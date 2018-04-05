Короли госзаказа Татарстана: дорожники уступили пьедестал начальнице школьных столовых

Обзор крупнейших госзаказчиков и подрядчиков Татарстана в l квартале 2018 года

Фото: Максим Платонов (на фото — Гузель Ананьева, «Департамент продовольствия и социального питания»)

«Реальное время» подводит итоги l квартала 2018 года в сфере госзакупок в Татарстане. Период с января по март ознаменовался значительными тратами на поддержание инфраструктуры, в том числе на электроснабжение и строительство, в особенности дорог. При этом в списке ключевых игроков появились и новые действующие лица.

Еда, электричество и лекарства — три кита господряда

За l квартал 2018 года в Татарстане было заключено государственных контрактов на сумму в 35,7 млрд рублей. Это довольно большая сумма: к примеру, в Башкортостане за тот же период сумма госконтрактов составила всего 25,5 млрд рублей, в Нижегородской области — на 17 млрд рублей, в Свердловской области — на 37,3 млрд рублей. В Москве за то же время сумма госконтрактов составила 181 млрд рублей.

Крупнейшим подрядчиком Татарстана за это время стало казанское муниципальное АО «Департамент продовольствия и социального питания» Гузель Ананьевой, ранее являвшееся МУПом. За 3 месяца 2018 года оно получило 616 госконтрактов на общую сумму в 1,66 млрд рублей.

Благодаря специфике своей работы компания занимается поставкой питания в бюджетные учреждения, сумма контрактов велика, но каждый из тендеров относительно небольшой. В частности, крупнейшим заключенным контрактом стал заказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Прогимназия №10 «Созвездие» Зеленодольского района. На организацию питания здесь было направлено 13,7 млн рублей. Аналогичный тендер от ГАУЗ «Клиника медицинского университета» в Казани был на сумму в 11,6 млн рублей, а от детского сада №33 «Аленький цветочек» Зеленодольского района — на 11 млн рублей. Можно отметить, что акционерное общество, принадлежащее Казани, вышло за пределы регионального центра и активно работает в близлежащем Зеленодольском районе, а также в Нижнекамске, причем сумма заказов здесь довольно большая.

Вторым по величине подрядчиком госзакупок Татарстана за l квартал года стало АО «Татэнергосбыт», возглавляемое Рифнуром Сулемайновым. Всего предприятие заключило более 2 200 контрактов на общую сумму в 1,5 млрд рублей.

Самый крупный из контрактов — на 60 млн рублей — был заключен с ФКУ «Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона» Федерального дорожного агентства. Контракт касается снабжения электроэнергией до конца 2018 года. Второй по величине контракт был заключен с татарстанской РКБ — на 51 млн рублей. Еще один крупный заказ — на 40,7 млн рублей — «Татэнергосбыт» заключил с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Татарстану».

«Татэнергосбыт» заключил более 2 200 контрактов на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Третий по величине подрядчик госконтрактов за январь — март 2018 года — государственный поставщик лекарств и оборудования в регионе — ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», возглавляемое Олегом Акберовым, основной поставщик Минздрава Татарстана в 2017 году. Предприятие заключило 122 заказа на 1,17 млрд рублей.

Основная масса этих денег заключена всего в нескольких контрактах. В частности, 819 млн рублей было получено «Таттехмедфармом» в рамках контракта с Министерством здравоохранения Татарстана на лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на безвозмездное их получение. Аналогичный контракт с Минздравом, но на обеспечение граждан, страдающих заболеваниями, включенными в список жизнеугрожающих и редких хронических, принес «Таттехмедфарму» 149 млн рублей. Два контракта от республиканского онкологического диспансера были заключены на суммы в 125 и 99 млн рублей, а контракт с РКБ — на 74 млн рублей.

Дорожные короли

В списке крупнейших подрядчиков Татарстана — сразу четыре предприятия, связанных с дорожным строительством. Первый из них — «Каздорстрой», который замыкает общую пятерку поставщиков по региону. Один из крупнейших республиканских строителей дорог получил девять заказов на 1,1 млрд рублей. Неудивительно, учитывая объемы дорожного строительства в регионе в преддверии чемпионата мира по футболу.

