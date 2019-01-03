Топливный кризис: как 2018 год поставил рекорд по росту цен на бензин

Газ скакнул, как не снилось, дизель стал дороже 95-го, а 98-й преодолел отметку в полтинник

Фото: Максим Платонов

2018 год стал рекордным за последние несколько лет по темпам роста стоимости топлива. Особенно заметно подорожание для владельцев дизельных автомобилей — цены на солярку переживают уже второе подорожание. Однако по-настоящему заметен рост в стоимости газа — за 2018 год его стоимость выросла сразу на 14%. Подробнее в обзоре аналитической службы «Реального времени».

С каждым годом темпы роста усиливаются

Вот уже несколько лет аналитическая служба «Реального времени» кропотливо собирает данные о стоимости бензина в городах Приволжского федерального округа. Показатели эти вряд ли могут показаться радостными — несмотря на заявленные Владимиром Путиным на ежегодной большой пресс-конференции данные об инфляции в 4,1—4,2%, топливо в 2018 году подорожало значительно сильнее. Казалось бы, сам по себе факт роста цены уже давно никого не удивляет, но интересно другое. Как следует из сравнения с прошлым годом, рост в этом году явно усилился, причем особенно заметно это даже не в случае с бензином. По итогам 2017 года бензин и дизель подорожали в среднем по Приволжскому федеральному округу на 7—11%, годом ранее — на 4—6%, а в 2018 году — на 7—14%. Таким образом, можно отметить — топливо не просто дорожает, оно дорожает более стремительно.

Кроме того, в конце 2017 года один из видов топлива — газ, набирающий популярность в условиях постоянно дорожающего «классического» бензина и дизеля, даже несколько подешевел. А вот в 2018 году по сравнению с прошлым годом он не только не подешевел, но и стал самым дорожающим видом топлива, обогнав темпы роста и 2016 года. Можно предположить, что такими темпами в России должна резко повыситься популярность электромобилей — здесь не нужно думать ни о стоимости газа, ни о стоимости бензина, но вряд ли мы в ближайшее время увидим на улицах российских городов пробки, состоящие из Tesla, — тут отпугивает как дороговизна таких автомобилей, так и отсутствие инфраструктуры для зарядки. Впрочем, вернемся от фантазий к горькой, но подтвержденной фактами реальности.

Год хлопот: водительская тряска 2018-го

Весь 2018 год стал крайне неспокойным с точки зрения роста цен на топливо. Однако по большому счету за весь год цены на большинство видов топлива существенно изменились лишь один раз, но зато очень заметно, и повышение длилось довольно долго. Из графика видно, что основное подорожание бензина и дизеля пришлось на два месяца: с начала апреля по начало июня. 92-й бензин за это время, например, подорожал с 37,5 до 40,8 рубля. Тогда представители АЗС называли причиной рост закупочных цен. Они, в свою очередь, росли из-за сезонности и роста акцизов (как показал дальнейший год, «сезонность» прошла, а бензин к прежнему уровню цен уже не вернулся).

Потом, на протяжении всего второго полугодия, стоимость незначительно снижалась, но едва заметно — за все это время примерно на 10 копеек. В октябре, правда, был очередной повод всплеска интереса к теме стоимости топлива: один из крупнейших поставщиков спрогнозировал рост стоимости к январю 2019 года до 60,2 рубля за литр 92-го бензина. В ноябре правительство достигло договоренности с нефтяными компаниями о стабилизации на топливном рынке — оптовые цены должны вернуться на уровень июня 2018 года, действовать они должны как минимум до марта 2019 года. А в конце декабря президент Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что надеется, что правительство не допустит скачка цен на бензин в 2019 году.

Из «традиционных» видов топлива динамика отличается только у дизеля: он начал резко и дополнительно дорожать в начале ноября, с тех пор стоимость увеличилась почти на полтора рубля за литр — с 44,24 до 45,51 рубля. Вероятно, это вновь можно связать с сезонностью. Несколько отличается динамика у стоимости газа — она медленно начала повышаться в середине апреля. Как можно заметить по графику (обратите внимание, для газа — отдельная, правая ось), скачок был не таким резким, как у бензина: пика он достиг примерно в середине октября. В итоге, однако, стоимость литра выросла больше, чем у бензина, — с 17,7 до 25,2 рубля. С октября стоимость снова медленно пошла вниз, дойдя до 23,7 рубля.

