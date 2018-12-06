Инфляция в России выросла до максимума с августа 2017 года

По данным Росстата, уровень инфляции в России в ноябре составил 3,8% относительно ноября прошлого года. Это максимальное значение с августа 2017-го. Относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,5%.

В группе потребительских товаров сильнее всего подорожал сахарный песок (+5,1% к октябрю). В 11 регионах России цены на него выросли на 8% и более, в Тверской области рост составил 12,5%. Цены на плодоовощную продукцию за месяц увеличились на 3,4%, на куриные яйца — на 2%. В целом по категории продовольственных товаров, без учета алкогольной продукции, рост цен составил 1,1%.

Таким образом, инфляция еще больше приблизилась к цели Центробанка в 4%. В сентябре ЦБ резко пересмотрел свой прогноз по инфляции в сторону увеличения, что стало поводом для повышения ключевой ставки впервые с конца 2014 года. Сейчас регулятор ждет, что по итогам 2019-го годовая инфляция составит 5—5,5% и вернется к 4% в 2020 году.