Восемь из этих заказов были получены от крупнейшего автодорожного заказчика региона — «Главтатдортранса», еще один — от Федерального управления автодорог Волго-Вятского региона. Крупнейший из заказов — на 299 млн рублей — получен от «Главтатдортранса», касается он ремонта улицы Технической в Набережных Челнах. Еще 162 и 121 млн рублей получены от того же заказчика на ремонт дорог в Казани. Компания, которая контролируется Эльвирой Ахуновой, Миляушой Пинской, Равилем и Лилией Гариповыми, Зайнап Фоварисовой, Иваном Николаевым, Камилем Нурутдиновым и Иваном Захаровым, напомним, стала одним из крупнейших подрядчиков ремонта дорог в Казани в прошлом году к Кубку конфедераций.

Сразу за ним, на шестом месте расположился еще один дорожный строитель — ЗАО «Трест Камдорстрой», который считается подконтрольным бывшему главе татарстанского Миндортранса Владимиру Швецову. Сумма его заказов совсем немного меньше, чем у «Каздорстроя» — 1 млрд рублей. Самих заказов, впрочем, значительно меньше — всего два.

«Каздорстрой» замыкает общую пятерку поставщиков по региону. Фото Олега Тихонова

Оба они получены от «Главтатдортранса». Больший, на 836 млн рублей, касается работ по реконструкции улицы 40 лет Победы в Набережных Челнах. Второй тендер, поменьше — на 171 млн рублей — связан с ремонтом дорожно-уличной сети Набережных Челнов. Соответственно, эти деньги выделены на ремонт сразу нескольких дорог.

Еще два дорожных подрядчика заняли восьмое и девятое места. Восьмое место в списке заняло ООО «Волга-Автодор». Сумма полученных им заказов составляет 889 млн рублей, получены они в трех заказах от «Главтатдортранса».

Самый крупный из них, на сумму в 620 млн рублей, касается ремонта улицы Магистральной в Казани. Тендер на 212 млн рублей также связан с ремонтом дорожно-уличной сети в Казани. А вот еще один заказ, на 57 млн рублей, связан с выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП в региональном центре.

Отметим, что «Волга-Автодор» зарегистрирована в Казани еще в 2002 году, однако начала получать госзаказы только в 2018 году. На данный момент она принадлежит Андрею Черкасину, а до 2018 года контролировалась ее нынешним директором, Ильдаром Фахрутдиновым. Отметим, впрочем, что компания со схожим названием — ООО «УК «Волга-Автодор» — занималась «скандальной» реконструкцией парка Урицкого, а полностью одноименная компания — ООО «Волга-Автодор» — год назад ремонтировала тротуары и проезды на улице Сибгата Хакима. Компания эта, впрочем, лишь полная «тезка» нынешнего крупного подрядчика, принадлежит она Александру Строкину, директор — Айрат Абдуллин.

Девятое место оказалось у ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоата Валиева. Эта компания получила восемь заказов на 843 млн рублей. Семь из них получены от «Главтатдортранса», еще один, на сумму в 43 млн рублей, от Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства. Крупнейший из госзаказов, на 153 и 147 млн рублей, касался ремонта дорог в Казани, а на 145 млн рублей — ремонта дорог Татарстана.

Как лизинг генерирует госзаказы, а реставраторы строят архивы

Четвертое место в списке поставщиков заняло еще одно государственное предприятие — ГУП Татарстана «Татлизинг», возглавляемое Ниязом Ситдиковым. Оно заключило всего 10 контрактов, но на сумму в 1,11 млрд рублей.