Газ: смысл переоборудования машины постепенно теряется

За последний год стоимость газа на автозаправочных станциях в среднем по Приволжскому федеральному округу выросла более чем на треть: на 35%, с 17,6 до 23,7 рубля за литр. По итогам прошлого года цена на газ вселяла значительно больший оптимизм — тогда он даже подешевел на 4%, с 18,3 рубля. Отметим, что это прошлогоднее снижение стоимости — единственный период (и единственный вид топлива, в случае с которым за три года было зафиксировано снижение). Еще одним годом ранее, по итогам 2016, газ подорожал, но не так сильно, как в 2018 году: в среднем на 16%. В целом же за три года газ подорожал ровно в полтора раза — с 15,8 рубля. Это рекорд среди всех видов топлива, и при сохранении таких темпов газ может скоро перестать быть выгоднее бензина или дизеля, особенно учитывая затраты, которые потребуется понести на переоборудование транспорта.

В зависимости от конкретного города стоимость литра газа по ПФО сейчас варьируется от 23,1 до 24,25 рубля. Дешевле всего он стоит в Альметьевске, дороже всего — в Ульяновске. Больше всего за год газ подорожал в Уфе — на 45%, произошло это благодаря эффекту «низкой базы» — год назад тут был самый дешевый газ из всех городов ПФО. Меньше всего заметен рост (хотя вряд ли такую динамику можно не заметить) в Альметьевске и Йошкар-Оле — на 29%.

Дизельное топливо ставит рекорды роста и обгоняет 95-й

Из «традиционных» видов автомобильного топлива больше всего за год подорожал дизель. Рост стоимости в среднем по ПФО составил целых 14% — это в три раза меньше, чем в случае с газом, но в три раза больше, чем заявленный уровень инфляции. Дизель был одним из самых дорожающих видов топлива еще в прошлом году — тогда рост составил 10%, хотя в 2016 году рост был всего на 5%. По итогам трех лет дизель стал наиболее подорожавшим нефтяным видом топлива — он подорожал на 31%, или более чем на 10 рублей, — с 34,8 до 45,5 рубля.

Любопытна и еще одна тенденция: дизель, который в большинстве стран стоит дешевле, чем бензин, в России уже в 2015 году был на 6% дороже 92-го бензина, но на 3% дешевле 95-го. С годами дороговизна дизеля прогрессировала — в прошлом году, например, дизель оказался дешевле 95-го всего на 0,7%, а разница с 92-м достигла 7,3%. Но именно 2018 год ознаменовался по-своему «эпохальным» событием: дизель стал стоить дороже 95-го бензина. Разница в цене с ним составляет 4,4%, а с 92-м — и вовсе 12%. Причем произошло это знаковое событие практически одновременно во всех городах — в период новогодних праздников.

Отметим, что дизельное топливо очень сильно различается в цене в зависимости от города. Так, в самом дешевом городе — Казани, литр солярки стоит 43,7 рубля, а в самом дорогом, Чебоксарах, — 47,3 рубля. Эти результаты, правда, очень выделяются из общего уровня цен по городам ПФО — в основном дизель стоит 45—46 рубля.

98-й бензин: скоро в магазинах «Все по 50»

Помимо того, что стоимость дизеля стала дороже стоимости 95-го бензина, в 2018 году произошло и еще одно знаковое событие. Один из видов топлива «перевалил» за отметку в 50 рублей. Касается это, конечно, лишь одного, самого дорогого вида бензина — 98/100-го, и лишь в одном городе — Чебоксарах, однако раньше литр бензина еще нигде в ПФО не стоил больше, чем полсотни рублей.

Средняя цена 98-го бензина по городам округа, конечно, несколько меньше — 48,7 рубля. Однако, учитывая рост за 2018 год стоимости на 7%, можно догадаться, что повсеместный переход через отметку «50» не заставит себя долго ждать. Еще год назад литр 98-го бензина стоил 45,5 рубля. Отметим, впрочем, что в 2018 году стоимость этого бензина подскочила не так сильно, как в прошлом: тогда это премиальное топливо стало лидером роста с 11%. В лидерах оно было и в 2016 году — с 6%.

