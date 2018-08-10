«Правосудие, наконец, заселили»: после 30 лет ожидания в Челнах открыли здание суда

Крыша над головой челнинских судей обошлась почти в 300 млн рублей, часть служителей Фемиды продолжает ютиться в подъездах

Сегодня в Набережных Челнах открылось здание нового суда, которого ждали треть века, но деньги на его строительство нашли только два года назад. Корреспондент «Реального времени», побывав на открытии вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым, мэром Наилем Магдеевым, четой Когогиных, узнал, почему суд фактически «стоит на воде», каким будет вторая очередь Дома правосудия и кто те два главных человека, что, по мнению президента РТ, выбили у федералов 300 млн рублей на постройку объекта. Заодно увидели Ильшата Фардиева, шутившего на радостях: «Встать, суд идет!», — его компания тоже вложилась в постройку. От самих судей услышали о плюсах и минусах нового здания и его местоположения.

Нормального здания суда в автограде ждали более 30 лет — не было денег

В Набережных Челнах открыли новое здание суда, о строительстве которого город мечтал больше 30 лет, но начато оно было лишь два года назад, когда нашлись на это деньги. Их выделили по федеральной программе реформирования судебной системы — изначально планировалось потратить 307 млн, потом сумму снизили до 292,5 млн, в итоге подрядчик, компания «Евростиль» Ильнара Гайсина, уложился в 290 млн рублей. На открытие прибыл не только президент РТ Рустам Минниханов и мэр Наиль Магдеев, но и депутат Госдумы Альфия Когогина с супругом, гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, «резиденция» которого — гендирекция автогиганта — к слову, находится прямо напротив открытого здания Набережночелнинского городского суда. И это главный «маячок», по которому лучше всего сегодня ориентироваться в поисках самого суда, так как пока объекта нет на интернет-картах «ДубльГИС» или «Гугл» (на последнем ресурсе адрес суда — «ул. 40 лет Победы, д. 102» — помещают «у черта на куличках»).

На расположение здания сетовали горожане, и сегодня в кулуарах жаловались некоторые судьи: инфраструктуры тут пока нет никакой, сам проспект только-только отремонтировали (и работы еще ведутся), маршруты общественного транспорта отсутствуют, до работы судьи добираются с Московского проспекта, проходя целый квартал. Но, разумеется, транспорт рано или поздно пустят и остановка будет. Пока же имеется автостоянка служебная (на 48 мест) и гостевая (на 81 машину) — появилась она благодаря КАМАЗу, который отдал ее судьям (что получил в обмен завод, неизвестно).

На расположение здания сетовали горожане, и сегодня в кулуарах жаловались некоторые судьи



К зданию, «стоящему на воде», пристроят второе — в том числе и для уголовных судей

Архитектурой здание ничем не напоминает суд: стандартная офисная стеклянная коробка с большой красно-белой вывеской стоит фактически в чистом поле, огорожена по периметру забором. Выбор месторасположения здания тоже с самого начала вызывал вопросы и у строителей. Так, подрядчик жаловался на плохие грунты — грунтовые воды тут залегают на полуметровой глубине, в итоге в здании нет подвалов, а строителям приходилось перед началом самого строительства забивать сваи. То есть само здание площадью 5 тыс. кв. м, рассчитанное на 110 сотрудников и 550 посетителей ежедневно, фактически «стоит на воде». «На воды» переедут судьи из двух ранее существовавших отделений суда по адресу 8/4б в пос. ЗЯБ и дома 40/10а — всего 24 судьи по гражданским делам из 44 (при этом в здании только 23 судебных зала с совещательными комнатами). Оставшиеся судьи, работающие по адресу 43/16, будут ждать строительства второй очереди Дома правосудия — пока на месте этой второй очереди огороженный пустырь с грязными лужами. Город и судьи также надеются, что после строительства второй очереди дома, который соединят с уже построенным зданием крытой галереей, найдутся места и для уголовных судей, которые тоже ютятся в подъезде. Денег на постройку, впрочем, пока нет.