Один из контрактов «Татлизинга» с «Главинвестстроем» касался ремонта Мензелинского сельскохозяйственного техникума. Фото ktovobrnauke.ru



Крупнейший из контрактов, на сумму в 554 млн рублей, был заключен с главным строительным заказчиком региона — ГКУ «Главинвестстрой». Заказ касался строительно-монтажных работ по капитальному ремонту с благоустройством прилегающей территории зданий, создаваемых для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Татарстана. В частности, речь шла о ремонте Мензелинского сельскохозяйственного техникума, Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа, Набережночелнинского политехнического колледжа, Казанского колледжа технологии и дизайна и еще шести подобных объектов. Еще два крупнейших тендера были заключены все с тем же ГИСУ на 260 и 116 млн рублей, соответственно, на строительство объектов культурного назначения и открытого катка с тентовым навесом в селе Старое Дрожжаное.

Отметим, что предприятие, несмотря на свое название, фактически является крупнейшим оператором субподряда в регионе, передавая полученные заказы более мелким исполнителям. Есть, однако, в топе поставщиков и компания, реально связанная с финансовой арендой. Речь идет об АО «Сбербанк лизинг» из подмосковного Одинцово, принадлежащем Сбербанку, который замыкает десятку крупнейших исполнителей госзаказов в Татарстане в l квартале 2018 года. Эта компания получила сумму в 785 млн рублей в одном заказе от казанского МУП «ПАТП №2». Заказ этот связан с финансовой арендой — лизингом автобусов.

Еще один из подрядчиков, расположившийся на седьмом месте, несмотря на свое название, связан со строительством. Обычно он не фигурирует в рейтингах крупнейших получателей госзаказов. Это — АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление». Компания с таким названием известна тем, что в 2014 году занималась разработкой проекта реставрации Азимовской мечети. За l квартал 2018 года она получила, благодаря единственному госзаказу, 951 млн рублей.

Заказчиком здесь стало Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану. Заказ этот касается строительства централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа в селе Столбище. Компания зарегистрирована в 2011 году в Казани, на улице Восстания, принадлежит она одноименному АО, владельцем которого выступает Минземимущество.

№ Исполнитель Сумма контрактов (млн руб.) 1 АО «Департамент продовольствия» 1661 2 АО «Татэнергосбыт» 1501 3 ГУП «Таттехмедфарм» 1265 4 ГУП РТ «Татлизинг» 1228 5 ОАО «Каздорстрой» 1163 6 ЗАО «Трест «Камдорстрой» 1007 7 АО «ТСНРУ» 951 8 ООО «Волга-Автодор» 889 9 ОАО «Алексеевскдорстрой» 843 10 АО «Сбербанк Лизинг» 785

На дороги выделяют больше всего



Самым крупным государственным заказчиком в Татарстане за первые 3 месяца года стал «Главтатдортранс» — ведомство Эдуарда Данилова, отвечающее за содержание дорог в Татарстане. Сумма заключенных им контрактов уже составляет 5,96 млрд рублей, а общее число контрактов почти достигло 60.

Основными исполнителями его контрактов стали «Татавтодор», «Татнефтедор» и «Каздорстрой». Крупнейший из заказов был заключен с «Камдорстроем» — на реконструкцию улицы 40 лет Победы в Набережных Челнах (на 835 млн рублей), следом за ним — заказ на 619 миллионов, который получил «Волга-Автодор» — на ремонт улицы Магистральной в Казани. Заказ на 299 млн рублей достался «Каздорстрою» — на ремонт улицы Технической в Набережных Челнах.

Присутствует в топе госзаказчиков и еще одно предприятие, связанное со строительством дорог, на этот раз федерального уровня. На пятом месте оказалось Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства», которое отвечает за федеральные трассы в Татарстане и еще нескольких окрестных регионах. За первые 3 месяца 2018 года ведомство заключило 29 контрактов на общую сумму в 855 млн рублей.