В зависимости от города стоимость литра такого бензина сейчас варьируется от 46,2 рубля (в Ульяновске) до 50,3 рубля в Чебоксарах — неоднородность еще большая, чем в случае с дизелем. Лидерами по годовому росту оказались столицы двух национальных республик — Уфа и Казань. В Уфе 98-й подскочил на 10% — с 42,8 до 47 рубля за литр, в Казани — на 9%, с 45,5 до 49,5 рубля. Отметим, что Уфа — прошлогодний лидер по дешевизне этого топлива, сейчас пропустила вперед только Ульяновск. А вот в Казани литр 98-го — один из самых дорогих в ПФО, дороже — только в упомянутых Чебоксарах. За три года 98-й бензин подорожал на четверть.

92-й бензин: с середины года — дороже 40 рублей

Два самых популярных вида бензина — 92-й и 95-й — за год подорожали примерно одинаково. Однако рост стоимости 92-го бензина был больше как в процентном, так и в номинальном отношении: он подорожал на 9%, или 3,43 рубля за литр. 95-й бензин вырос в цене лишь на 8% — 3,39 рубля.

Годом ранее в городах ПФО 92-й бензин в среднем стоил 37,2 рубля, а сейчас его стоимость перевалила за 40 рублей и вплотную подбирается к отметке в «41», что тоже является своего рода «психологической вехой». Сейчас в крупнейших городах округа этот вид бензина в среднем можно купить за 40,6 рубля.

Дешевле 40 рублей 92-й бензин сейчас не стоит вообще нигде в округе. В зависимости от города цена варьируется от 40,41 рубля (в Ульяновске) до 40,92 рубля (в Чебоксарах). Годовой рост по городам составил 8—10%. Психологическая отметка в 40 рублей была пройдена на неделе с 21 по 28 мая — тогда средняя стоимость этого вида бензина по городам ПФО подскочила разом на 80 копеек — с 39,6 до 40,4 рубля за литр. Можно заметить, что 92-й, в зависимости от города, различается по цене минимально, вероятно, дело в том, что это массовый и в некотором роде «социальный» продукт — большинство бюджетных автомобилей заправляются именно 92-м бензином.

95-й бензин: самый медленный рост

Что касается наименее подорожавшего в ПФО бензина — 95-го, то его средняя стоимость по городам выросла с 40,2 до 43,6 рубля, или на 8%. В зависимости от города цена на этот бензин варьируется от 43,05 до 44,38 рубля — разброс в 1,3 рубля, что заметно больше, чем в случае с 92-м бензином, где разброс составляет всего лишь около 50 копеек. Сказывается, видимо, то, что 95-й, хоть и довольно распространенный вид топлива, но все же не имеет такой социальной значимости, как 92-й, который в последнее время заменяет еще и почти повсеместно исчезнувший 80-й.

Дешевле всего 95-й бензин можно купить в Набережных Челнах. Однако при пристальном взгляде можно обнаружить, что стоимость почти по всем городам Татарстана примерно одинаковая — разница с Альметьевском составляет лишь 2 копейки, с Нижнекамском и Казанью — 3 копейки. То есть разница заключается лишь по конкретным заправкам: фактически бензин по всему региону стоит одинаково. Дороже всего 95-й стоит в Йошкар-Оле — 44,38 рубля за литр. Рост стоимости за год в городах ПФО составил 8—10%, как и в случае с 92-м бензином.

Отметим, что 95-й бензин в течение года также преодолевал «психологические отметки». Например, в начале декабря максимальная зафиксированная стоимость по городам ПФО составляла более 45 рублей, точнее — 45,24 рубля. Такая цена была зафиксирована на одной из федеральных сетей заправок в Йошкар-Оле, правда, речь шла о фирменном «улучшенном» топливе.

Рост цен на топливо в городах ПФО, 2018 год

21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Максимальные цены 92 33,79 35,00 37,84 40,92 95 37,01 38,35 40,77 44,38 9% ДТ 35,92 37,69 40,95 47,25 15% 98 39,67 41,30 46,50 50,34 8% газ 17,25 18,99 18,00 24,25 35% 21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Минимальные цены 92 32,23 34,33 36,89 40,41 95 35,46 37,18 39,73 43,05 8%