Гипер вместо трамвая: пятая «Лента» откроется в Казани на месте депо на Копылова

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Меньше, чем через год, в Казани обещают открыть пятый по счету гипермаркет «Лента». На прошедших публичных слушаниях застройщик «Смартгрупп» получил разрешение использовать участок по улице Копылова под строительство еще одного магазина сети. По площади он будет схож с тем, что возведен на месте Ново-Савиновского рынка. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Лента» вместо трамваев

Еще один гипермаркет «Лента» появится на месте трамвайного депо по улице Копылова. Земля, 54 сотки, в собственности у ООО «Смартгрупп». Застройщик пришел на публичные слушания за разрешением на использование участка под строительство торгового комплекса.

Как и многие другие, гипермаркет на Копылова будет прямоугольным по форме зданием площадью в 10 тысяч «квадратов». Технологии строительства применят те же, что и в «Ленте» на ул. Адоратского. Вокруг магазина заасфальтируют 4,4 гектара, озеленят 1,8 гектара. Подъехать к зданию можно будет через два въезда-выезда со стороны Тэцевской и Копылова. Для грузового транспорта предусмотрен отдельный, третий заезд. Парковка рассчитана на 434 машино-мест, из них 34 — для маломобильных посетителей.

— Здание располагается в 18 метрах от зон метрополитена, от его крайней конструкции, и в 3 метрах от технической зоны метро. То есть все расположение согласовано с МУП «Метроэлектротранс». От них получено условие на вынос кабельных сетей, которые попали в зону строительства. В настоящий момент эти работы практически выполнены. Получаем соответствующую документацию, — сообщил на слушаниях исполнительный директор «Смартгрупп» Дмитрий Зинуров.

Гипермаркет на Копылова будет прямоугольным по форме зданием площадью в 10 тысяч «квадратов»



Откроется меньше, чем через год

Открыть двери «Ленты» на Копылова для покупателей застройщик планирует уже 30 ноября будущего года. «За год построите?» — удивились представители УАиГ. Дмитрий Зинуров ответил, что практически вся проектная документация готова, к стройке планируют приступить в январе-феврале.

Доступ на территорию магазина будет со стороны остановки общественного транспорта на Копылова и Тэцевской. Но заместитель главного архитектора города предложил рассмотреть еще один вариант:

— При строительстве ВСМ путепровод на Воровского будет реконструирован. При реконструкции его расширят, сделают тротуары и велодорожки. Предусматривается, что люди от железнодорожного вокзала смогут проходить здесь. Поэтому к вам предложение — предусмотреть пешеходную связь непосредственно на вашу территорию. Потому что сейчас получается, что людям нужно вдоль дороги идти, чтобы к вам с вокзала попасть — это же и вам хорошо, будет дополнительный трафик, — посоветовал Тимур Кадыров.

По его словам, в будущем также планируется «пробить» пешеходную связь под железнодорожным полотном от вокзала до той части, где будет гипермаркет «Лента». То есть потенциальный поток покупателей может идти и со стороны железнодорожных путей.

Тимур Кадыров посоветовал предусмотреть пешеходную связь между гипермаркетом и железнодорожным вокзалом



Пробок по дороге в Соцгород станет больше?

Единственное неудобство — для подъезжающих к «Ленте» со стороны улицы Декабристов. Чтобы развернуться и попасть на ее территорию, автовладельцам придется доезжать почти до Соцгорода. Город оценил и транспортную нагрузку на магистрали, которую окажет гипермаркет.

— Уже сейчас в этой части довольно сложная ситуация: заторы, пробки. Нагрузка, которую добавит торговый объект, будет совершенно незначительной — на несколько процентов. Но вопрос в том, что там уже все сложно, и, наверное, люди будут испытывать сложности при заезде и выезде, особенно вечером. Тем более в будущем и на улице Миля будут вводиться торговые площади, — предупредил зам главного архитектора.

Кроме того, водители наверняка будут срезать путь через парковку гипермаркета, чтобы не ждать на светофоре. Как выход, специалисты города рекомендовали компании сделать приподнятые тротуары, чтобы у автовладельцев было меньше желания укорачивать свой путь по территории магазина. Дмитрий Зинуров обещал подумать над предложениями.

Пятая «Лента» в городе

Если считать по формату — это пятая «Лента» в Казани. Но первая открылась на арендуемых площадях в ТЦ «Горки». Среди собственных построенных зданий — это четвертое.

— Первый объект, который построили и ввели в эксплуатацию, — на Адоратского. Второй и третий будут сдаваться на Габишева и на Закиева — это две «Ленты» поменьше, на 5 тысяч кв. м каждая. И четвертая «Лента» будет на Копылова, — рассказал «Реальному времени» Дмитрий Зинуров.

Дмитрий Зинуров соообщил, что к стройке планируют приступить в январе-феврале



Сумму вложенных инвестиций он предпочел не называть. Но, по мнению главы АН «А-Девелопмент» Мурата Ахмерова, себестоимость строительства под ключ может составить от 30 до 40 тыс. рублей за «квадрат» плюс где-то миллион рублей за сотку земли. Итого, с учетом площади гипермаркета, затраты на «Ленту» на Копылова могут составить от 300 млн до 400 млн рублей. Если к этому добавить 54 сотки, то общая стоимость нового гипера от «Ленты» может достичь полумиллиарда рублей.

— Место отличное! Авиастрой, Кировский, Дербышки, на мой взгляд, вообще не избалованы качественными торговыми помещениями. Единственный объект, который недавно построили в Авиастроительном районе — «Бахетле» с небольшой галереей на втором этаже. Конечно, со строительством соципотечных домов стрит-ретейл там пышным цветом цветет, ставки не ниже, чем на Квартале и в Азино. Но помимо этого «Бахетле» ничего не было. А место трампарка вообще шикарное, и сам район будет пользоваться, и все поселки, которые в том направлении: Сухая река, Караваево. И Московский район под боком, им же сюда ближе, чем до Квартала ехать, — приводит преимущества расположения гипермаркета Мурат Ахмеров.

«Смартгрупп» — также строит «Ленту» на пересечении улиц Габишева и Кул Гали. Компания работает на рынке с сентября прошлого года. Гендиректор Шамиль Равилевич Габдуллин с долей 37,5% в уставном капитале, еще столько же — у Шарапова Марата Минакдасовича, а 25% зарегистрировано на саму фирму. «Ленту» на пересечении Закиева, Сахарова и Фучика строит оренбургская строительная компания «Оренстрой-1», она выкупила территорию рынка только в июне 2016 года. Предыдущим собственником участка было ЗАО «ГАЛС».





«Место трампарка шикарное, и сам район будет пользоваться, и все поселки, которые в том направлении: Сухая река, Караваево», — отмечает эксперт



15 декабря, президент РТ Рустам Минниханов встретился с генеральным директором сети гипермаркетов «Лента» Яном Дюннингом. На встрече обсуждали вопросы развития взаимоотношений, укрепления позиций сети гипермаркетов в республике, сообщает пресс-служба правительства РТ.

1 / 10 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Василя Ширшова, фото Олега Тихонова