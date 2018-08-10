«Правосудие, наконец, заселили»: после 30 лет ожидания в Челнах открыли здание суда
Крыша над головой челнинских судей обошлась почти в 300 млн рублей, часть служителей Фемиды продолжает ютиться в подъездах
Сегодня в Набережных Челнах открылось здание нового суда, которого ждали треть века, но деньги на его строительство нашли только два года назад. Корреспондент «Реального времени», побывав на открытии вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым, мэром Наилем Магдеевым, четой Когогиных, узнал, почему суд фактически «стоит на воде», каким будет вторая очередь Дома правосудия и кто те два главных человека, что, по мнению президента РТ, выбили у федералов 300 млн рублей на постройку объекта. Заодно увидели Ильшата Фардиева, шутившего на радостях: «Встать, суд идет!», — его компания тоже вложилась в постройку. От самих судей услышали о плюсах и минусах нового здания и его местоположения.
Нормального здания суда в автограде ждали более 30 лет — не было денег
В Набережных Челнах открыли новое здание суда, о строительстве которого город мечтал больше 30 лет, но начато оно было лишь два года назад, когда нашлись на это деньги. Их выделили по федеральной программе реформирования судебной системы — изначально планировалось потратить 307 млн, потом сумму снизили до 292,5 млн, в итоге подрядчик, компания «Евростиль» Ильнара Гайсина, уложился в 290 млн рублей. На открытие прибыл не только президент РТ Рустам Минниханов и мэр Наиль Магдеев, но и депутат Госдумы Альфия Когогина с супругом, гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, «резиденция» которого — гендирекция автогиганта — к слову, находится прямо напротив открытого здания Набережночелнинского городского суда. И это главный «маячок», по которому лучше всего сегодня ориентироваться в поисках самого суда, так как пока объекта нет на интернет-картах «ДубльГИС» или «Гугл» (на последнем ресурсе адрес суда — «ул. 40 лет Победы, д. 102» — помещают «у черта на куличках»).
На расположение здания сетовали горожане, и сегодня в кулуарах жаловались некоторые судьи: инфраструктуры тут пока нет никакой, сам проспект только-только отремонтировали (и работы еще ведутся), маршруты общественного транспорта отсутствуют, до работы судьи добираются с Московского проспекта, проходя целый квартал. Но, разумеется, транспорт рано или поздно пустят и остановка будет. Пока же имеется автостоянка служебная (на 48 мест) и гостевая (на 81 машину) — появилась она благодаря КАМАЗу, который отдал ее судьям (что получил в обмен завод, неизвестно).
К зданию, «стоящему на воде», пристроят второе — в том числе и для уголовных судей
Архитектурой здание ничем не напоминает суд: стандартная офисная стеклянная коробка с большой красно-белой вывеской стоит фактически в чистом поле, огорожена по периметру забором. Выбор месторасположения здания тоже с самого начала вызывал вопросы и у строителей. Так, подрядчик жаловался на плохие грунты — грунтовые воды тут залегают на полуметровой глубине, в итоге в здании нет подвалов, а строителям приходилось перед началом самого строительства забивать сваи. То есть само здание площадью 5 тыс. кв. м, рассчитанное на 110 сотрудников и 550 посетителей ежедневно, фактически «стоит на воде». «На воды» переедут судьи из двух ранее существовавших отделений суда по адресу 8/4б в пос. ЗЯБ и дома 40/10а — всего 24 судьи по гражданским делам из 44 (при этом в здании только 23 судебных зала с совещательными комнатами). Оставшиеся судьи, работающие по адресу 43/16, будут ждать строительства второй очереди Дома правосудия — пока на месте этой второй очереди огороженный пустырь с грязными лужами. Город и судьи также надеются, что после строительства второй очереди дома, который соединят с уже построенным зданием крытой галереей, найдутся места и для уголовных судей, которые тоже ютятся в подъезде. Денег на постройку, впрочем, пока нет.
Собственно, и переехавшие еще в начале недели 24 судьи (суд начал работу до торжественного открытия — в начале этой недели) ранее ютились в далеко не приспособленных помещениях, а то и подъездах. Иными словами, в полумиллионном городе более 30 лет для судопроизводства, как гражданского, так и уголовного, не было специально построенного и оборудованного здания. При этом, по словам председателя Набережночелнинского городского суда Рината Гайфутдинова, сказанным еще два года назад: ежегодно «менее 1300 дел в год не рассматриваются». По данным же мэра города, в год рассматриваются 10 тыс. гражданских дел и 1,5 тыс. уголовных. При этом ежегодно же количество гражданских дел растет на 5—7 тысяч. С другой стороны, в том, что автоград получил здание только сейчас, тоже есть свои плюсы: в итоге здание соответствует всем новейшим требованиям, как законодательным, так и техническим. Так, оно обеспечено современными информационными системами оповещения граждан, видеосвязью, телефонами, системой кондиционирования, залы оборудованы системами звукозаписи судебных процессов (поправки, обязующие записывать все процессы, пока, впрочем, в ГПК не ввели) и т.п.
Выбивали федеральные деньги Ильгиз Гилазов и Зявдат Салихов, помогли КАМАЗ и «Сетевая компания»
Интересно, что официально суд открыли 10 августа, как напомнил Наиль Магдеев, поздравляя судей с новосельем, то есть в день получения Челнами статуса города (это случилось ровно 88 лет назад). Мэр выразил сожаление, что в свое время (в советское прежде всего) не были построены в городе все нужные объекты социальной инфраструктуры, и обратил внимание, что, помимо нового здания суда, город получил еще и отремонтированный, наконец-то, проспект 40 лет Победы (еще недавно совершенно «убитый»).
Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что челнинский, как и нижнекамский Дворец правосудия, был построен на федеральные деньги, которые выбивали в основном два человека, стоявшие рядом с ним на церемонии открытия: это председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов и начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов. И попросил им отдельно поаплодировать. Зявдат Салихов, со своей стороны, скромно заявил, что за новое здание стоит благодарить слаженность исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. А именно: мэрию автограда, федеральные структуры (в том числе «Госглавэкспертизу»), «и КАМАЗ, и «Сетевую компанию», и «Татинвестгражданпроект», и строителей «Евростиля». В результате почетные грамоты от Салихова получили Наиль Магдеев и главы компаний Ильшат Фардиев, Адель Хуснутдинов и Ильнар Гайсин.
«Люди ведь приходят в суд не только за законом, они приходят еще и за справедливостью!»
Сам главный судья Татарстана подготовил самую цветистую речь, причем явно говорил эмоционально и от всего сердца, переживая за своих челнинских коллег. Речь впечатлила и Рустама Минниханова, который, покачав головой, с улыбкой пожал в финале спича руку судье, тоже от всего сердца, со словами: «А ты молодец!» Начал он с того, что отметил: в рамках ФЦП в РТ таких больших судов еще не строилось, всего же Татарстан вошел в ФЦП с четырьмя объектами, два из которых реализовываются (второй — в Нижнекамске). Но новое здание, по его словам, требует и большей ответственности самих судей.
— Ваш суд является одним из самых больших не только в РТ, но и РФ. 44 судейских состава! Пока, конечно, только гражданские судьи тут будут размещаться, но будем думать, как разрешить этот вопрос, — пообещал Гилазов. — Вы еще являетесь и практикообразующим судом! И вот такое красивое здание требует того, чтобы в нем выносились законные, обоснованные и справедливые решения. Люди ведь приходят в суд не только за законом, они приходят еще и за справедливостью! И высший пилотаж для судьи — это совместить законность и справедливость. В красивом здании и красивые решения должны выноситься не только по содержанию, но и по форме.
Фемида с мечом и весами будет встречать только истцов и ответчиков — судьи будут заходить с заднего входа
После церемонии открытия Минниханову и другим высокопоставленным гостям показали красивое здание изнутри. Пройдя через главный ход, посетитель сразу после службы безопасности в холле будет встречаться с белоснежной статуей Фемиды, богини правосудия, с мечом в правой руке и золотыми весами в приподнятой левой. Весы, кстати, настоящие — качаются, несколько чиновников специально это проверили. А вот золотые ли они на самом деле, неизвестно. Сами судьи, что любопытно, с Фемидой фактически встречаться, ежедневно приходя на работу, не будут. Для них отдельный вход — с другой стороны здания.
— То есть судьи через черный ход, что ли, будут ходить? — поинтересовались мы у «гида», зампредседателя Набережночелнинского суда Жанны Низамовой.
— Да, через черный ход, — быстро ответила она, но тут же поправилась: — Ну нет, не черный ход! Это я вам автоматом просто ответила. Отдельный вход для судей есть. Они же раньше работать начинают, а главный вход открывается только в 8 утра.
Как и почему именно так устроен новый суд
Сам суд устроен в соответствии с современными требованиями и стандартами. Залы судебных заседаний с примыкающими к ним совещательными комнатами расположены по центру здания. Вдоль них идут два коридора. Один коридор со стороны фасада и главного входа — для посетителей, с комнатами, приемными и прочими необходимыми помещениями (есть даже гардероб — устроили, как призналась нам Низамова, по просьбам посетителей, которые жаловались, что в прежнем здании 40/10 зимой некуда было складывать вещи). Второй коридор — для судей и судейских работников.
В итоге в зал судебных заседаний посетители, истцы и ответчики входят через одну дверь, судьи через противоположную. Сделано это для того, чтобы представители разных сторон, истца или ответчика, не могли «кулуарно» пообщаться с судьей, чтобы тот вынес решение в чью-либо пользу. Стены звуконепроницаемые: что говорят в одном коридоре или в зале суда, в другом коридоре услышать невозможно. Таким образом, будет соблюдаться принцип независимости правосудия, резюмировала Низамова.
Как глава «Сетевой компании» почувствовал себя судьей — на короткое время
Не знающие, как устроен внутри суд, чиновники, сначала старательно гуськом, след в след, устремились за шефом, президентом РТ, но довольно быстро разбрелись по зданию. Ринат Гайфутдинов, председатель Набережночелнинского суда, тем временем скорым шагом провел Рустама Минниханова через один зал судебного заседания и увел его на четвертый этаж (где расположена администрация суда). Следом за ним успели увязаться Наиль Магдеев с «гидом» Жанной Низамовой, Сергей Когогин с «гидом» Зявдатом Салиховым и Альфия Когогина. Через пару минут в проеме двери появился Ильшат Фардиев, которому что-то объясняла (видимо, как и куда пройти) судья Гольфия Вафина.
Заблудившийся и отставший глава «Сетевой компании» вошел в зал со стороны «судебного коридора», остановился, осмотрелся, бросил: «Встать, суд идет!», и, довольный собой, вышел через дверь для посетителей — догонять президента. Мальчишескую радость Фардиева можно понять: другого такого шанса — погуляв по судейскому коридору, войти через судейскую дверь и сказать сакраментальные слова — у него, скорее всего, не будет. Попасть хоть обычному, хоть необычному посетителю «по ту сторону зала», в судебную зону, довольно затруднительно.
Мнение судьи: логистика не налажена, электронные ключи пока не совсем хорошо работают, но все лучше, чем было
Воспользовавшись тем, что «сегодня все можно», мы заглянули в кабинет судьи Гольфии Вафиной, где был специально установлен стенд с моделью второй очереди здания. Здание будет уже пятиэтажным, площадью 6 тыс. кв. м, и соединяться с построенным четырехэтажным зданием крытым переходом (с той стороны, где через «черный вход» сегодня заходят сами судьи). Причем галерею эту сделают на уровне второго этажа. Сама Вафина пока всем довольна, претензии у нее вызывает только расположение здания:
— На самом деле, пока неудобно добираться. Логистика грамотная не налажена еще. Но сейчас вроде пр. 40 лет Победы отремонтировали, даже остановочные павильоны поставили, — заметила она, выразив надежду, что маршруты все-таки запустят и побыстрее. — А пока с Московского проспекта добираться сюда — 15 минут ходьбы. В остальном тут все замечательно. В каждом судебном зале есть по комнате для свидетелей, со столами и стульями. Тут даже в совещательных комнатах есть туалетные комнаты! Если долго совещаться, мало ли что…. У каждого из нас электронные ключи, пока, правда, не совсем хорошо работают, но все наладится. Здесь все в электронном виде освещается, где какое судебное заседание проходит, и у каждого зала свой экран, на котором видно, процесс по иску какого гражданина идет в данный момент.
— Можно ли сказать, что благодаря улучшенным условиям и новому зданию судебные процессы быстрее будут проходить и решения быстрее, соответственно, выноситься будут, — спросили мы судью.
— Не-е-ет! На это не повлияет. Каждое дело же индивидуальное…
Основной поток дел приходится на жилищные и трудовые споры, растет число дел по спорам в отношении детей
А дел, между прочим, много. По словам судьи Вафиной, была надежда, что Кодекс административного судопроизводства, куда перешла часть дел, разгрузит гражданских судей — но есть другая проблема: с каждым годом гражданские дела все сложнее и сложнее. Особенно сложные дела по трудовым отношениям, пенсиям, социальные дела. Очень много становится споров по имуществу, по недвижимости, по наследству. И заседать порой приходится, решая их, не один день. По словам судьи Жанны Низамовой, сегодня наибольший поток дел приходится на жилищные, трудовые споры. Стабильный рост дел, вытекающих из споров в рамках семейных правоотношений: увеличилось число дел по спорам в отношении детей (порядок общения с ребенком, определение места жительства, лишение родительских прав).
— Всего в год мы рассматриваем около 10 тысяч дел. В среднем 800—1000 гражданских дел в месяц. На одного судью приходится по 600—700 дел. Нагрузка на уровне больших судов Татарстана, — рассказала зампредседателя Набережночелнинского городского суда по гражданским делам Жанна Низамова.
Оценить удобства могут не только судейские работники, объяснила она. Так, в суде тестируется принцип одного окна: в отдельной приемной посетителей обслуживают сразу четыре человека, чтобы гражданам было удобно и быстрее сдавать или получать нужные документы. Есть отдельные залы для слабомобильного населения (раньше ради слабомобильных людей судьям приходилось выносить решения чуть ли не на улице). Для слабовидящих устроены световые полоски, а на лестницах установлены таблички с выпуклым шрифтом. Для инвалидов, к слову, есть даже отдельный вход с пандусом — безопасность не пострадает, «просто к ним отдельно будут подходить судебные приставы и исполнители с переносным сканером». После экскурсии Низамова великодушно выпустила нас на улицу не через главный вход, а через вход для судей. Он, впрочем, тоже оборудован сразу двумя видеокамерами, несмотря на электронные ключи. Мало ли что.
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