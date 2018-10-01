Бензин за 60 рублей: уловки поставщика или неизбежность?

Крупнейший поставщик топлива спрогнозировал подорожание бензина в полтора раза, «Реальное время» выяснило, что это не точно

Цены на бензин могут подняться до 60 рублей за литр в первом квартале 2019 года, такой прогноз дал один из крупнейших поставщиков топлива — письмо с обоснованием появилось в соцсетях сегодня днем. Как выяснило «Реальное время», цены компания придумала для государственных заказчиков и к рознице они отношения не имеют, но подорожание все-таки будет, хотя и не до 60 рублей. Цены на топливо могут вырасти весной 2019-го и подберутся к 50 рублям за литр. Подробности в материале «Реального времени».

Нестабильность и вероятность: кто заплатит за бензин по завышенным ценам?

Документ под названием «Информационное предложение» за подписью генерального директора ООО «Технологический процессинг и сервис» Вадима Авдеева, появился в телеграм-каналах и вызвал большое беспокойство. Из него следует, что в январе 2019-го АИ-92 будет стоить 60,2 рубля за литр, АИ-95 — 62,4 рубля, ДТ — 64,5, а к концу 2019 года подорожает до 90,8, 95,6 и 99,4 рубля за литр соответственно!

По крайне мере, такую стоимость рекомендует закладывать госорганизациям при формировании начальной (максимальной) цены контрактов на поставку автомобильного бензина и дизтоплива ООО «Технологический процессинг и сервис».

Названные цены ООО «ТПС» объясняет «нестабильностью и высокой вероятностью продолжительного роста цен на топливо». Согласно данным rusprofile.ru, компания занимается поставкой нефти и нефтепродуктов и только за 2018 год заключила 1 261 контракт по ФЗ-44 на сумму 2,34 млрд рублей. Среди заказчиков — Московская областная станция скорой помощи, Росгвардия, Главный центр специальной связи и другие крупные бюджетные организации.

«Реальное время» попыталось узнать, какая такая нестабильность может вызвать увеличение стоимости бензина в полтора раза, но ни один из телефонных номеров компании, указанных в справочнике, не отвечал.

Значат ли прогнозы ООО «ТПС», что розничным покупателям бензина придется платить в полтора раза больше? Скорее всего, нет. Компания либо совсем не понимает, из чего складывается стоимость бензина, либо, что более вероятно, наоборот, очень хорошо «понимает» и дает завышенную цену. Во всяком случае в декабре 2017-го при средней цене за литр АИ-95 в 40 рублей, она заключила контракт с администрацией села Тучково Московской области на поставку бензина этой марки за 42 рубля. А в июле 2018-го при средней цене 43,5 поставляла АИ-95 за 48,1 рубля за литр Гидрометцентру Ярославской области. Таких контрактов на сайте госзакупок размещено множество и, как правило, ООО «ТПС» везде является единственным поставщиком.

«Внутренние цены искусственно сдерживают регуляторы, чтобы оставить разницу между оптом и розницей»



Сколько же будет стоить литр бензина в 2019 году? Несомненно, подорожание будет, но не настолько значительное, как предрекает ООО «ТПС» своим заказчикам.

— Рост цен на топливо регулирует ФАС, а у нее тезис один — это «инфляция минус». Инфляция в 2018 году составила 3—4%, 3% — это плановая, реальная 4%, а бензин вырос на 9%, хотя, возможно, к концу года инфляция догонит бензиновые цены, и к нынешней средней цене нужно заложить 10%. И мы получим, что в 2019 году максимальная цена составит 45,5 за литр для АИ-92, для АИ-95 — 49 рублей за литр, для ДТ — 48,9 рубля за литр, — считает аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков.

Эти расчеты укладываются в прогнозы, учитывающие повышение с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%, рост НДПИ и акцизов, которые будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля этого года.

— Это будет не сразу — январь и новая цена. Никогда резкого повышения не было. Обычно декабрь, январь, февраль — мертвые месяцы для реализации нефтепродуктов, когда производство избыточно относительно спроса. Внутренний рынок начинает просыпаться в марте, пик — в апреле и мае, тогда реализуется потенциал рост оптовых и розничных цен, — говорит Костюков.

По словам эксперта, регуляторы продолжат сдерживать цены на внутреннем рынке, и с ценами на внешнем они не сравняются, во всяком случае в ближнесрочной перспективе.

— Нефтяным компаниям выгоднее грузить на экспорт, потому что там более высокая доходность. Внутренние цены искусственно сдерживают регуляторы, чтобы оставить разницу между оптом и розницей, чтобы не умерли независимые АЗС — они же что купят на оптовом рынке, то и продадут на розничном. У нефтяных компаний доходность складывается на участке от скважины до пистолета, а зависит от того, на каком участке технологического звена они могут вытащить маржу. Сегодня они вытаскивают прибыль на оптовом рынке, а когда оптовый рынок упадет при зафиксированной рознице, у них маржа будет формироваться в розничном. Безразлично, на каком этапе, но в целом они выигрывают, — говорит эксперт.

Газ растет быстрее всех

Цены на топливо резко подскочили весной 2017 года. В марте — на 3,6%, в апреле — на 13%, в мае уже на 18,7%. В связи с этим правительство России потребовало от нефтяных компаний заморозить цены. К началу июня они действительно зафиксировали цены, правда, предварительно на некоторых АЗС подняли.

По данным аналитической службы «Реального времени», 1 октября средняя цена на АИ-92 в Казани составила 40,48 рубля за литр. За АИ-95 — 43,08 рубля за литр, ДТ — 42,88, газ — 24,49. И если на бензин цены не растут с июня, то на газ повышаются каждый месяц. В июне за газ водители платили 20,3 рубля, а в октябре уже 24,49! С такими темпами роста цен на голубое топливо, догоняющими бензин, иметь автомобиль на газу с учетом трат на переоборудование, будет не настолько выгодно.

Если на бензин цены не растут с июня, то на газ повышаются каждый месяц. Фото businessesforsale.ru



Аналогичная ситуация и в других городах ПФО. Цены в столицах Приволжского федерального округа примерно одинаковые, в Самаре, Чебоксарах и Уфе — дороже на несколько копеек.

Вряд ли рост цен на бензин начнется в этом году — за этим неизбежно подорожают товары и услуги, что совсем не на руку Центробанку, который намерен завершить год с низкими показателями инфляции.