Крупнейшие исполнители здесь получили лишь по одному-два контракта. Самый большой контракт, на 313 млн рублей, достался чебоксарскому ПАО по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений (ПАО «ДОРИСС», принадлежит 2 326 гражданам России и 6 юрлицам, имена которых не раскрываются). Предприятие занимается ремонтом трассы М7 в Чувашии. Второй по величине контракт, на 111 млн рублей, получило АО «Марийскавтодор» (бывший ФГУП, принадлежит Росимуществу) на ремонт трассы Р-176 «Вятка». Еще 99,5 млн рублей ведомство заплатило казанскому ООО «Агарум» на установку элементов обустройства автодорог. «Агарум» принадлежит Рафису Ахметову, он же является и его директором.

Самым крупным государственным заказчиком в Татарстане за первые 3 месяца года стал «Главтатдортранс» Эдуарда Данилова (на фото — справа). Фото mendeleevsk.tatarstan.ru



С дорогами связан и еще один госзаказчик — ГБУ «Безопасность дорожного движения», возглавляемое бывшим главой ГИБДД Татарстана Рифкатом Миннихановым. Оно заняло седьмое место, заключив 74 госзаказа на 708 млн рублей. При этом крупнейшим исполнителем стало ФГУП «Почта России» — оно получило один заказ на 195 млн рублей, связан он с отправкой корреспонденции. Вторым по величине исполнителем стало ООО «Автодория» (основной владелец — ООО «Сотка Высоток» Артема Лопатина, изначально было связано с женой главы Минкомсвязи России Николая Никифорова). Ему досталось два госзаказа на общую сумму в 89 млн рублей. Крупнейший из них, на 85 млн рублей, на предоставление информации о движении транспортных средств, в том числе с целью определения средней скорости движения автомобилей. Наконец, третий по объемам поставщик — ЗАО «Инспектра» из поселка Лесхоз Сабинского района (принадлежит Андрею Белову), получившее два заказа на 76 млн рублей. Крупнейший из них, на 73 млн рублей, связан с обслуживанием автоматической системы управления дорожным движением. Судя по сайту, компания является «интегратором современных решений в сфере обеспечения удобства и безопасности дорожного движения».

К строительному ГИСУ присоединилась кадастровая служба

Ведомство, отвечающее за строительство в Татарстане, пока заключило контрактов на меньшую сумму, чем крупнейший дорожный заказчик, — на 4,4 млрд рублей. Общее число контрактов, впрочем, больше, их 82. Крупнейшим поставщиком ГИСУ стал ГУП РТ «Татлизинг», благодаря 6 контрактам на 1 млрд рублей, также много денег от ведомства получили ООО «РСС Инжиниринг» (4 заказа на 641 млн рублей, принадлежит Шамилю Кулееву и Александру Таунову) и ООО «Евростиль» (4 заказа на 609 млн рублей, владельцы — Зиннур, Ильнар и Гульнара Гайсины).

Крупнейший из заказов, на 554 млн рублей, достался «Татлизингу» (он привлек в качестве субподрядчиков три компании — ООО «СК «Армида», «Феликс» и «Твой дом»). Об этом заказе мы уже рассказывали выше — связан он с ремонтом учебных заведений. Второй по величине контракт, на 378 млн рублей, достался ООО «Энергосила-НК» Альберта Гайфутдинова из Нижнекамска, связан он со строительством промышленного парка «Нижнекамск». Третий по сумме контракт, на 347 млн рублей, достался ООО «РСС Инжиниринг», связан с капремонтом дошкольных учреждений.

В списке предприятий, сгенерировавших значительные суммы в сфере строительства, неожиданно оказалось и Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан. Оно занимает четвертое место в списке госзаказчиков. Ведомство заключило 56 контрактов на 987 млн рублей. Однако, напомним, крупный из них всего один, на 951 млн рублей, связанный со строительством здания. Исполнителем стало АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» (о котором рассказывалось выше). Остальные тендеры — на сумму в 108 тысяч рублей и меньше.