Собственно, и переехавшие еще в начале недели 24 судьи (суд начал работу до торжественного открытия — в начале этой недели) ранее ютились в далеко не приспособленных помещениях, а то и подъездах. Иными словами, в полумиллионном городе более 30 лет для судопроизводства, как гражданского, так и уголовного, не было специально построенного и оборудованного здания. При этом, по словам председателя Набережночелнинского городского суда Рината Гайфутдинова, сказанным еще два года назад: ежегодно «менее 1300 дел в год не рассматриваются». По данным же мэра города, в год рассматриваются 10 тыс. гражданских дел и 1,5 тыс. уголовных. При этом ежегодно же количество гражданских дел растет на 5—7 тысяч. С другой стороны, в том, что автоград получил здание только сейчас, тоже есть свои плюсы: в итоге здание соответствует всем новейшим требованиям, как законодательным, так и техническим. Так, оно обеспечено современными информационными системами оповещения граждан, видеосвязью, телефонами, системой кондиционирования, залы оборудованы системами звукозаписи судебных процессов (поправки, обязующие записывать все процессы, пока, впрочем, в ГПК не ввели) и т.п.

Здание соответствует всем новейшим требованиям, как законодательным, так и техническим



Выбивали федеральные деньги Ильгиз Гилазов и Зявдат Салихов, помогли КАМАЗ и «Сетевая компания»

Интересно, что официально суд открыли 10 августа, как напомнил Наиль Магдеев, поздравляя судей с новосельем, то есть в день получения Челнами статуса города (это случилось ровно 88 лет назад). Мэр выразил сожаление, что в свое время (в советское прежде всего) не были построены в городе все нужные объекты социальной инфраструктуры, и обратил внимание, что, помимо нового здания суда, город получил еще и отремонтированный, наконец-то, проспект 40 лет Победы (еще недавно совершенно «убитый»).

Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что челнинский, как и нижнекамский Дворец правосудия, был построен на федеральные деньги, которые выбивали в основном два человека, стоявшие рядом с ним на церемонии открытия: это председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов и начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов. И попросил им отдельно поаплодировать. Зявдат Салихов, со своей стороны, скромно заявил, что за новое здание стоит благодарить слаженность исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. А именно: мэрию автограда, федеральные структуры (в том числе «Госглавэкспертизу»), «и КАМАЗ, и «Сетевую компанию», и «Татинвестгражданпроект», и строителей «Евростиля». В результате почетные грамоты от Салихова получили Наиль Магдеев и главы компаний Ильшат Фардиев, Адель Хуснутдинов и Ильнар Гайсин.

«Люди ведь приходят в суд не только за законом, они приходят еще и за справедливостью!»

Сам главный судья Татарстана подготовил самую цветистую речь, причем явно говорил эмоционально и от всего сердца, переживая за своих челнинских коллег. Речь впечатлила и Рустама Минниханова, который, покачав головой, с улыбкой пожал в финале спича руку судье, тоже от всего сердца, со словами: «А ты молодец!» Начал он с того, что отметил: в рамках ФЦП в РТ таких больших судов еще не строилось, всего же Татарстан вошел в ФЦП с четырьмя объектами, два из которых реализовываются (второй — в Нижнекамске). Но новое здание, по его словам, требует и большей ответственности самих судей.





Главный судья Татарстана подготовил самую цветистую речь, причем явно говорил эмоционально и от всего сердца, переживая за своих челнинских коллег



— Ваш суд является одним из самых больших не только в РТ, но и РФ. 44 судейских состава! Пока, конечно, только гражданские судьи тут будут размещаться, но будем думать, как разрешить этот вопрос, — пообещал Гилазов. — Вы еще являетесь и практикообразующим судом! И вот такое красивое здание требует того, чтобы в нем выносились законные, обоснованные и справедливые решения. Люди ведь приходят в суд не только за законом, они приходят еще и за справедливостью! И высший пилотаж для судьи — это совместить законность и справедливость. В красивом здании и красивые решения должны выноситься не только по содержанию, но и по форме.

