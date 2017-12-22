Индекс оливье — 2017: почем новогодний стол для казанца

За год набор продуктов к новогоднему столу подорожал на 1,4%

Аналитическая служба «Реального времени» рассчитала индекс новогодней корзины на 2017 год. Как оказалось, набор традиционных ингредиентов для новогоднего застолья типичной казанской семьи из трех человек, так называемый «индекс оливье», подорожал за год за год несущественно — сейчас средний набор обойдется меньше, чем в 7 тыс. рублей. Отдельные товары с прошлого года только подешевели: большинство ретейлеров сбросили цены на водку и консервы. Зато инфляция не обошла стороной мясо и морепродукты.

Дорогой «Эссен» и дешевый «Магнит»

За год средние цены на основные товары к новогоднему столу в Татарстане выросли на 1,38% — примерно так же, как стоимость ингредиентов для приготовления салата оливье. По сравнению с прошлым годом рост цен на продукты из новогодней корзины, как и общая инфляция, замедлился — в 2016-м по отношению к 2015 году он составил 3,08%.

По подсчетам «Реального времени», в этом году цена новогодней корзины составит 6,95 тыс. рублей (среднеарифметическое значение). В 2016 году набор стоил в среднем 6,85 тыс. рублей, в 2015-м — 6,65 тыс. Самый дорогой продуктовый набор 2017 года обойдется в 7,6 тыс. рублей, а самый дешевый — в 6,23 тыс.

При расчете индекса новогодней корзины (ИНК, см. справку) «Реальное время» учитывало цены в 13 торговых сетях, работающих на территории Татарстана. С этого года в подборке нет сети «Чак-Чак», которая была одним из розничных проектов «Ак Барс Холдинга» (АБХ). «Чак-Чак» появился после того, как АБХ в конце 2014 года не продлил франшизу на развитие бизнеса под брендом «Пятерочки». Вместо этого холдинг решил перезапустить магазины под брендом «Чак-Чак», а также «Наша марка». Однако со временем АБХ распродал большую часть своих площадей.

С точки зрения новогоднего набора самой дорогой оказалась сеть «Эссен» (7,6 тыс. рублей), а наиболее дешевой — «Магнит» (6,24 тыс. рублей). При этом во многих сетях стоимость корзины относительно прошлого года снизилась: к примеру, у «Бахетле» — на 269 рублей, у «Пятерочки» — на 53 рубля, у «Магнита» — на 33 рубля, у SPAR — на 347 рублей.

В других магазинах набор подорожал, больше всего — в «Ленте» (на 1,36 тыс. рублей) и «Эдельвейсе» (587 рублей). В «Перекрестке» цена набора выросла на 22 рубля, в «Ашане» — на 32 рубля, в Metro — на 228 рублей.

Индекс новогодней корзины

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА «МЕТРО» «БАХЕТЛЕ» «ПЯТЕРОЧКА» «МАГНИТ» SPAR (ранее — «НАША МАРКА») Год 2015 2016 2017 2015 2016 Спиртное Винный напиток Bosco Anniversary, белый полусладкий, 0,75 л (белая обертка) 287,52 390,01 340,01 199,90 299,00 Вино красное полусладкое «Апсны», 0,75 л 380,01 450,00 450,00 399,00 651,10 Вермут Martini Bianco, сладкий белый, 15%, 1л 609,00 759,00 829,00 649,90 799,00 Водка «Русский стандарт Original», 0,5 л 349,00 499,00 349,00 489,00 459,90 Безалькогольные напитки Вода минеральная негазированная, 1,5 л 18,39 18,83 18,89 22,90 22,90 Напиток безалкогольный газированный «Sprite», 2 л 57,99 62,00 60,99 99,90 99,90

Дефляция в водке и консервах

Среди конкретных категорий товаров снижение цен в большинстве магазинов зафиксировано на консервы. Так, маслины Iberica mini (черные, 300 граммов) в Metro подешевели на почти на 39 рублей, в «Бахетле» — на 2 рубля, в «Эдельвейсе» — на 9 рублей, а в «Перекрестке» — на 49 рублей. Цена на зеленый горошек Bonduelle (400 граммов) в «Магните» упала на 13,5 рубля, в «Эссене» — на 32 рубля, в «Карусели» — на 40 рублей, а в сети «Верный» — на 29 рублей. Цену на консервированные шампиньоны (425 мл) снизили девять из 13 ретейлеров, а тунец в собственном соку (185 граммов) стал дешевле в восьми сетях.

В категории алкогольной продукции в большинстве магазинов подешевела водка (за основу бралась марка «Русский стандарт Original», 0,5 литра): цены на нее снизили восемь ретейлеров, еще у одного цена не изменилась. В частности, «Перекресток» за год скинул на водку 100 рублей, SPAR — 134 рубля, Metro — 150 рублей, а «Эссен» — 341 рубль.

Вино (марка «Апсны», красное полусладкое, 0,75 литра) в шести магазинах стало дороже, правда, в одном из них лишь на 20 копеек. Одна сеть оставила стоимость на уровне прошлого года. Большинство сетей повысили цены на вермут (Martini Bianco, 1 литр). Подешевел он только в двух сетях, еще в двух цена не менялась.

С точки зрения новогоднего набора самой дорогой оказалась сеть «Эссен». Фото Максима Платонова



Ни рыба, ни мясо

Динамика цен на овощи и фрукты была разной. Какие-то товары в этой категории существенно подешевели, стоимость других подросла. Отметим, что Центробанк РФ называл снижение цен на сельхозпродукцию, в том числе на овощи, одной из главных причин рекордно низкой инфляции осенью этого года.

По сравнению с прошлым годом меньше стали стоить огурцы — снижение цен на них зафиксировано в восьми рассматриваемых розничных сетях. Помидоры и репчатый лук, наоборот, подорожали в большинстве магазинов. Восемь ретейлеров повысили цены на яблоки, зато в стольких же сетях подешевели апельсины.

Инфляция не обошла стороной мясо, мясную продукцию, а также морепродукты — цены на эти категории товаров повысило большинство магазинов. Так, сырокопченая и вареная колбасы подорожали в восьми сетях, куриное филе — в семи, а фарш — в девяти. Рост цен на слабосоленую семгу зафиксирован в семи сетях, одновременно в категории морепродуктов большинство ретейлеров снизили стоимость сельди в масле.

Сильнее всего инфляция отразилась на икре (отслеживались цены на красную лососевую икру, масса — 140 грамм). Ее стоимость подскочила у 12 из 13 ретейлеров. Например, в «Бахетле» этот товар за год подорожал на 150 рублей, в сети «Верный» — на 209,8 рубля, в «Ашане» — на 259 рублей, а в «Перекрестке» — на 405 рублей.

ОПРОС

Евгений Храмов, Артем Малютин