Ведомство Марата Садыкова заключило 36 контрактов на 1 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Жить на одних лекарствах

Третий по объемам госконтрактов заказчик — Министерство здравоохранения Татарстана. В период с января по март 2018 года ведомство Марата Садыкова заключило 36 контрактов на 1 млрд рублей. Крупнейшим подрядчиком предприятия стал ГУП «Таттехмедфарм», благодаря трем заказам на 978 млн рублей. Остальные исполнители получили заметно меньше: московское ООО «Гелиос-88» — один заказ на 14 млн рублей, казанское ООО «Корвет-М» Марата Гайнета — три заказа в общей сложности на 6,7 млн рублей.

Крупнейшие заказы, на 819 и 149 млн рублей, достались «Таттехмедфарму» — на лекарственное обеспечение различных категорий граждан, а третий по величине заказ, на 14 млн рублей, достался московскому ООО «Гелиос-88» — на поставку томографа.

С этой же сферой связано и ГАУЗ «Республиканская клиническая больница», находящееся на девятом месте в списке заказчиков. Главная татарстанская больница заключила 149 контрактов на 493 млн рублей. Крупнейшими подрядчиками стали «Таттехмедфарм» с тремя заказами на 89 млн рублей, «Татэнергосбыт» с одним заказом на 51 млн рублей и ООО «Авиасервис» с двумя заказами на 50,7 млн рублей.

Самый крупный заказ, на 74 млн рублей, был заключен с «Таттехмедфармом» на поставку медикаментов и расходных материалов. «Татэнергосбыт» получил свой единственный контракт на поставку электроэнергии, а третий по величине контракт, на 47 млн рублей, был заключен с «Авиасервисом» на оказание авиационных услуг (акции компании недавно были переданы «Связьинвестнефтехиму»).

Заказ на 365 млн рублей на поставку вертолета Ми-8 — у «Казанского вертолетного завода». Фото Максима Платонова

Вода, транспорт и чрезвычайные ситуации

Оставшиеся три места занимают предприятия, никак не связанные сферой деятельности. Шестое место в списке заказчиков оказалось у казанского МУП «ПАТП №2». Всего предприятие заключило 28 контрактов на 849 млн рублей. Основная масса всех этих денег, однако, досталась АО «Сбербанк Лизинг» в рамках заказа на лизинг автобусов, которые администрация города собирается обновлять перед чемпионатом мира по футболу.

Восьмое место — у казанского МУП «Водоканал». Предприятие заключило 83 контракта на 633 млн рублей, в основном они связаны с непосредственной деятельностью предприятия. Крупнейшим поставщиком стал «Татэнергосбыт», благодаря трем госконтрактам на 407 млн рублей. Самый большой заказ, на 293 млн рублей, однако, достался ФГКУ «Нижне-Волжское бассейновое водное управление федерального агентства водных ресурсов» — на забор воды из Куйбышевского водохранилища. Второй по величине заказ, на 56 млн рублей, достался ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция» Елены Гринберг — на услуги по транспортировке стоков.

Наконец, замыкает десятку крупнейших исполнителей МЧС по Татарстану. Общая сумма 42 заказов министерства, возглавляемого Рафисом Хабибуллиным, составила 395 млн рублей. Основная масса этих денег, впрочем, пришлась лишь на один заказ, на 365 млн рублей, у «Казанского вертолетного завода» — на поставку вертолета Ми-8.

Остальные крупные контракты также связаны с авиацией — с ЗАО «Заречье» (в учредителях — «Казанский вертолетный завод» и Леонид Локай), к примеру, был заключен контракт на 17 млн рублей на поставку модуля медицинского вертолета, а с московским ООО «РН-Карт» («дочка» «Роснефти») на 2 млн рублей — на поставку моторного топлива.

№ Заказчик Сумма контрактов (млн руб.) 1 ГКУ «Главтатдортранс» 6063 2 ГКУ «Главинвестстрой» 4580 3 Минздрав Татарстана 1014 4 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану 987 5 ФКУ «Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона» 930 6 МУП «ПАТП №2» Казани 849 7 ГБУ «Безопасность дорожного движения» 708 8 МУП «Водоканал» Казани 633 9 ГАУЗ «РКБ» Минздрава Татарстана 493 10 ГУ МЧС по Татарстану 395