Фемида с мечом и весами будет встречать только истцов и ответчиков — судьи будут заходить с заднего входа

После церемонии открытия Минниханову и другим высокопоставленным гостям показали красивое здание изнутри. Пройдя через главный ход, посетитель сразу после службы безопасности в холле будет встречаться с белоснежной статуей Фемиды, богини правосудия, с мечом в правой руке и золотыми весами в приподнятой левой. Весы, кстати, настоящие — качаются, несколько чиновников специально это проверили. А вот золотые ли они на самом деле, неизвестно. Сами судьи, что любопытно, с Фемидой фактически встречаться, ежедневно приходя на работу, не будут. Для них отдельный вход — с другой стороны здания.

— То есть судьи через черный ход, что ли, будут ходить? — поинтересовались мы у «гида», зампредседателя Набережночелнинского суда Жанны Низамовой.

— Да, через черный ход, — быстро ответила она, но тут же поправилась: — Ну нет, не черный ход! Это я вам автоматом просто ответила. Отдельный вход для судей есть. Они же раньше работать начинают, а главный вход открывается только в 8 утра.

Посетителя сразу после службы безопасности в холле будет встречать белоснежная статуя Фемиды



Как и почему именно так устроен новый суд

Сам суд устроен в соответствии с современными требованиями и стандартами. Залы судебных заседаний с примыкающими к ним совещательными комнатами расположены по центру здания. Вдоль них идут два коридора. Один коридор со стороны фасада и главного входа — для посетителей, с комнатами, приемными и прочими необходимыми помещениями (есть даже гардероб — устроили, как призналась нам Низамова, по просьбам посетителей, которые жаловались, что в прежнем здании 40/10 зимой некуда было складывать вещи). Второй коридор — для судей и судейских работников.

В итоге в зал судебных заседаний посетители, истцы и ответчики входят через одну дверь, судьи через противоположную. Сделано это для того, чтобы представители разных сторон, истца или ответчика, не могли «кулуарно» пообщаться с судьей, чтобы тот вынес решение в чью-либо пользу. Стены звуконепроницаемые: что говорят в одном коридоре или в зале суда, в другом коридоре услышать невозможно. Таким образом, будет соблюдаться принцип независимости правосудия, резюмировала Низамова.

Как глава «Сетевой компании» почувствовал себя судьей — на короткое время

Не знающие, как устроен внутри суд, чиновники, сначала старательно гуськом, след в след, устремились за шефом, президентом РТ, но довольно быстро разбрелись по зданию. Ринат Гайфутдинов, председатель Набережночелнинского суда, тем временем скорым шагом провел Рустама Минниханова через один зал судебного заседания и увел его на четвертый этаж (где расположена администрация суда). Следом за ним успели увязаться Наиль Магдеев с «гидом» Жанной Низамовой, Сергей Когогин с «гидом» Зявдатом Салиховым и Альфия Когогина. Через пару минут в проеме двери появился Ильшат Фардиев, которому что-то объясняла (видимо, как и куда пройти) судья Гольфия Вафина.

Заблудившийся Ильшат Фардиев вошел в зал со стороны «судебного коридора», остановился, осмотрелся, бросил: «Встать, суд идет!», и, довольный собой, вышел через дверь для посетителей



Заблудившийся и отставший глава «Сетевой компании» вошел в зал со стороны «судебного коридора», остановился, осмотрелся, бросил: «Встать, суд идет!», и, довольный собой, вышел через дверь для посетителей — догонять президента. Мальчишескую радость Фардиева можно понять: другого такого шанса — погуляв по судейскому коридору, войти через судейскую дверь и сказать сакраментальные слова — у него, скорее всего, не будет. Попасть хоть обычному, хоть необычному посетителю «по ту сторону зала», в судебную зону, довольно затруднительно.

