«Пасхальные» цены: в Казани в декабре резко подорожали яйца

Птицефабрики винят поставщиков фуражного зерна, депутаты пишут Медведеву, а стоимость продукта выросла уже на треть за месяц

Фото: Максим Платонов

В предновогодние дни первыми в торговых сетях Казани поднялись цены не на шампанское с мандаринами, а на куриные яйца. По данным аналитической службы «Реального времени», с конца ноября они выросли сразу на 30% — до 70—80 рублей за десяток в зависимости от категории. Одни производители объясняют разбег цен подорожанием фуражного зерна, другие — накрученными в преддверии новогодних праздников торговыми наценками. Между тем подорожание на 30% в течение месяца является основанием для антимонопольного разбирательства, так что не исключено, что УФАС по РТ возьмет «танцующие» цены на яйца под контроль.

30-процентное подорожание — не предел?

Каждая домохозяйка знает, что куриное яйцо обычно дорожает к Пасхе, но на этот раз «пасхальные» цены на этот продукт в торговых сетях Казани «снеслись» прямо к Новому году. Как показывает мониторинг «Реального времени», за последние две недели десяток отборных яиц подорожал до 80 рублей, яйца первой категории — до 73—74 рублей, а с ярлычком «Халяль» еще плюс 3—5 рублей за десяток. Хотя еще две недели назад цены колебались на уровне 49—55 рублей, а ячейку «мелких» яиц можно было купить и вовсе за 40 рублей.

Подорожание произошло практически во всех торговых точках Казани вне зависимости от формата: будь то большой гипермаркет или магазинчик у дома. По данным «Реального времени», в среднем цены выросли на 30% в зависимости от категории, а дешевые яйца и вовсе исчезли из розничной продажи. По динамике роста стоимости они обогнали остальные продукты питания первой необходимости — хлеб, молоко, творог, мясо кур, овощи. Как показал мониторинг, молоко и творог с начала осени подорожали примерно на 10%, а мясо кур — примерно на 20%, со 105 до 140—144 рублей за 1 кг. Причем за ноябрь яйца также выросли в цене, но не так значительно, как сейчас.

Подорожание в магазинах вынудило казанцев отправиться на уличные субботние ярмарки — здесь теперь выстраиваются большие очереди к машинам «Яратель». На рынках птицефабрика торгует яйцами по более адекватным ценам — от 40 до 55 рублей за десяток. Правда, хватает не всем — товар разбирают за 1,5—2 часа.

Чем же вызван яичный бум? Достигла ли стоимость продукции потолка или ценовое ралли будет продолжаться?

За последние две недели десяток отборных яиц подорожал до 80 рублей, яйца первой категории — до 73—74 рублей, а с ярлычком «Халяль» еще плюс 3—5 рублей за десяток. Фото Тимура Рахматуллина



По яйцу «ударили» фуражным зерном

Крупнейшим производителем куриного яйца в Татарстане является фабрика «Яратель», входящая в холдинговую компанию «Ак Барс». «Яратель» производит в сутки свыше 1 млн штук яиц и фактически определяет ценовую конъюнктуру на внутреннем рынке республики. Поэтому первый запрос «Реального времени» по поводу 30-процентного роста цены на яйца в предновогодние дни последовал именно этому производителю.

— Знаете, я не уполномочен давать комментарии, — открестился от разъяснений гендиректор фабрики «Яратель» Фанис Нигаматуллин по мобильному телефону. — Вот у нас есть пресс-служба в холдинговой компании «Ак Барс», пишите туда, мы дадим нормальный полный комментарий, — переадресовал он.

Однако связаться с руководителем службы по связям с общественностью АБХ Ксенией Беспаловой в пятницу не удалось. Между тем в руководстве холдинга неофициально объяснили, что цены на яйца выросли не из-за желания производителя наварить «барыши» на массовых предновогодних закупках горожан — подорожание имеет вполне объективную экономическую причину.

— В последний раз для фабрики «Яратель» закупалось зерно у татарстанских поставщиков по очень-очень-очень дорогой цене, — заявили в компании. — В два раза выше, чем прежде. Если же корм для птицы подорожал в два раза, то, как вы думаете, какие мы будем ставить цены?

Правда, раскрывать всю ценовую цепочку, которая довела татарстанского производителя до «пасхальных» цен, в компании предусмотрительно не стали.

На производстве удмуртской «Комос Групп» солидарны со «старшим братом» в обсуждении причин подорожания. Птицефабрика «Державинская» (производит всего 250 тыс. яиц в сутки) также столкнулась с двукратным ростом закупочной цены на фуражную пшеницу 5-го класса в Татарстане. Доля корма для птиц в себестоимости яйца составляет 65%, а сырье продолжает расти в цене. Фабрика вынуждена была поднять отпускные цены вслед за татарстанской «Яратель». «Я не комментирую данную ситуацию», — заявил директор фабрики Андрей Белкин, отвечая на мобильный звонок «Реального времени».

В руководстве холдинга неофициально объяснили, что цены на яйца выросли не из-за желания производителя наварить «барыши» на массовых предновогодних закупках горожан — подорожание имеет вполне объективную экономическую причину. Фото abh.ru

Сговор производителей или торговые накрутки?

«Вы опоздали: в течение прошлой недели цены начали падать, — огорошил своим ответом один из руководителей яичной фабрики в Татарстане. — Почему? Люди «закупились» к Новому году и дальше спрос пойдет по нисходящей», — полагает он.

По мнению собеседника, рост цен связан с ажиотажем, а производители могли просто сговориться друг с другом: «После Нового года приходите — цены вернутся на прежний уровень». Тем не менее сейчас можно уверенно говорить о 30-процентном подорожании стоимости яйца, а по антимонопольному законодательству такое резкое повышение цен в течение месяца является поводом для разбирательства надзорной службы. Пресс-служба УФАС по РТ в пятницу пообещала дать комментарий в понедельник, сразу при получении он будет опубликован.

Фуражное зерно действительно подорожало, но не за последние две недели, а гораздо раньше. По данным агентства «СовЭкон» (специализируется на анализе аграрных рынков, — прим. ред.), стоимость фуража на российских рынках подскочила до 8 тыс. рублей за тонну еще в июне этого года, а к середине декабря поднялась до 9 850 рублей за тонну. Рост есть, но не в два раза! Одним из крупных продавцов зерна в Татарстане является ГУП «РАЦИН». Заместитель гендиректора по финансам предприятия Ольга Ахмадеева в пятницу не смогла прокомментировать жалобы птицефабрик на подорожавший фураж, пообещав доложить о проблеме руководителю госкомпании Асхату Шарапову в понедельник, комментарий пока не поступил. Пресс-служба Минсельхоза РТ в пятницу не ответила за запрос нашего издания.

Недавно депутаты татарстанского парламента поддержали инициативу коллег из Костромской области, которые обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой оказать дополнительные меры господдержки птицеводческим хозяйствам. Фото government.ru

Медведева просят помочь птицеводам

Недавно депутаты татарстанского парламента поддержали инициативу коллег из Костромской области, которые обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой оказать дополнительные меры господдержки птицеводческим хозяйствам. В письме главе правительстве они указывают, что «мясо и яйца птицы являются наиболее доступными продуктами для широких слоев населения», поэтому предлагают ввести экспортную пошлину на вывоз фуража заграницу, а также ввести субсидирование части затрат на производство яиц и мяса птицы:

«В условиях повышения себестоимости и ограниченных возможностей для повышения цен реализации продукции предприятия могут столкнуться с финансовыми проблемами и сокращением производства, — предупреждают они. — За 9 месяцев 2018 год численность птицы всех видов сократилась на 10% процентов. Кроме того, общие объемы выпуска продукции могут снизиться из-за финансовых проблем у лидеров рынка».

Депутаты также добавили, что среднедушевое потребление яиц в России составляет 280 штук в год, а мяса птицы — свыше 30 кг. Таким образом, в результате подорожания пострадают все: и птицеводы, и покупатели.