожание произошло практически во всех торговых точках Казани вне зависимости от формата: будь то большой гипермаркет или магазинчик у дома. По данным «Реального времени», в среднем цены выросли на 30% в зависимости от категории, а дешевые яйца и вовсе исчезли из розничной продажи. По динамике роста стоимости они обогнали остальные продукты питания первой необходимости — хлеб, молоко, творог, мясо кур, овощи. Как показал мониторинг, молоко и творог с начала осени подорожали примерно на 10%, а мясо кур — примерно на 20%, со 105 до 140—144 рублей за 1 кг. Причем за ноябрь яйца также выросли в цене, но не так значительно, как сейчас.
Подорожание в магазинах вынудило казанцев отправиться на уличные субботние ярмарки — здесь теперь выстраиваются большие очереди к машинам «Яратель». На рынках птицефабрика торгует яйцами по более адекватным ценам — от 40 до 55 рублей за десяток. Правда, хватает не всем — товар разбирают за 1,5—2 часа.
Чем же вызван яичный бум? Достигла ли стоимость продукции потолка или ценовое ралли будет продолжаться?
По яйцу «ударили» фуражным зерном
Крупнейшим производителем куриного яйца в Татарстане является фабрика «Яратель», входящая в холдинговую компанию «Ак Барс». «Яратель» производит в сутки свыше 1 млн штук яиц и фактически определяет ценовую конъюнктуру на внутреннем рынке республики. Поэтому первый запрос «Реального времени» по поводу 30-процентного роста цены на яйца в предновогодние дни последовал именно этому производителю.
— Знаете, я не уполномочен давать комментарии, — открестился от разъяснений гендиректор фабрики «Яратель» Фанис Нигаматуллин по мобильному телефону. — Вот у нас есть пресс-служба в холдинговой компании «Ак Барс», пишите туда, мы дадим нормальный полный комментарий, — переадресовал он.
Однако связаться с руководителем службы по связям с общественностью АБХ Ксенией Беспаловой в пятницу не удалось. Между тем в руководстве холдинга неофициально объяснили, что цены на яйца выросли не из-за желания производителя наварить «барыши» на массовых предновогодних закупках горожан — подорожание имеет вполне объективную экономическую причину.
— В последний раз для фабрики «Яратель» закупалось зерно у татарстанских поставщиков по очень-очень-очень дорогой цене, — заявили в компании. — В два раза выше, чем прежде. Если же корм для птицы подорожал в два раза, то, как вы думаете, какие мы будем ставить цены?
Правда, раскрывать всю ценовую цепочку, которая довела татарстанского производителя до «пасхальных» цен, в компании предусмотрительно не стали.
На производстве удмуртской «Комос Групп» солидарны со «старшим братом» в обсуждении причин подорожания. Птицефабрика «Державинская» (производит всего 250 тыс. яиц в сутки) также столкнулась с двукратным ростом закупочной цены на фуражную пшеницу 5-го класса в Татарстане. Доля корма для птиц в себестоимости яйца составляет 65%, а сырье продолжает расти в цене. Фабрика вынуждена была поднять отпускные цены вслед за татарстанской «Яратель». «Я не комментирую данную ситуацию», — заявил директор фабрики Андрей Белкин, отвечая на мобильный звонок «Реального времени».
Сговор производителей или торговые накрутки?
«Вы опоздали: в течение прошлой недели цены начали падать, — огорошил своим ответом один из руководителей яичной фабрики в Татарстане. — Почему? Люди «закупились» к Новому году и дальше спрос пойдет по нисходящей», — полагает он.
По мнению собеседника, рост цен связан с ажиотажем, а производители могли просто сговориться друг с другом: «После Нового года приходите — цены вернутся на прежний уровень». Тем не менее сейчас можно уверенно говорить о 30-процентном подорожании стоимости яйца, а по антимонопольному законодательству такое резкое повышение цен в течение месяца является поводом для разбирательства надзорной службы. Пресс-служба УФАС по РТ в пятницу пообещала дать комментарий в понедельник, сразу при получении он будет опубликован.
Фуражное зерно действительно подорожало, но не за последние две недели, а гораздо раньше. По данным агентства «СовЭкон» (специализируется на анализе аграрных рынков, — прим. ред.), стоимость фуража на российских рынках подскочила до 8 тыс. рублей за тонну еще в июне этого года, а к середине декабря поднялась до 9 850 рублей за тонну. Рост есть, но не в два раза! Одним из крупных продавцов зерна в Татарстане является ГУП «РАЦИН». Заместитель гендиректора по финансам предприятия Ольга Ахмадеева в пятницу не смогла прокомментировать жалобы птицефабрик на подорожавший фураж, пообещав доложить о проблеме руководителю госкомпании Асхату Шарапову в понедельник, комментарий пока не поступил. Пресс-служба Минсельхоза РТ в пятницу не ответила за запрос нашего издания.
Медведева просят помочь птицеводам
Недавно депутаты татарстанского парламента поддержали инициативу коллег из Костромской области, которые обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой оказать дополнительные меры господдержки птицеводческим хозяйствам. В письме главе правительстве они указывают, что «мясо и яйца птицы являются наиболее доступными продуктами для широких слоев населения», поэтому предлагают ввести экспортную пошлину на вывоз фуража заграницу, а также ввести субсидирование части затрат на производство яиц и мяса птицы:
«В условиях повышения себестоимости и ограниченных возможностей для повышения цен реализации продукции предприятия могут столкнуться с финансовыми проблемами и сокращением производства, — предупреждают они. — За 9 месяцев 2018 год численность птицы всех видов сократилась на 10% процентов. Кроме того, общие объемы выпуска продукции могут снизиться из-за финансовых проблем у лидеров рынка».
Депутаты также добавили, что среднедушевое потребление яиц в России составляет 280 штук в год, а мяса птицы — свыше 30 кг. Таким образом, в результате подорожания пострадают все: и птицеводы, и покупатели.
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