Мнение судьи: логистика не налажена, электронные ключи пока не совсем хорошо работают, но все лучше, чем было

Воспользовавшись тем, что «сегодня все можно», мы заглянули в кабинет судьи Гольфии Вафиной, где был специально установлен стенд с моделью второй очереди здания. Здание будет уже пятиэтажным, площадью 6 тыс. кв. м, и соединяться с построенным четырехэтажным зданием крытым переходом (с той стороны, где через «черный вход» сегодня заходят сами судьи). Причем галерею эту сделают на уровне второго этажа. Сама Вафина пока всем довольна, претензии у нее вызывает только расположение здания:

— На самом деле, пока неудобно добираться. Логистика грамотная не налажена еще. Но сейчас вроде пр. 40 лет Победы отремонтировали, даже остановочные павильоны поставили, — заметила она, выразив надежду, что маршруты все-таки запустят и побыстрее. — А пока с Московского проспекта добираться сюда — 15 минут ходьбы. В остальном тут все замечательно. В каждом судебном зале есть по комнате для свидетелей, со столами и стульями. Тут даже в совещательных комнатах есть туалетные комнаты! Если долго совещаться, мало ли что…. У каждого из нас электронные ключи, пока, правда, не совсем хорошо работают, но все наладится. Здесь все в электронном виде освещается, где какое судебное заседание проходит, и у каждого зала свой экран, на котором видно, процесс по иску какого гражданина идет в данный момент.

— Можно ли сказать, что благодаря улучшенным условиям и новому зданию судебные процессы быстрее будут проходить и решения быстрее, соответственно, выноситься будут, — спросили мы судью.

— Не-е-ет! На это не повлияет. Каждое дело же индивидуальное…

Гольфия Вафина пока всем довольна, претензии у нее вызывает только расположение здания



Основной поток дел приходится на жилищные и трудовые споры, растет число дел по спорам в отношении детей

А дел, между прочим, много. По словам судьи Вафиной, была надежда, что Кодекс административного судопроизводства, куда перешла часть дел, разгрузит гражданских судей — но есть другая проблема: с каждым годом гражданские дела все сложнее и сложнее. Особенно сложные дела по трудовым отношениям, пенсиям, социальные дела. Очень много становится споров по имуществу, по недвижимости, по наследству. И заседать порой приходится, решая их, не один день. По словам судьи Жанны Низамовой, сегодня наибольший поток дел приходится на жилищные, трудовые споры. Стабильный рост дел, вытекающих из споров в рамках семейных правоотношений: увеличилось число дел по спорам в отношении детей (порядок общения с ребенком, определение места жительства, лишение родительских прав).

— Всего в год мы рассматриваем около 10 тысяч дел. В среднем 800—1000 гражданских дел в месяц. На одного судью приходится по 600—700 дел. Нагрузка на уровне больших судов Татарстана, — рассказала зампредседателя Набережночелнинского городского суда по гражданским делам Жанна Низамова.

Оценить удобства могут не только судейские работники, объяснила она. Так, в суде тестируется принцип одного окна: в отдельной приемной посетителей обслуживают сразу четыре человека, чтобы гражданам было удобно и быстрее сдавать или получать нужные документы. Есть отдельные залы для слабомобильного населения (раньше ради слабомобильных людей судьям приходилось выносить решения чуть ли не на улице). Для слабовидящих устроены световые полоски, а на лестницах установлены таблички с выпуклым шрифтом. Для инвалидов, к слову, есть даже отдельный вход с пандусом — безопасность не пострадает, «просто к ним отдельно будут подходить судебные приставы и исполнители с переносным сканером». После экскурсии Низамова великодушно выпустила нас на улицу не через главный вход, а через вход для судей. Он, впрочем, тоже оборудован сразу двумя видеокамерами, несмотря на электронные ключи. Мало ли что.

1 / 39 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев